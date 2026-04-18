Frida Kahlo rompe récords y conquista Nueva York con su poderosa historia

La Metropolitan Opera estrena en Nueva York "El último sueño de Frida y Diego", una ópera en español que explora su relación y promete atraer nuevos públicos

El fenómeno de Frida Kahlo, cuyos imborrables autorretratos son reconocidos en todo el mundo, sigue en constante ascenso. La pintora mexicana logró un nuevo récord de subasta para una artista femenina en Sotheby’s en noviembre, cuando su lienzo de 1940 El sueño (La cama), o The Dream (The Bed), se vendió por casi 55 millones de dólares.

Frida: The Making of an Icon, en exhibición hasta el 17 de mayo en el Museo de Bellas Artes de Houston, muestra cómo ha sido transformada póstumamente, por fuerzas sociales y políticas, en posiblemente la artista femenina más influyente de todos los tiempos.

“Me fascinó ver cómo diferentes grupos —las feministas, los chicanos, los artistas L.G.B.T.Q.— apropiaron a Frida y la convirtieron en este ícono global”, dijo Mari Carmen Ramírez, la curadora de arte latinoamericano del museo.

Ha puesto más de 30 obras de Kahlo, nacida en 1907, en conversación con 120 obras de cinco generaciones de artistas a quienes ella ha inspirado. La muestra promedia más de 7.500 visitantes cada semana, encaminándose a posicionarla entre las tres exposiciones más visitadas del museo en la última década.

Ahora, la Metropolitan Opera espera conseguir parte de esa magia de taquilla con el estreno en Nueva York de El último Sueño de Frida y Diego (The Last Dream of Frida and Diego) del 14 de mayo al 5 de junio. La casa de ópera más grande de Estados Unidos en tamaño y presupuesto ha tenido dificultades financieras desde la pandemia de Covid, con ingresos por boletos 20 millones de dólares inferiores el año pasado en comparación con una década atrás.

La exposición y la ópera fusionan artes visuales y escénicas, con colaboraciones experimentales entre el Met y el MoMA para enriquecer la experiencia cultural del público

“El hecho de que esta ópera trate sobre Frida Kahlo y Diego Rivera sin duda atraerá a los amantes del arte visual, y también hay muy pocas óperas en español, lo que amplía su atractivo”, dijo Peter Gelb, el director general del Met. “Es esencial para el futuro de nuestra forma de arte que estemos ampliando el repertorio”.

Gelb encargó una producción completamente nueva de la ópera, sobre la asociación creativa y la tumultuosa relación de los artistas, después de su debut en San Diego en 2022.

En una colaboración experimental entre el Met y el Museo de Arte Moderno, una exposición complementaria poco convencional llamada The Last Dream: Frida and Diego se presenta en el museo hasta el 12 de septiembre. Jon Bausor, diseñador de escenografía y codiseñador de vestuario de El último sueño, ha creado un entorno escénico en una gran galería para destacar obras de cada artista, así como fotografías de ellos, de la colección del MoMA (además de cuatro obras principales de Kahlo prestadas).

“En el ADN del modernismo existe una colaboración duradera entre las artes escénicas y las artes visuales”, dijo Beverly Adams, curadora de arte latinoamericano del MoMA. Sin embargo, no tenía idea de qué esperar cuando comenzó el proyecto con Bausor.

La ópera se desarrolla en el Día de los Muertos en México en 1957, tres años después de la muerte de Kahlo, quien a regañadientes se une a otros viajeros del inframundo para una breve visita al mundo de los vivos y se reencuentra con Rivera, quien la maltrató en vida y ahora está muriendo.

“Él quiere que Frida lo lleve con ella, pero ella como que se niega”, explicó Bausor, “diciendo esencialmente: ‘Ya tuve suficiente, no tú otra vez, estoy muy feliz sin ti’”. Finalmente, hay una forma de reconciliación y, en un giro al mito de Orfeo, ella lo guía de regreso al inframundo con ella.

El árbol de la esperanza, inspirado en la obra de Frida Kahlo, es un elemento central en el diseño escénico y visual de la ópera y la exposición del MoMA

En el MoMA, en el espacio fuera de la galería, los visitantes son recibidos con música de Gabriela Lena Frank, la compositora de la ópera, y una maqueta del escenario de Bausor tal como aparece a mitad de la función. En esta maqueta, un árbol rojo reluciente con ramas y raíces extendidas como arterias flota en el aire sobre un suelo terroso rojizo con grietas irregulares, de las cuales los habitantes del inframundo emergen al escenario.

“El árbol de la esperanza es la savia vital de nuestra obra que simboliza que estamos en un espacio onírico”, dijo Bausor, quien recurrió a las imágenes de árboles y corazones en las pinturas de ambos artistas como referencias visuales.

El escenario está flanqueado por andamios de madera, del tipo que sostenía a Rivera mientras pintaba sus colosales murales exaltando al hombre común, así como cortinas azul oscuro hechas de material plástico industrial, como lonas que Rivera podría haber usado para envolver sus sitios de trabajo.

Todos estos elementos reaparecen en la exposición. Un pasillo revestido con esas mismas lonas conduce dramáticamente a los espectadores al espacio de la galería. Esta pasarela enmarca la vista de Árbol de la esperanza, mantente firme” de Kahlo, de 1946, una pintura que muestra el sol y la luna sobre un paisaje árido y agrietado con dos representaciones de Kahlo: una acostada en una cama de hospital con la espalda sangrando por heridas quirúrgicas y otra que mira con dignidad vestida con su tradicional atuendo tehuano.

La obra, prestada por una colección privada, fue “una gran influencia en el diseño de la ópera”, dijo Bausor, señalando las fisuras en la tierra y “la dualidad del día y la noche, de la discapacidad y la integridad donde ella se mantiene firme ante eso”.

El árbol rojo arterial del escenario se materializa a gran escala en la galería, como si creciera a través de un marco de cama con dosel. Bausor tomó las proporciones de la propia cama de Kahlo, donde estuvo muchas veces confinada y donde pintaba usando un espejo en el techo, en su casa, la Casa Azul, la cual visitó durante su investigación en Ciudad de México.

El éxito de la muestra de Frida Kahlo en Houston y las altas ventas anticipadas para la ópera en el Met evidencian el impacto renovado de su legado artístico a nivel internacional

Cada obra de arte en la muestra tiene su propia presentación episodica, ya sea enmarcada por más de las cortinas de lona azul profundo que rodean la galería, situada dentro de un guardarropa abierto que tiene un papel en la ópera, o colgada de los andamios de madera que sostienen el espacio.

Kahlo, siendo adolescente en 1922, vio por primera vez a Rivera mientras él estaba elevado en tales andamios pintando un mural. él era 21 años mayor que ella y, para la década de 1930, uno de los artistas más famosos de su época.

En 1931, fue el segundo artista (después de Matisse) en recibir una exposición individual en el MoMA, que lo coleccionó desde temprano y en profundidad (el museo también adquirió la primera de sus tres pinturas de Kahlo, su autorretrato de 1940 con el cabello corto y vistiendo un traje de hombre, poco después de su realización).

Durante la planificación de la exposición, la exposición de Bausor a los estudios murales de carbón de Rivera en la colección del museo tuvo un impacto directo en cómo compuso una serie de bocetos gestuales que Rivera parece realizar sobre su andamio en el Acto II de la ópera.

“Una secuencia de ocho minutos establece a Diego por primera vez en su poder”, dijo Bausor. “Por un momento es una deidad y luego Frida lo hace volver a donde pertenece”.

El MoMA presenta la muestra The Last Dream: Frida and Diego, que reúne obras, fotografías y objetos representativos de Kahlo y Rivera en un montaje escénico innovador

La exposición transforma la experiencia típica de la galería hacia una más teatral, en la que cada obra de arte aparece activada. “Porque están en este asombroso escenario como parte de este proyecto mayor de Jon”, dijo Adams, “son incluso más dramáticas que si las vieras simplemente alineadas en un cubo blanco. Tienen una fuerza diferente”.

El 12 de mayo, cantantes de la ópera actuarán en el museo en un programa público gratuito.

De manera similar, el mes pasado el Ballet de Houston presentó Broken Wings, un ballet narrativo inspirado en la vida y el arte de Kahlo, y el museo de Houston invitó a la bailarina principal, Karina González, a visitar la exposición de Frida y responder frente a la cámara con su propio movimiento.

Este “intercambio íntimo”, como lo llamó Ramírez, la curadora, se utilizó para una campaña promocional en redes sociales de ambas instituciones. (Frida: The Making of an Icon viajará a la Tate Modern en Londres en junio).

Estos cruces interdisciplinarios solo pueden ser positivos para las instituciones y para quienes creen en el poder transformador de las artes, afirmó Gelb, quien agregó que las ventas anticipadas para El último sueño son muy sólidas.

“La ópera hará que más personas conozcan la exposición en el MoMA, y la exposición hará que los amantes del arte visual estén más atentos a la ópera en el Met”, dijo Gelb. “Es el tipo de colaboración que las instituciones culturales deberían aspirar a emprender”.

Fuente: The New York Times

[Fotos: Jon Bausor Design; EFE/ Angel Colmenares]