Política

Los gobernadores respaldaron el plan económico de Milei, pero reclamaron un nuevo pacto fiscal con baja de impuestos

En el AmCham Summit hubo un panel de mandatarios provinciales que destacaron el reordenamiento de la macro, aunque sostuvieron que es necesario reducir tributos y mejorar la distribución de fondos

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Las provincias analizaron el plan económico de la Nación (REUTERS/David 'Dee' Delgado/File Photo)
Las provincias analizaron el plan económico de la Nación (REUTERS/David 'Dee' Delgado/File Photo)

En el marco del encuentro de AmCham, un grupo de gobernadores cercanos a la Casa Rosada respaldó el plan económico de la Nación, pero reclamó un nuevo pacto fiscal y una mayor baja de impuestos para mejorar la competitividad. En la misma linea, los mandatarios provinciales reiteraron el pedido para rediscutir la distribución de fondos coparticipables.

Así lo expresaron Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Alfredo Cornejo (Mendoza) y Alberto Weretilneck (Río Negro) durante uno de los paneles de debate del evento que se desarrolla en el Centro de Exposiciones de Buenos Aires (CEC), al que asisten cientos de empresarios y dirigentes políticos de diferentes sectores.

El primero mandatario entrerriano fue quien puso sobre la mesa la necesidad de que todas las provincias se coordinen para reducir conjuntamente los gravámenes locales, como ocurrió durante la gestión de Cambiemos.

Yo creo que es imperativo un nuevo acuerdo fiscal federal. Los tres que estamos acá participamos del último acuerdo, el del 2017. Creo que hay que reflotar esa idea. Es fundamental eliminar los impuestos distorsivos de la Argentina, no tengo dudas, y eso hay que hacerlo de manera coordinada”, comenzó diciendo el referente del PRO.

Hombre de mediana edad con cabello gris y barba, vestido con traje, habla en un podio blanco frente a una pantalla LED azul con el logo de AmCham Argentina
Frigerio en AmCham (Maximiliano Luna)

En la misma línea, el entrerriano exigió “que la Nación baje y elimine el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones”, que los gobernadores “hagan lo mismo con ingresos brutos” e, incluso, “que también los municipios hagan lo propio con tasas que en algunos casos parecen impuestos”.

Esta mirada fue compartida por Cornejo, quien “ratificó el cien por ciento” de lo que expresó Frigerio y agregó que, si bien “ingresos brutos es un impuesto distorsivo, está muy vinculado a la coparticipación”, por lo que sostuvo que también se tiene que modificar ese sistema.

Quien no coincidió del todo fue Weretilneck, quien sostuvo que no ve “la posibilidad de un acuerdo fiscal en términos reales y concretos” y opinó que, en el contexto actual, “cada provincia tiene que seguir su propio camino y buscar la competitividad y la mayor cantidad de inversiones”.

“Creo, más que nada, en acuerdos regionales, como estamos haciendo nosotros con Neuquén o, si no, cada una de las provincias llevando adelante su propia política fiscal y su propia capacidad de captar inversiones de acuerdo a su realidad económica y productiva”, indicó.

Al respecto, Cornejo argumentó que “de nada vale una buena administración fiscal provincial para atraer inversiones si no hay estabilidad macro”, lo cual es responsabilidad de la Nación, que “está trabajando duro y bien para eso”.

Hombre de cabello gris con traje y corbata hablando en un podio blanco frente a una pantalla azul con logos repetidos de AmCham
Cornejo coincidió con Frigerio (Maximiliano Luna)

“Yo creo que hay dos grupos en este momento: los que deseamos que al gobierno nacional le vaya bien, porque entendemos que esa es una condición sine qua non para que nos vaya bien a los gobernadores y a los intendentes, y quienes ponen palos en la rueda”, completó Frigerio.

Sobre el cierre, el mendocino también opinó que “no hay que cambiar el rumbo nacional de la macro” y celebró la sanción de algunas reformas que consideró como “avances”, como “la modernización laboral, la inocencia fiscal y otras leyes”.

“Pero se necesita una reforma fiscal más profunda, integral, simplificando impuestos, eliminando a los distorsivos y reformulando la distribución de la recaudación con una mejor ley de coparticipación que genere incentivos para el sector privado. Y, además, hay que poner un poco en la infraestructura. Sin infraestructura no hay crecimiento", concluyó.

Hombre de mediana edad con traje y corbata hablando desde un podio blanco. Detrás, una pantalla azul con los logos 'AmCham Summit' y 'AmCham Argentina'
Weretilneck se diferenció de sus colegas provinciales (Maximiliano Luna)

Por su parte, Weretilneck subrayó que, “generando condiciones de estabilidad fiscal, legal y económica, el próximo paso es cómo los tres niveles, el sector público nacional, el sector público provincial y el sector privado, afrontan en los próximos años la infraestructura, que es esencial para que la competitividad”.

Además, aclaró que comparte “absolutamente la propuesta del gobierno federal” en cuanto a “la agenda legislativa relacionada a devolverle a las provincias potestades que en algún momento les fueron quitadas”, refiriéndose especialmente a la ley de Glaciares.

“Ese es el camino. La ley de bosques que se empieza a discutir es otro camino y creo que si el Congreso Nacional sigue avanzando en devolverle a las provincias sus potestades, el nivel de inversiones va a ser mucho mayor que con la agenda regulatoria que hemos tenido hasta ahora”, cerró el rionegrino.

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