“Melú”: el libro que rinde homenaje a las mujeres que supieron barajar y dar de nuevo

La escritora Fabiana Cianfanelli sonríe mientras posa junto a la portada de su libro "Melú: Parcelas de maternidad".

La vida de Melú es épica. Y por eso Fabiana Cianfanelli decidió contarla. Íntima y bien documentada, la historia trata sobre la identidad, la guerra y el desarraigo. Es un testimonio vivo sobre la migración italiana a la Argentina, en la segunda mitad del siglo XX, y cómo hicieron esas personas para poder reinventarse y salir adelante.

A través de la mirada de su protagonista, Amelia —Melú—, el libro transporta al lector de las calles aristocráticas de Palermo, a la Milán industrial, pasando por la colonia francesa de Túnez y culminando en la Argentina de posguerra. La obra aborda la maternidad, el mandato de la obediencia, el despertar del deseo en contextos represivos, la infancia atravesada por la guerra, el internado religioso y la escasez, así como los contrastes sociales y políticos propios de ese período histórico.

En comunicación telefónica con Infobae Cultura, Cianfanelli cuenta que -con esta obra de no ficción- les rinde homenaje a las mujeres que, aun bajo el peso de la tradición, supieron como barajar y dar de nuevo. La novel escritora, que presentará su libro el martes 21 de abril, a las 18:00, en Posdata Café Postal (Pte. Manuel Quintana 48, CABA), asegura que escribir fue un proceso profundamente sanador, “mucho más que una simple saga familiar”, dice. Porque Melú es la prueba fiel de que se puede, aún en las peores circunstancias.

“Las heridas de la guerra, las migraciones y la disciplina cultural no anulan los sueños, sino que, muchas veces, los alimentan”, reza el texto. Y algo de eso hay.

El libro transporta al lector de las calles aristocráticas de Palermo, a la Milán industrial, pasando por la colonia francesa de Túnez y culminando en la Argentina de posguerra

— ¿Qué tanto de autobiografía hay en el texto?

— En realidad, no es una autobiografía sino una historia real familiar. No es ficción. Es la historia de mi familia, cuya protagonista es Amelia, apodada por sus padres Melú. Mi “participación” es como escritora. Sólo en el último capítulo aparezco como uno personaje secundario para dar el cierre a la novela. Intervengo fuertemente en las reflexiones que, a lo largo del libro, expresan los personajes. Es un libro marcado por los silencios que imponía la época, entonces los hago “hablar” para descifrar sus emociones y sentimientos. Por eso destaco que es una novela histórica intimista. La novela no sólo relata acciones sino intenta descubrir las emociones que movían a los personajes en sus decisiones.

— ¿Quién fue Melú?

— Melú fue una mujer real, concreta, que nació en la Italia de la pre guerra. Qué llegó a la Argentina a los 12 años con su papá. No es un personaje de ficción, existió.

— ¿Qué relación tenés con la protagonista?

— Melú fue mi madre y falleció en pandemia, en el 2020.

— ¿Y fue su muerte lo que te impulsó a escribir?

— ¡Total! Fue sanador. Siempre tuve la idea. La vida de mi familia siempre me pareció de película. Pero la ausencia de mi mamá fue determinante. Me empujó. Igual, más allá del vínculo biológico con el personaje tengo un vínculo de admiración porque Melú para mi simboliza la capacidad de resiliencia y de resistencia que tenemos los seres humanos cuando la vida nos da pelea.

La novel escritora presentará su libro el martes 21 de abril, a las 18:00, en Posdata Café Postal

— Entiendo que el marco histórico es un protagonista destacado en el relato. Los datos son precisos y exactos. Todo lo mencionado pasó, al menos a nivel contexto. Pero: ¿hay alguna parte o personaje novelado?

— Soy politóloga y como tal muy acostumbrada, por mi formación profesional, a investigar y chequear, con lo cual me parecía que en la novela otro protagonista importante es la historia. Muchos de los sucesos sin el contexto histórico no se podrían explicar. La investigación que llevé a cabo no sólo se detuvo en los hechos, sino también en desentrañar historias familiares que pasaban de generación en generación. Me parecía importante no dejar cabos sueltos. Si hay algo novelado? Bueno, sí. Por ejemplo, los soliloquios, el romance entre Melú y su esposo, en parte. Creo que, al ir hilvanando la trama, intercalar algo de ficción me sirvió para darle continuidad. Los detalles de los personajes secundarios si son absolutamente novelados.

— ¿Fue real la relación de tu abuelo Salvador con Eva Perón?

— Totalmente. Salvatore fue un ingeniero que fue enviado a la Argentina, por una empresa italiana a realizar obras de infraestructura y fortuitamente conoció a Evita. Y hacia ella Salvatore tuvo una admiración, precisamente por la época. Una mujer como Evita era rara avis en el mundo de post guerra.

— ¿Por qué la decisión de escribir y revelar una historia, tan íntima, como la de tu propia familia?

— Quise que esta historia familiar se convirtiese en libro para que trascienda como legado. No es una historia común de inmigración. Es muy particular e inédita. Merecía ser contada y que trascendiera a sus protagonistas.

— Si tu mamá pudiera leer la novela hoy: ¿qué diría?

— Estaría fascinada que su nombre fuera el título de un libro escrito por su propia hija. Creo que, si no se hubiera enfermado, el libro lo hubiera escrito ella. Posiblemente con detalles, por mí, desconocidos. El primer novio de mi mamá, yo me entero cuando ella ya estaba un poco perdida y me habló de él. Era un personaje que yo no sabía que existía.

Quién es Fabiana Cianfanelli

Es politóloga, especializada en Administración Pública, con trayectoria como analista política. Con Melú, debuta como autora, y plasma, a través de voces femeninas, el recorrido de una familia italiana a lo largo de los siglos XX y XXI, en la que invita al lector a un viaje donde la historia personal y la política se entrelazan, ofreciendo una mirada original y documentada sobre la sociedad de la época.