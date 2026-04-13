La editorial argentina Lecturita ganó un premio internacional a los mejores libros infantiles

Lecturita Ediciones ,de Mar del Plata, ganó el BOP - Bologna Prize a la mejor editorial infantil de Centro, Caribe y Sudamérica en la Feria del Libro Infantil de Bolonia

En la apertura de la edición 2026 de la Feria del Libro Infantil de Bolonia, uno de los eventos centrales de la industria editorial para niños y jóvenes, se anunciaron los ganadores del BOP - Bologna Prize Best Children’s Publishers of the Year, premio que lo otorgan los propios editores.

Lecturita Ediciones, de Mar del Plata, resultó ganadora en la zona Centro, Caribe y Sudamérica. El reconocimiento, que destaca la innovación y la calidad editorial, fue entregado anunciado en una ceremonia que reunió a los principales actores internacionales del sector.

Lecturita había sido seleccionada finalista por segundo año consecutivo, lo que consolida su presencia entre los sellos más influyentes de la región y del país. En la misma categoría, Calibroscopio, editorial con sede en Buenos Aires, también integró la lista de finalistas junto con tres editoriales chilenas: Claraboya Ediciones, Escrito con Tiza y Ediciones Liebre. La votación, reservada a los expositores del evento, cerró el 16 de marzo.

Celina Alonso, editora de Lecturita, había destacado cuando se conocieron los candidatos que la nominación representa “un reconocimiento muy significativo a años de trabajo, cuidado y compromiso profundo con la creación de libros infantiles de alta calidad”. Además, subrayaba que formar parte de este encuentro internacional, junto con colegas y editoriales amigas, constituye un orgullo para el equipo.

Celina Alonso, editora de Lecturita, valoró el premio como resultado de años de compromiso con los libros infantiles de alta calidad

“La distinción nos impulsa a seguir creciendo, apostando por libros que inspiran, acompañan y despiertan el amor por la lectura desde la infancia”, afirmaba Alonso para Infobae.

El BOP - Bologna Prize, creado en 2013 por la Feria del Libro Infantil de Bolonia en colaboración con la Asociación Italiana de Editores y la Asociación Internacional de Editores, reconoce a los sellos más destacados de seis regiones: África, Caribe, Centro y Sudamérica, América del Norte, Asia, Europa y Oceanía. La distinción busca promover la edición infantil y juvenil a escala global mediante la votación de los profesionales del sector, tal como detalló la organización italiana.

Desde su instauración, Argentina ha mantenido una participación relevante en el historial del BOP. Limonero fue premiada en 2019 y Pequeño Editor en 2015, ambos en la misma categoría geográfica. De este modo, la trayectoria argentina en la feria se amplía con el logro de Lecturita, que se suma a la lista de editoriales distinguidas a nivel internacional.

La Feria del Libro Infantil de Bolonia reúne cada año a editores, ilustradores, agentes literarios, autores y traductores, además de profesionales ligados al desarrollo de aplicaciones y nuevas tecnologías. El evento, que en 2026 celebra su edición número 63, se desarrolla del 13 al 16 de abril en la ciudad italiana, subrayando su papel como referente en la promoción, el intercambio de derechos y la exhibición de nuevas tendencias y talentos en la literatura infantil y juvenil.

El BOP - Bologna Prize distingue desde 2013 a los sellos más sobresalientes de literatura infantil y juvenil en seis regiones internacionales

Estos son los ganadores del BOP 2026:

África : Ediciones Saaraba - Senegal

Asia: Bronze Publishing - Japón

Caribe, Centro y Sudamérica : Lecturita Ediciones - Argentina

Europa: Éditions La Doux - Francia

América del Norte : Tundra Books - Canadá

Oceanía : Messy Press - Nueva Zelanda

Fuente: Feria del Libro Infantil de Bolonia.

Fotos: gentileza Celina Alonso y Feria del Libro Infantil de Bolonia.