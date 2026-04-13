Cultura

La editorial argentina Lecturita ganó un premio internacional a los mejores libros infantiles

El encuentro italiano dedicado a las publicaciones para chicos distinguió la labor de la casa marplatense. Destacaron innovación y calidad

Guardar
Cómo se construye un lector: Celina Alonso INTERIOR
Lecturita Ediciones ,de Mar del Plata, ganó el BOP - Bologna Prize a la mejor editorial infantil de Centro, Caribe y Sudamérica en la Feria del Libro Infantil de Bolonia

En la apertura de la edición 2026 de la Feria del Libro Infantil de Bolonia, uno de los eventos centrales de la industria editorial para niños y jóvenes, se anunciaron los ganadores del BOP - Bologna Prize Best Children’s Publishers of the Year, premio que lo otorgan los propios editores.

Lecturita Ediciones, de Mar del Plata, resultó ganadora en la zona Centro, Caribe y Sudamérica. El reconocimiento, que destaca la innovación y la calidad editorial, fue entregado anunciado en una ceremonia que reunió a los principales actores internacionales del sector.

Lecturita había sido seleccionada finalista por segundo año consecutivo, lo que consolida su presencia entre los sellos más influyentes de la región y del país. En la misma categoría, Calibroscopio, editorial con sede en Buenos Aires, también integró la lista de finalistas junto con tres editoriales chilenas: Claraboya Ediciones, Escrito con Tiza y Ediciones Liebre. La votación, reservada a los expositores del evento, cerró el 16 de marzo.

Celina Alonso, editora de Lecturita, había destacado cuando se conocieron los candidatos que la nominación representa “un reconocimiento muy significativo a años de trabajo, cuidado y compromiso profundo con la creación de libros infantiles de alta calidad”. Además, subrayaba que formar parte de este encuentro internacional, junto con colegas y editoriales amigas, constituye un orgullo para el equipo.

Cómo se construye un lector: Celina Alonso INTERIOR
Celina Alonso, editora de Lecturita, valoró el premio como resultado de años de compromiso con los libros infantiles de alta calidad

“La distinción nos impulsa a seguir creciendo, apostando por libros que inspiran, acompañan y despiertan el amor por la lectura desde la infancia”, afirmaba Alonso para Infobae.

El BOP - Bologna Prize, creado en 2013 por la Feria del Libro Infantil de Bolonia en colaboración con la Asociación Italiana de Editores y la Asociación Internacional de Editores, reconoce a los sellos más destacados de seis regiones: África, Caribe, Centro y Sudamérica, América del Norte, Asia, Europa y Oceanía. La distinción busca promover la edición infantil y juvenil a escala global mediante la votación de los profesionales del sector, tal como detalló la organización italiana.

Desde su instauración, Argentina ha mantenido una participación relevante en el historial del BOP. Limonero fue premiada en 2019 y Pequeño Editor en 2015, ambos en la misma categoría geográfica. De este modo, la trayectoria argentina en la feria se amplía con el logro de Lecturita, que se suma a la lista de editoriales distinguidas a nivel internacional.

La Feria del Libro Infantil de Bolonia reúne cada año a editores, ilustradores, agentes literarios, autores y traductores, además de profesionales ligados al desarrollo de aplicaciones y nuevas tecnologías. El evento, que en 2026 celebra su edición número 63, se desarrolla del 13 al 16 de abril en la ciudad italiana, subrayando su papel como referente en la promoción, el intercambio de derechos y la exhibición de nuevas tendencias y talentos en la literatura infantil y juvenil.

Premio a los editores y María Wernicke , de Bolonia INTERIOR
El BOP - Bologna Prize distingue desde 2013 a los sellos más sobresalientes de literatura infantil y juvenil en seis regiones internacionales

Estos son los ganadores del BOP 2026:

  • África : Ediciones Saaraba - Senegal
  • Asia: Bronze Publishing - Japón
  • Caribe, Centro y Sudamérica : Lecturita Ediciones - Argentina
  • Europa: Éditions La Doux - Francia
  • América del Norte : Tundra Books - Canadá
  • Oceanía : Messy Press - Nueva Zelanda

Fuente: Feria del Libro Infantil de Bolonia.

Fotos: gentileza Celina Alonso y Feria del Libro Infantil de Bolonia.

Temas Relacionados

Feria del Libro Infantil de BoloniaLecturita EdicionesLiteratura InfantilIndustria Editorial

Últimas Noticias

El consejo inesperado de Silvia Hopenhayn para devolverle la sorpresa a la vida digital

La escritora y docente pasó por el streaming de Infobae para conversar sobre la pasión por la lectura y la potencia de la ficción. “El panorama es sombrío pero no desesperanzador“, aseguró

El consejo inesperado de Silvia Hopenhayn para devolverle la sorpresa a la vida digital

México recupera un texto histórico de 300 años que fue incautado en Argentina

La Secretaría de Cultura del país norteamericano celebró el retorno de un libro impreso en 1703, junto a otras 160 piezas patrimoniales recientemente recuperadas en Canadá, Estados Unidos y Francia

México recupera un texto histórico de 300 años que fue incautado en Argentina

Sorpresa: una versión argentina de la Guerra de Troya se publicará en Grecia, cuna de ese relato

Se hizo como novela gráfica y salió en varios idiomas, pero lo llamativo fue que volviera desde Buenos Aires a su lugar natal

Sorpresa: una versión argentina de la Guerra de Troya se publicará en Grecia, cuna de ese relato

Albertina Carri, Marta Minujin y Liliana Porter irrumpen en MUNTREF

Las propuestas del espacio de Caseros incluyen instalaciones que revisan procesos históricos y sociales

Albertina Carri, Marta Minujin y Liliana Porter irrumpen en MUNTREF

“¿Hay lector para tanto libro?”: casi la mitad de lo que se ve en las librerías de España no vende ni un ejemplar

La industria editorial enfrenta uno de sus mayores retos en la historia. Un informe reciente de la Confederación de Libreros de España reveló datos muy duros, como que solo el 4,5% vende más de cien ejemplares al año

“¿Hay lector para tanto libro?”: casi la mitad de lo que se ve en las librerías de España no vende ni un ejemplar
DEPORTES
La insólita expulsión de Lisandro Martínez por tirarle del pelo a su rival en su regreso a las canchas tras una lesión

La insólita expulsión de Lisandro Martínez por tirarle del pelo a su rival en su regreso a las canchas tras una lesión

Quiénes son los cuatro argentinos que salen a escena en Barcelona: hora y cómo ver los partidos

Los detalles del escándalo de infidelidad que involucra a una periodista y a una figura del deporte: las imágenes de la polémica

Moreno Martins anotó dos goles y lanzó un duro discurso contra el técnico de Bolivia: “Me despreció, teníamos que ir al Mundial”

Con un plantel formado por promesas del Ascenso, Argentina le ganó 3-1 a Bolivia en el debut de los Juegos Odesur

TELESHOW
Mica Lapegüe sorprendió con una foto junto a Maru Botana: " Mi papá se tentó de la risa"

Mica Lapegüe sorprendió con una foto junto a Maru Botana: " Mi papá se tentó de la risa"

Claudia Valenzuela recordó la dolorosa perdida de uno de sus hijos: “Era un tumor”

Luis Brandoni sufrió una caída en su casa y está internado: “Tiene un hematoma que hay que controlar”

Así será la novela vertical de Wanda Nara: el escándalo del Wandagate que llegará a las pantallas

El divertido cumpleaños de Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza: fiesta temática entre monstruos y nostalgia retro

INFOBAE AMÉRICA

Perlas naturales, mitos y ciencia: los secretos detrás de su fascinante formación

Perlas naturales, mitos y ciencia: los secretos detrás de su fascinante formación

Más de 30 años sin solución: la invasión de hipopótamos que Colombia heredó de Pablo Escobar y no ha podido frenar

Descubren el origen de un cáncer de pulmón difícil de tratar y abren la puerta a terapias más precisas

Wall Street cerró con ganancias pese a las tensiones en Medio Oriente y el aumento del petróleo

El ICE arrestó en Florida al ex jefe de inteligencia brasileño Alexandre Ramagem, condenado por la trama golpista de 2022