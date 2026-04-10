“Euphoria” ha vuelto: esto es lo que debes saber

La actriz Zendaya, en su papel de Rue Bennett, aparece en esta emotiva imagen que se rumorea podría ser la portada de la tercera temporada de la aclamada serie Euphoria. (Patrick Wymore/HBO)

Euphoria regresa a HBO el domingo con su tercera temporada, un episodio nuevo en más de cuatro años. Han pasado muchas cosas en ese tiempo.

El retraso se debió en parte a las huelgas de guionistas y actores de 2023 y en parte a que las jóvenes estrellas de la serie han estado ocupadas conquistando Hollywood. Zendaya, quien ganó Emmys por cada una de las dos primeras temporadas, tiene cuatro películas que se estrenarán este año. Jacob Elordi está nominado al Oscar por Frankenstein y viene de una destacada actuación en Cumbres Borrascosas. Sydney Sweeney se ha convertido en una de las celebridades más comentadas del mundo, y ayudó a convertir la comedia romántica Anyone But You en un éxito y The Housemaid en una franquicia prometedora. Maude Apatow dirigió una película.

El programa también perdió a dos miembros del reparto: Angus Cloud, quien falleció en 2023 por una sobredosis accidental de drogas, y Eric Dane, quien murió en febrero por complicaciones derivadas de la ELA. El creador del programa, Sam Levinson, convirtió a The Idol en 2023 en una de las series más criticadas de los últimos tiempos.

Así que es comprensible que a estas alturas no tengas muy claros los detalles de Euphoria. La nueva temporada transcurre cinco años después de la anterior, llevando a los personajes fuera del instituto y al mundo real, donde seguramente les espera aún más caos. Aquí tienes lo que necesitas saber antes de empezar.

El actor Jacob Elordi, conocido por su papel como Nate Jacobs en Euphoria, prepara carne picada en una cocina vibrante con gabinetes verdes. (HBO Max)

¿De qué trata “Euphoria”?

En resumen: Las desventuras de un grupo de estudiantes de secundaria de los suburbios que tienen mucho sexo, consumen muchas drogas y usan mucho maquillaje de ojos elaborado.

Basada en una serie israelí, Euphoria se centra en Rue (Zendaya), una chica drogadicta que narra la historia. En la primera temporada, Rue se enamoró de Jules (Hunter Schafer), una chica transgénero recién llegada al instituto. Jules también tuvo una aventura con Cal Jacobs (Dane), el padre del abusivo Nate (Elordi). Al principio de la serie, Nate era el novio aterrador de Maddy (Alexa Demie) y también engañó a Jules por mensaje de texto.

Este grupo de amigas tóxicas incluía a las hermanas Cassie (Sweeney) y Lexi (Apatow), así como a Kat (Barbie Ferreira), quien trabajó como modelo de webcam por un breve periodo. En la segunda temporada, Cassie empezó a salir con Nate, lo que provocó muchas lágrimas.

¿En qué situación se quedó el programa la última vez?

La segunda temporada concluyó con una producción de dos episodios de una obra escrita por Lexi que dramatizaba las amistades fracturadas en su círculo. (La pregunta llena de palabrotas de Maddy sobre si esta “obra trata sobre nosotras” se convirtió instantáneamente en un meme, y HBO ahora vende camisetas con la frase).

Las consecuencias de la sincera declaración de Lexi fueron graves. Nate rompió con Cassie y luego llevó a la policía hasta su padre, quien había grabado en secreto sus encuentros con Jules y otras menores de edad. Mientras Nate confrontaba a su padre, una Cassie desesperada irrumpió en el escenario y se peleó con Maddy. Al final del último episodio, se las vio recuperándose juntas en una tensa tregua.

Sharon Stone sonríe mientras trabaja en su oficina, donde se aprecian fotos personales y profesionales, incluyendo una que muestra a Maude Apatow, con el icónico tanque de agua de Warner Bros. Studio en el fondo. (HBO Max)

La velada teatral tuvo un efecto terapéutico en Rue, permitiéndole comprender mejor sus acciones pasadas. También propició su reconciliación con Jules, con quien había roto después de que Jules le confesara a la madre de Rue, Leslie (Nika King), que había vuelto a consumir drogas. Durante esa intervención, Leslie tiró por el inodoro 10 000 dólares en narcóticos que Rue había conseguido de la traficante Laurie (Martha Kelly), con la intención de venderlos. Esto tendrá repercusión en la tercera temporada.

Mientras todo el drama se desarrollaba en la escuela secundaria, un equipo SWAT allanó el apartamento del simpático narcotraficante Fezco (Cloud), quien mantenía una dulce relación sentimental con Lexi. Fezco resultó herido cuando su joven cómplice, Ashtray (Javon Walton), disparó contra la policía. Fezco sobrevivió, pero Ashtray aparentemente murió.

¿Dónde está todo el mundo ahora?

Al comienzo de la nueva temporada, Nate y Cassie han vuelto a estar juntos y se van a casar. (Los periodistas recibieron los tres primeros episodios por adelantado). Pero se avecina un conflicto: Cassie quiere crear contenido sexy para internet y busca la ayuda de Maddy, ahora asistente de un representante de talentos. Lexi parece estar prosperando con un trabajo de producción en Hollywood. Jules fue a la escuela de arte, pero aparentemente trabaja como sugar baby, una novia pagada para hombres mayores y adinerados. Cal está presente, en una de las últimas apariciones de Dane en pantalla.

Rue tiene una gran deuda con Laurie por las drogas que tiró por el inodoro; según Levinson, está “intentando encontrar formas muy ingeniosas de pagarla”. Todavía se junta con Faye (Chloe Cherry), una de las viejas amigas de Fezco.

Rue Bennett, personaje de Euphoria, se asoma por la ventana de un coche en un paisaje desértico, reflejando un momento clave de su compleja narrativa bajo la dirección de Sam Levinson. (HBO Max)

¿Quién se une al reparto?

Euphoria ha sumado algunos nombres de renombre a su elenco, incluyendo a la estrella del pop española Rosalía, que interpreta a una estríper con collarín, y a Sharon Stone como la jefa de Lexi, una productora de programas de televisión.

Otras incorporaciones destacadas son Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler, el ex corredor de la NFL Marshawn Lynch, la influencer Trisha Paytas y el director Eli Roth, que apareció en The Idol.

El actor británico Adewale Akinnuoye-Agbaje (conocido por su papel de Mr. Eko en Lost) interpreta un papel importante como el empresario de un club de striptease que usa sombrero de vaquero y que se convierte en socio de Rue. El actor británico-australiano Toby Wallace (Babyteeth) tiene un papel destacado como uno de los secuaces de Laurie.

¿Quién no regresa?

Ferreira no volverá a interpretar a Kat. Durante la segunda temporada, Ferreira fue objeto de un reportaje en Daily Beast que afirmaba que había tenido desacuerdos con Levinson. Ferreira refutó algunos detalles del artículo en un podcast y declaró que su salida “fue una decisión mutua”, añadiendo: “No fue solo cosa mía”.

También faltan Austin Abrams, que interpretaba al exnovio de Kat, y Storm Reid, que interpretaba a la hermana de Rue.

¿Cómo abordará la serie la muerte de Cloud?

Está por verse. El lacónico pero entrañable Fezco se había convertido en uno de los personajes más queridos de la serie, gracias en gran parte a su improbable vínculo con la estudiosa Lexi. Estaba vivo al final de la segunda temporada, pero presumiblemente iba a prisión.

Sydney Sweeney, interpretando a Cassie Howard, se muestra sentada en un sofá, absorta en un cuaderno durante una escena clave de la serie Euphoria. (HBO Max)

La muerte de Cloud fue accidental, pero su familia declaró que había sufrido mucho tras el fallecimiento de su padre. En un comunicado, Levinson, quien ha hablado abiertamente sobre sus propias dificultades con la drogadicción, escribió que la muerte de Cloud lo afectó profundamente de una manera inesperada.

“Cuando se trata de adicción, uno debe estar preparado para la pérdida de alguien que lucha contra ella”, continuó. “Pero su muerte despertó mi ira, no solo por él, sino por las muchas vidas jóvenes en Estados Unidos truncadas por el fentanilo”. Añadió: “Esta temporada se convirtió en mi manera de honrar a Angus y a todos los jóvenes a quienes no se les ofreció una segunda oportunidad. Quería contar una historia donde la esperanza y la luz aún pudieran sentirse en la oscuridad”.

¿Hay alguna otra controversia que deba conocer?

Es Euphoria, así que por supuesto que las hay. The Idol, que Levinson creó con la estrella del pop The Weeknd (Abel Tesfaye), sufrió un cambio creativo durante la producción que generó mucha conversación antes del estreno de la serie, que recibió críticas casi universalmente negativas. The Hollywood Reporter informó que The Idol fue en parte responsable de una ruptura entre Zendaya y Levinson. Zendaya fue productora ejecutiva de la segunda temporada de Euphoria, pero no retomó ese rol para la tercera. En la alfombra roja del estreno de su película The Drama, le dijo a Variety que estaba “emocionada” por la nueva temporada. “Espero que salga maravillosamente”, dijo.

El verano pasado, el compositor ganador del Óscar, Hans Zimmer, anunció que se había unido al equipo para la tercera temporada, trabajando junto a Labrinth, compositor de las temporadas 1 y 2. En ese momento, Labrinth declaró: “Es genial unirme a Hans, uno de mis ídolos en la música para cine, y aportar algo de magia a esta nueva temporada”. Luego, en marzo, Labrinth usó una palabrota para describir Euphoria en una publicación de Instagram que posteriormente eliminó, escribiendo: “Me voy”.

Fuente The New York Times