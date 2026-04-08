Cultura

Estas serán las 35 muestras de los museos públicos porteños

Los espacios de la Ciudad de Buenos Aires contará con 35 muestras temporarias, nuevos programas públicos y la incorporación de dos museos: el Quinquela Martín y el Museo del Humor

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MuseosBA presenta su temporada 2026 con 35 exposiciones y dos nuevos museos
La red MuseosBA anuncia su temporada 2026 con 35 exposiciones temporarias y la incorporación de dos museos en Buenos Aires

La red MuseosBA anunció su temporada 2026, que contará con 35 exposiciones temporarias, nuevos programas públicos y la incorporación de dos museos: el Museo Benito Quinquela Martín y el Museo del Humor.

La red suma el Museo Benito Quinquela Martín, referente de La Boca y símbolo del vínculo entre arte e identidad portuaria, a la órbita del Ministerio de Cultura porteño. Además, se reabre el Museo del Humor en Elorriaga II, renovado y enfocado en la cultura gráfica argentina y el humor como lenguaje crítico.

Actualmente, MuseosBA agrupa los museos públicos de la Ciudad de Buenos Aires: el Museo Sívori, el Museo Larreta, el Museo del Cine, el Museo Casa Carlos Gardel, el Museo Fernández Blanco, el Museo de la Ciudad, el Museo Histórico Saavedra, el Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU), el Museo de Arte Popular y el Museo de Esculturas Luis Perlotti. La red representa la diversidad cultural de la ciudad, con colecciones que integran historia local y nacional junto con obras destacadas del arte argentino.

La programación 2026 abarca exposiciones y actividades en todos los museos de la red. En el Museo Sívori destacan el 29° Salón Bienal de Arte Textil, la muestra Un affaire de colecciones, de Patricio Gil Flood, en diálogo con el acervo del museo, y Retour 2025, de Jorge Macchi, instalación a partir de materiales encontrados. Se suman una exposición sobre la colección de Agustín Riganelli y Atmósfera, de Alejandra Seeber. Además, se realizará la 70ª edición del Salón Manuel Belgrano.

MuseosBA presenta su temporada 2026 con 35 exposiciones y dos nuevos museos
El Museo de la Ciudad presentará “Marcas de lo cotidiano”, centrada en la gráfica del Archivo Profumo y Hno.

El Museo Larreta presenta El azulejo en el Río de la Plata (1949–2026) y Estrada: El color tejido, junto con nuevas intervenciones y la muestra La imagen descifrada sobre la obra pictórica de Silvina Ocampo. Continúa la temporada de teatro y se refuerza el programa público con el apoyo de la Fundación Williams.

En el Museo Casa Carlos Gardel, la exposición Gardel, lo real, lo simbólico, lo imaginario, de Jorge Muscia, propone una relectura del ícono cultural. Se suman clases de historia del tango a cargo de Rubén Berenblum y conciertos dedicados al género.

El Museo Saavedra ofrecerá la exposición La palabra, un territorio en común, en articulación con el Museo de las Escuelas, y un programa educativo con visitas escolares y conmemoraciones de fechas patrias. Desarrollará un proyecto de producción escultórica junto al Museo Perlotti y actividades en el jardín.

El Museo de la Ciudad exhibirá Marcas de lo cotidiano, centrada en la gráfica efímera del Archivo Profumo y Hno., y El otro Perotta, revisión del archivo fotográfico de José Luis Perotta. Ofrecerá visitas guiadas para escuelas.

MuseosBA presenta su temporada 2026 con 35 exposiciones y dos nuevos museos
El Museo Sívori presentará el 29° Salón Bienal de Arte Textil, la exposición “Un affaire de colecciones” y la muestra “Retour 2025” de Jorge Macchi

El Museo de Arte Popular realizará el XXII Salón de Arte Textil y presentará La riqueza del monte y La Alasita, la feria de los deseos, dedicada a esta tradición reconocida por UNESCO. Mantendrá talleres abiertos al público.

El Museo de Esculturas Luis Perlotti organizará exposiciones y homenajes a figuras de la escultura, junto a producciones contemporáneas y obras premiadas, además de cursos y talleres artísticos.

El Museo del Cine presentará Vientos de magia, dedicada a Víctor Iturralde, y Autocronos, de Alejandro Cardini. Continuará el ciclo de proyecciones de fin de semana.

El Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU) ofrecerá propuestas lúdicas y participativas orientadas a la exploración y el acercamiento cultural desde la infancia.

MuseosBA presenta su temporada 2026 con 35 exposiciones y dos nuevos museos
En el Museo de Esculturas Luis Perlotti se desarrollarán exposiciones y homenajes a referentes de la escultura

El Museo Fernández Blanco incluirá exposiciones como “Vanguardia y barroco”, que relaciona a Borges, Cortázar y Girondo, y muestras fotográficas sobre imaginarios latinoamericanos. La temporada musical contará con ciclos de música de cámara en sus dos sedes. Se habilitarán tres nuevas salas en el primer piso, con la colección Rubén Martínez Avellaneda/Pasanisi Vázquez, integrada por más de 120 piezas en bronce de fines del siglo XIX.

Durante 2026, la red de museos continuará exhibiendo sus colecciones patrimoniales y promoviendo el diálogo entre acervos históricos y producciones contemporáneas. MuseosBA participará en arteBA en noviembre y continuará su articulación con BienalSur, tras haber realizado seis exposiciones temporarias en 2025. Ya comenzaron las reuniones para la edición 2027 del proyecto bienal.

La presentación oficial está prevista para el jueves 9 de abril a las 17:30 en la Casa Fernández Blanco –avenida Hipólito Yrigoyen 1420, CABA–.

Fuente y fotos: gentileza prensa Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

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