Del mito de la media naranja a la compleja convivencia: por qué el amor no tiene una fórmula universal

El libro del día

La indagación sobre el amor trasciende todo marco cultural y religioso, ubicándose como una búsqueda permanente que requiere disciplina y comprensión, y no simples gestos de fortuna. El filósofo John Armstrong emprende esta tarea en Los requisitos del amor. Una filosofía de la intimidad, una obra que desmonta los mitos del sentimiento examinado con rigor filosófico, literario y hasta científico, para revelar que su naturaleza no responde a fórmulas sencillas y universales.

Armstrong reconoce su propio fracaso al buscar el amor duradero, un detalle confesado en el libro, pero que no le priva de examinar su construcción social, psicológica e histórica. En el texto, distribuido en 22 capítulos breves, el autor comienza explorando el modelo romántico más popular: el de los amantes literarios como Romeo y Julieta, quienes, absorbidos por la intensidad del enamoramiento, nunca alcanzan la etapa menos idealizada y más compleja de la vida en común.

Para Armstrong, solo el amor capaz de “perdurar y resistir los embates que toda relación prolongada acarrea” puede aspirar a calificarse como verdadero, concepto donde coincide con Ludwig Wittgenstein, quien sostuvo que el amor evade cualquier definición establecida.

De la película "Romeo y Julieta"

La obra recoge la influencia de El banquete de Platón, en el que Aristófanes relata el mito de los seres humanos originalmente completos y luego partidos por Zeus, origen de la noción de la “media naranja”. Armstrong advierte que encontrar una supuesta media naranja “no garantiza en absoluto que el amor florezca”. Hay una doble dimensión: el impulso de relación y la soledad esencial, ambas inscritas en la condición humana.

Armstrong sitúa el amor como una emoción forjada por la historia y, aunque reconoce que la evolución y la biología —como ha establecido la psicología evolutiva— lo fundamentan, insiste en que su expresión está marcada por contextos culturales y familiares.

El autor retoma el análisis de Sigmund Freud sobre el origen infantil de los modelos amorosos y añade la visión clínica del psicoanalista estadounidense Edmund Bergler, quien a mediados del siglo XX concluyó que muchas relaciones están determinadas por pautas inconscientes autodestructivas.

Armstrong cita esta tesis al advertir: “El enamoramiento puede estar guiado por fuerzas inconscientes que nos llevan a apegarnos a alguien con quien, como un adicto, podemos experimentar una y otra vez el placer de la autodestrucción”.

Armstrong advierte que encontrar una supuesta media naranja “no garantiza en absoluto que el amor florezca” (Freepik)

En paralelo, Armstrong explora la relación conflictiva entre amor y sexualidad. Sostiene que, aunque el deseo sexual concreta el amor, ambos impulsos pueden estar en tensión. La dificultad de conciliarlos se convierte, a ojos del autor, en una inconsistencia inherente a la naturaleza humana.

La obra de Armstrong destaca la importancia capital que el Cristianismo otorgó al amor como motor moral en la historia occidental. En uno de los elogios más enfáticos del ensayo, el autor resalta la primera epístola de San Pablo a los Corintios como “uno de los documentos centrales de la historia occidental del amor”. La interpretación de Armstrong subraya: “Amar es interpretar a otra persona con caridad”.

La propuesta general de Armstrong, presentada a través de ejemplos de la literatura universal y referencias a la pintura, la música y la política, define al amor como un proceso arduo y modelado por el tiempo, nunca un destino asegurado por el azar o la biología.