Cultura

Adolescencia arrebatada: llega ‘Los testamentos’, el esperado spin off de ‘El cuento de la criada’

La nueva serie, basada en la novela homónima de Margaret Atwood, es una continuación lateral de la historia que conmovió al mundo durante seis temporadas

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Tráiler de la serie 'Los Testamentos'

A lo largo de las seis temporadas de El cuento de la criada, la angustia se cernía sobre la serie como una nube de lluvia perpetua. Era comprensible, ya que Estados Unidos se había convertido en una sociedad totalitaria llamada Gilead, donde las mujeres eran despojadas de sus derechos. En Los testamentos, que se estrena en Disney +, Gilead sigue siendo Gilead, pero hay destellos de esperanza como hilo conductor.

Al igual que su predecesora, Los testamentos se basa en la novela homónima de Margaret Atwood. La historia transcurre cinco años después de los acontecimientos de El cuento de la criada y sigue a unas chicas privilegiadas de Gilead que están a punto de alcanzar la edad adulta. Los espectadores reencuentran a la tía Lydia (Ann Dowd), del primer episodio, quien ahora dirige una escuela que prepara a las chicas para ser señoritas de bien, preparadas para el matrimonio y, sobre todo, para tener hijos. Hay una clase donde se pone a prueba la forma en que las chicas sirven el té.

Lydia se ha vuelto un poco más sensible desde la última vez que la vimos. “Al final de El cuento de la criada, está sumida en un profundo remordimiento y suplica perdón cuando su vida, tal como la conocía, se derrumba", dijo Dowd sobre su personaje. “Ha llegado a este mundo como una persona más amable. Sigue siendo Lydia, pero creo que ha tenido tiempo para derribar el muro que se había construido a su alrededor”.

The Testaments
El spin-off de "El cuento de la criada", "The Testaments", trata sobre la infancia de las niñas en Gilead (Russ Martin/Disney via AP)

Cómo es ‘Los testamentos’

Conocemos a Agnes, interpretada por Chase Infiniti (One Battle After Another), y a sus amigas Shunammite y Becka, interpretadas por Rowan Blanchard y Mattea Conforti. Lucy Halliday interpreta a Daisy, una nueva estudiante a quien se le pide que acompañe a Agnes en la escuela. “Los veo como dos gatos que han sido metidos juntos en una habitación y se están olfateando mutuamente”, dijo Halliday. “Creo que son conscientes de que existe una similitud inherente entre ellos, pero se niegan a admitirlo porque no quieren ser como el otro”.

Como Agnes y Becka han comenzado a menstruar, se declara inmediatamente la época de apareamiento y las chicas deben casarse. Es entonces cuando empiezan a surgir fisuras en el statu quo de Gilead, ya que Becka no está interesada en encontrar marido. Agnes se deja llevar por la idea romántica, hasta que le presentan a posibles parejas, generalmente mayores y con puestos de poder en el gobierno de Gilead. Se da cuenta de que el matrimonio sería una maniobra de poder para su familia y que el amor no es necesario.

Bruce Miller es el creador de El cuento de la criada y Los testamentos, y afirma que ambas obras narran historias sobre la opresión de las mujeres. “En El cuento de la criada, le quitan un niño a su madre y luego le dicen: ‘Vas a ser dócil’”, dijo Miller. En cambio, añadió, “Los testamentos toma a un grupo de chicas adolescentes y les dice en qué se van a convertir, además de arrebatarles la adolescencia”.

The Testaments
Ann Dowd regresa como la tía Lydia y revela su lado más humano. La serie basada en la novela homónima de Margaret Atwood se estrena el miércoles en Hulu (Steve Wilkie/Disney via AP)

Las chicas de ‘Los testamentos’

Este nuevo enfoque en las jóvenes de Gilead, que solo han conocido Gilead, “hace que la serie sea más fácil de ver, creo”, dijo Dowd. “Eso no significa que no tenga su intensidad. La tiene. Pero estamos tratando con un grupo de personajes muy diferentes. Nos centramos en las jóvenes y en cómo interactúan entre sí, y no pueden evitar resistir y crecer”. “La vida de estos adolescentes tiene cierto grado de ligereza”, añadió Miller. “Eso es lo interesante: sus vidas tienen toda esa ligereza que Gilead les permite tener, para luego aplastarla y convertirla en algo horrible, destrozando así esa ligereza”.

Gracias a El cuento de la criada, muchas mujeres se han inspirado para vestirse con capas rojas y cofias blancas como símbolo de resistencia contra la opresión, como se vio recientemente en las manifestaciones antiTrump de No a los reyes del mes pasado. El elenco de Los testamentos espera que este nuevo capítulo también motive a la gente a actuar.

“Hay muchos temas y muchas cosas que suceden en El cuento de la criada que, lamentablemente, siguen ocurriendo hoy en día”, dijo Infiniti. “Si la gente puede ver nuestra serie y, de alguna manera, se siente motivada a levantarse del sofá y salir a luchar por sus comunidades, a luchar por sus vecinos sin complejos, con amor y respeto, creo que ese sería el mayor regalo para cualquiera de nosotros”.

The Testaments
Chase Infiniti y Lucy Halliday en "The Testaments" (Russ Martin/Disney via AP)

Blanchard, quien ha sido defensora de los derechos de las mujeres y otras causas desde su adolescencia, dice que puede empatizar con los personajes adolescentes de la historia. “No hay nada más indefenso que ser una adolescente. Pasan tantas cosas en tan poco tiempo. Tantas emociones, ¿sabes? Se produce un proceso de autodescubrimiento, de autorrealización, y estas chicas tienen que forjar su identidad de una manera muy particular.”

El aliento de Elisabeth Moss

Cuando la responsabilidad de adentrarse en Gilead parecía abrumadora, Halliday dijo que ella y sus compañeras de reparto podían recurrir a Elisabeth Moss, quien protagonizó El cuento de la criada y es productora ejecutiva de Los testamentos, en busca de apoyo.

“Es una enciclopedia andante. Fue muy sincera con nosotros y estuvo ahí para ayudarnos si teníamos alguna pregunta o necesitábamos orientación. Pero, sobre todo, nos dio la seguridad de que lo estábamos haciendo bien y el espacio para meternos en la piel de estos personajes, para adentrarnos en este mundo y para confiar en nosotros mismos.”

Fuente: AP

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