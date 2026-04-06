Cultura

El polémico viaje de Frida Kahlo y Diego Rivera: aseguran que la Colección Gelman regresará a México

Las obras icónicas de grandes artistas mexicanos emprenden una gira internacional. La presidenta del país azteca asegura que estarán de vuelta según lo estipula la ley

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La enigmática y enrevesada historia de la colección mexicana Gelman
Frida Kahlo y Diego Rivera viajan por el mundo: la Colección Gelman regresará a México en 2028, promete Claudia Sheinbaum (Foto: EFE/ Francisco Guasco)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que la Colección Gelman, con piezas de artistas de Frida Kahlo, Diego Rivera o María Izquierdo, regresará a México “como dice la ley” en 2028, tras un periodo en el que será exhibida en el extranjero.

“Esta colección no se va a vender, no va a quedar exhibida en un lugar por mucho tiempo, sino sencillamente son dos años que la colección va a visitar distintos países del mundo y va a regresar a México como dice la ley que debe de regresar”, declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México.

La Colección Gelman, una de las más importantes del país y actualmente expuesta en el Museo de Arte Moderno de Ciudad de México, reúne decenas de piezas de artistas emblemáticos del siglo XX como Frida Kahlo, Diego Rivera, María Izquierdo, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros.

Claudia Sheinbaum dijo que las obras icónicas de grandes artistas mexicanos, luego de la gira, estarán de vuelta en el país según lo estipula la ley
Claudia Sheinbaum dijo que las obras icónicas de grandes artistas mexicanos, luego de la gira, estarán de vuelta en el país según lo estipula la ley

No obstante, un acuerdo de gestión con el banco Santander la rebautizó como Colección Gelman Santander y prevé su futura presentación en España en el próximo otoño.

Al respecto, Sheinbaum recordó que se trata de una colección privada, al tiempo que destacó que la legislación mexicana permite la “difusión” de obras en el extranjero, pero nunca su “venta” porque forman parte del “patrimonio” del país.

“El Banco Santander se pone de acuerdo con los privados para poder promover la obra en distintos lugares. Deciden promoverla primero en México (...) Después de 20 años se presenta en el Museo de Arte Moderno para todos los mexicanos y cualquiera que quiera visitarla (...) Y después se va a llevar al extranjero a darla a conocer en distintos lugares durante dos años y va a regresar", remarcó.

"Autorretrato con collar" de Frida Kahlo (Europa Press / Banco Santander)
"Autorretrato con collar" de Frida Kahlo (Europa Press / Banco Santander)

Pese a la polémica generada por este acuerdo, la presidenta indicó que el Ejecutivo aclaró en “inumerables ocasiones” la vuelta de la muestra a México, ya que es algo que establece la ley.

Además, mostró el comunicado del Banco Santander que también asegura que la colección artística regresará en 2028.

“¿Cuántas veces quieren que digamos que la Secretaría de Cultura está cumpliendo con la ley? Que a diferencia del pasado, ahora se expone en el Museo de Arte Moderno y que en el 2028 la colección va a regresar a México y que se están cumpliendo con todas las leyes", sentenció la mandataria.

Fuente: EFE

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