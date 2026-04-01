Cultura

Murió Glen Baxter, el gran ilustrador británico del absurdo

Su trayectoria incluyó libros, colaboraciones con revistas y presencia en museos. Se convirtió en referente de la comedia gráfica y fue admirado tanto por críticos como por artistas contemporáneos

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Retrato en blanco y negro de Glen Baxter, un hombre caucásico de mediana edad con bigote, mirando ligeramente a la cámara, con una pared de ladrillo al fondo
Glen Baxter, reconocido artista surrealista británico, falleció en Londres a los 82 años rodeado de su familia

Glen Baxter, el artista y dibujante más conocido en su Gran Bretaña natal por sus extravagantes tarjetas de felicitación, pero considerado un “genio” en el extranjero, ha fallecido en Londres a los 82 años.

Baxter falleció el domingo rodeado de su familia, según informó en un comunicado la agencia francesa de relaciones públicas Semiose, que lo representaba.

En Francia, Baxter fue aclamado como el rey de la “flegma británica” y un maestro del absurdo. Semiose describió la obra de Baxter como “desconcertante, sin sentido y tragicómica, como la vida misma”.

La obra de Glen Baxter es inmediatamente reconocible. Se ha mantenido fiel a su proceso sencillo y muy eficaz durante casi cincuenta años
La obra de Glen Baxter es inmediatamente reconocible. Se ha mantenido fiel a su proceso sencillo y muy eficaz durante casi cincuenta años

“La obra de Glen Baxter es inmediatamente reconocible. Se ha mantenido fiel a su proceso sencillo y muy eficaz durante casi cincuenta años: un boceto cómico acompañado de un pie de foto breve, incongruente e incluso discordante", señaló.

Baxter nació en la ciudad de Leeds, al norte de Inglaterra, en 1944, y estudió en el Leeds College of Art entre 1960 y 1965.

Exhibió ampliamente en el extranjero y publicó numerosos libros. Su obra apareció en publicaciones como The New Yorker, Vanity Fair, The Observer y Le Monde.

Las colecciones de la Tate Gallery y el Victoria & Albert Museum de Londres también cuentan con su obra.

La pasión de Baxter era el surrealismo y disfrutaba “satirizando los significantes del buen gusto, como la alta cocina y el esnobismo, y desubicando los iconos de la alta cultura”, según la Flowers Gallery de Londres, donde se comercializan sus obras.

En Francia, Baxter fue aclamado como el rey de la “flegma británica” y un maestro del absurdo
En Francia, Baxter fue aclamado como el rey de la “flegma británica” y un maestro del absurdo

“Sus dibujos, acompañados de leyendas y realizados con tinta y lápices de colores, subvierten el estilo visual de series de cómics de aventuras como Biggles y Dan Dare mediante la inclusión de giros narrativos poco convencionales", se lee en su página web.

Aunque era relativamente poco conocido en Gran Bretaña, gozaba de gran reconocimiento en el extranjero.

“El señor Baxter muestra todos los síntomas ominosos del genio", dijo una vez de él el difunto artista, escritor y escenógrafo estadounidense Edward Gorey.

Su obra a menudo “alcanzaba una especie de comedia social-surrealista comparable a los logros de Monty Python’s Flying Circus y Vic Reeves”, según otro admirador, el crítico y comisario Michael Wilson.

Del 23 de mayo al 20 de junio se celebrará en la Galería Semiose de París una exposición que rinde homenaje a la vida y obra del artista, añadió la agencia.

Fuente: AFP.

Fotos: CC0/ Wikipedia.

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