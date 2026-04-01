Cultura

El artista y cineasta Steve McQueen ganó el Premio Erasmus dotado de 172 mil dólares

La fundación Praemium Erasmianum designó al británico como ganador anual del galardón, que reconoce aportes culturales destacados y brinda un premio económico junto a una pieza conmemorativa inspirada en Desiderius Erasmus

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Steve McQueen
El cineasta y artista británico Steve McQueen (Foto: Wikipedia)

El cineasta y artista británico Steve McQueen fue distinguido con el Premio Erasmus de 2024, uno de los reconocimientos culturales más relevantes de Europa, otorgado por la Praemium Erasmianum Foundation. La distinción incluye una dotación de 150.000 euros (aproximadamente USD172.000), además de una pieza conmemorativa: un cuadernillo en papel que reproduce una caligrafía del humanista Desiderius Erasmus del siglo XVI, según informó la propia fundación holandesa.

El jurado seleccionó a McQueen bajo el lema “Ecce Homo, Behold the Human Being”, centrando la distinción en su capacidad para reflejar la humanidad en tiempos de tensión social y polarización. La Praemium Erasmianum Foundation subrayó que la obra audiovisual del artista invita a analizar la realidad “sin prejuicios—ecce homo—y a reconocernos en los demás”.

Reconocido por largometrajes como 12 Years A Slave (ganador del Oscar a Mejor Película en 2013) y piezas destacadas como el documental Occupied City (2023) o la instalación sonora Bass presentada en 2024 en Dia:Beacon, Nueva York, McQueen ha expandido su trayectoria en diversas disciplinas del arte contemporáneo.

Este galardón, creado en 1958 y no restringido únicamente a artistas visuales, se otorga a figuras o entidades con “una contribución excepcional a las humanidades, ciencias sociales o artes en Europa y más allá”, de acuerdo a materiales oficiales. Entre los laureados anteriores figuran nombres como Trevor Noah (2023), Barbara Ehrenreich (2018), Renzo Piano (1995), Wikipedia (2015) y Amnesty International (1976), según recuerda la Praemium Erasmianum Foundation.

Las temáticas del Premio Erasmus cambian cada año e incluyen enfoques como “El poder de la imagen en la era digital” (2021), “Foto y documento” (2002), “Escultura” (1968) y “Pintura” (1960 y 1994), según el registro de galardonados publicado por la fundación.

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