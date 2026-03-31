Llega Ani-Con con conciertos, feria gastronómica y concursos de cosplay

Ani-Con 2026, el evento dedicado al anime y la cultura japonesa, regresa el sábado 4 y domingo 5 de abril al Centro de Convenciones de la Ciudad (CEC) con una propuesta que apunta a superar sus ediciones previas y proyecta congregar a 30.000 asistentes por día.

La cita, que tomará el formato de una celebración inmersiva en Buenos Aires, no solo reunirá a figuras internacionales y destacados exponentes del doblaje y el J-Pop, sino que expandirá sus actividades hacia el espacio público con festivales y experiencias de acceso libre.

Entre otros evento, se desarrollará el tradicional Yamato Matsuri, emblema de la cultura japonesa en el país, por primera vez fuera del predio del evento, en Plaza Brasil, justo antes del ingreso al CEC. Esta iniciativa se consolida como la antesala oficial e incorporará el acceso libre y gratuito, transformando la plaza en un Matsuri japonés genuino, con ambientación temática, propuestas culturales y una amplia oferta gastronómica. El Matsuri reunirá a referentes de la cocina nikkei en Argentina, que ofrecerán especialidades tradicionales como ramen, takoyaki y onigiris.

El sábado 4 y domingo 5 de abril, el Centro de Convenciones de la Ciudad

El escenario central del evento, el J-Festival, volverá a ser el corazón de Ani-Con, con capacidad para miles de personas y una programación que incluye conciertos, paneles y las presentaciones más destacadas de la agenda: la banda japonesa BACK-ON, cuyo repertorio define parte del universo sonoro de series como Fairy Tail, Initial D y Gundam, será uno de los principales atractivos con dos presentaciones en vivo.

A ellos se suma Higuchi Ai, cantautora reconocida por interpretar el ending de Attack on Titan, quien ofrecerá dos conciertos en los que, según los organizadores, la sensibilidad y potencia vocal marcarán el tono artístico de la edición.

La presencia regional estará encabezada por René García, figura indiscutida del doblaje latinoamericano y voz de Vegeta en Dragon Ball. García participará tanto de paneles en el Main Stage como en sesiones de meet & greet de acceso pago, brindando la posibilidad de obtener saludos personalizados y autógrafos. En el mismo formato, César Franco, cantante emblemático de los openings de anime en Latinoamérica, ofrecerá un show que busca despertar la memoria emotiva de toda una generación.

El escenario central del evento, el J-Festival, volverá a ser el corazón de Ani-Con

La propuesta musical se completa con la Power Up Orchestra, que fusiona performance, cultura geek y música en una performance escénica dinámica. A nivel nacional, Mumei y Kaori, artistas argentinas de ascendencia japonesa, integran la grilla reforzando la conexión entre la tradición japonesa y la reinterpretación contemporánea desde el sur de América.

La experiencia comercial y visual alcanzará su máxima expresión en los tres pabellones dedicados al coleccionismo, manga y cultura pop japonesa. El área de exhibición reunirá a editoriales como Ovni Press, Planeta Cómics, Distrito Manga y Utopía Editorial, junto a tiendas especializadas como La Revistería. Además, la edición contará con stands oficiales de figuras Bandai y Banpresto, productos de merchandising, cartas TCG y máquinas japonesas de gashapones. El stand exclusivo de Netflix dedicado a One Piece ofrecerá una experiencia temática para los fanáticos.

La experiencia comercial y visual alcanzará su máxima expresión en los tres pabellones dedicados al coleccionismo, manga y cultura pop japonesa

El Sengoku Market profundiza la oferta cultural del evento. El espacio reunirá objetos, kimonos, réplicas de armaduras de samurái, bonsáis y artesanías, a la vez que incorpora a artistas que previamente integraban el Artists Alley, consolidando un mercado curado que une tradición y diseño contemporáneo.

La Cosplay Zone será uno de los sectores más dinámicos del evento. El espacio contará con un Alley exclusivo donde participarán cosplayers destacados de Argentina, un set profesional de fotografía, un Espacio Chill para entrevistas y encuentros, y un Backstage especialmente equipado para artistas.

El cosplay ocupará también un lugar central en el escenario con dos concursos principales, uno por jornada, que ofrecerán más de dos millones de pesos en premios en efectivo y clasificarán para la Yamato Cosplay Cup, uno de los certámenes internacionales más relevantes, que cuenta actualmente con la participación de quince países. En 2026 se definirá la delegación argentina para la competencia global, cuya final internacional tendrá lugar en la próxima edición de Ani-Con.

*Ani-Con, en Av. Pres. Figueroa Alcorta 2099, CABA. El sábado 4 y domingo 5 de abril, de 12:00 a 20:00. Entredas en venta en el sito del evento.