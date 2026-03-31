Isabel Allende: diez claves para escribir de la autora de “La casa de los espíritus”

En su nuevo libro, Isabel Allende tiene muchos consejos para quienes quieren escribir. (Foto AP/Eric Risberg)

“Ni siquiera escribía bien el castellano”, dice Isabel Allende en una entrevista reciente con Infobae. Habla de ella misma, de ella cuando empezó a escribir en una revista. Ya era una señora adulta, había crecido por el mundo y, de vuelta a Chile, se había hecho periodista. ¿De dónde aprendió? De los libros que leía como loca desde chica, por supuesto. Y de lo que le enseñaron sus colegas. Años después fue el golpe de Pinochet y Allende se tuvo que exiliar. Allí, en Venezuela, la vida la puso a administrar un colegio, se sentía perdida, se estaba separando... y se largó a contar. Ese relato se llamó La casa de los espíritus y le cambió la vida para siempre. Hoy, la chica que llegó a una redacción sin manejar bien el idioma, es una de las novelistas más leídas del mundo. Y acaba de sacar un libro, La palabra mágica, donde explica cómo hay que hacerlo.

Lo primero, lo más importante, dijo también en esa entrevista, es perder el miedo de escribir. “Siempre se puede corregir. Lo que no puedes corregir es lo que no has escrito. Pero tienes que lanzarte y contarlo de frentón”. En ese sentido, en la nueva obra dice: “Relájate. Goza el proceso. Piensa que la escritura es como bailar, sigue el ritmo, suéltate. No es como levantar pesas en el gimnasio. El truco es menos esfuerzo y más placer”.

"La palabra mágica" es un recorrido por la escritura de Isabel Allende y, también, una reflexión sobre cómo se hace.

Pero en el libro, explica unas cuanta cosas más. Aquí, diez puntos claves:

Si no estás seguro de lo que deseas escribir, tal vez te conviene contar sobre tu familia, tal como hice yo. A las pocas páginas te sentirás entusiasmado. Sigue escribiendo cada día para ejercitar el músculo. No importa que no sea el libro que originalmente tenías pensado. Desarrolla la técnica y tu propia seguridad. Más tarde podrás dedicarte a tu gran proyecto. Si quieres escribir es porque tienes varias ideas que estás pensando desde hace tiempo. Anota cada una por separado y desarróllalas en un par de páginas. Una saltará a la vista: esa es tu próximo libro. Encuentra tu género. ¿Cómo? Por un proceso de eliminación. ¿Qué clase de libros prefieres leer? ¿Por qué? Probablemente eso es lo que te gustaría escribir. Lee a tus autores favoritos con atención, con un lápiz en la mano para estudiar su técnica y estilo. El género determina el tono, el argumento y el final. Algunos géneros tienen reglas fijas. Por ejemplo, una novela romántica debe tener un final feliz. Se debe respetar la fórmula, pero los personajes han de ser lo más originales posible. Si la novela está basada en una experiencia personal, hay que hacer al protagonista lo más diferente posible de uno mismo. Mi madre decía que cuando algo no funciona, hay que eliminarlo sin remordimiento. Se refería a ciertas piezas de ropa y a las amistades tóxicas. Yo lo aplico en la escritura y con los maridos. La inspiración se encuentra en todas partes. Practica estar presente. El escritor es alguien que presta atención. Toma notas. Colecciona recortes de periódicos. Graba conversaciones. Aprende a preguntar y a exigir respuestas. La felicidad no tiene forma ni asidero, es como gelatina, en cambio la desgracia es una estupenda materia prima, uno se puede aferrar a ella. Estructura es la forma en que organizamos la historia. La disposición convencional es principio, desarrollo y final. No te preocupes de eso. Muy pocos escritores saben a priori cómo será la estructura de su libro. Eso se va moldeando en el proceso de contar la historia. Tienes que atrapar la atención del lector desde el principio. Es probable que no tengas una frase perfecta para comenzar. No importa. Sigue adelante. Podrás escoger esa fra se en cualquier momento durante el desarrollo del libro y moverla al principio. Léela en voz alta a los amigos para ver su reacción.

*La palabra mágica estará en las librerías argentinas el próximo 9 de abril.