Cultura

El primer “borrón y cuenta nueva” de la historia: así corregían los artistas del antiguo Egipto

Con ayuda de análisis microscópicos, expertos detectaron cómo artesanos del Egipto faraónico afinaban detalles visuales en sus obras

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Libro de los Muertos de Ramose
Libro de los Muertos de Ramose

Una investigación sobre un papiro de 3.300 años ha revelado que artesanos del Egipto antiguo utilizaban una especie de corrector blanco para enmendar errores en sus ilustraciones.

El hallazgo, detectado durante los preparativos de la exposición “Made in Ancient Egypt” en el Fitzwilliam Museum de Cambridge, describe cómo se corrigió el contorno de un chacal en un libro funerario aplicando un fluido blanco espeso, con el objetivo de adelgazar la figura del animal.

El papiro examinado corresponde a una copia del Libro de los Muertos elaborada para Ramose, alto escriba real que vivió a comienzos del siglo XIII a.C., según informó el Fitzwilliam en un comunicado.

La modificación se localizó en una escena donde Ramose aparece colocando las manos sobre una deidad con cabeza de chacal, identificada probablemente como Wepwawet, divinidad egipcia vinculada a la caza y la guerra. Helen Strudwick, curadora de la exposición, explicó al Fitzwilliam Museum: “Es como si alguien hubiera visto el tamaño original del chacal y dijera: ‘Es demasiado gordo, hazlo más delgado’”. Para realizar la corrección, el artista pintó gruesas líneas blancas a ambos lados del cuerpo negro del animal y sobre las partes superiores de las patas traseras, lo que ha quedado al descubierto gracias al análisis microscópico.

De acuerdo con el museo, una imagen ampliada 90 veces con un microscopio digital 3D mostró cómo la pintura blanca cubría el pigmento negro original. El análisis de los materiales permitió identificar que este corrector milenario era una mezcla de calcita y huntita, ambos carbonatos blancos, a diferencia de la pintura que se utilizó para representar los ropajes de Ramose, hecha solamente con huntita. El uso diferenciado de materiales, detectado mediante fotografía infrarroja y herramientas digitales, permitió rastrear la técnica empleada en la alteración.

Un detalle del dorso del chacal, ampliado 90 veces, muestra cómo la pintura blanca recubre el color negro del cuerpo del animal. Foto cortesía del Museo Fitzwilliam de la Universidad de Cambridge
Un detalle del dorso del chacal, ampliado 90 veces, muestra cómo la pintura blanca recubre el color negro del cuerpo del animal. Foto cortesía del Museo Fitzwilliam de la Universidad de Cambridge

Investigadores identificaron además la presencia de motas de pintura amarilla, probablemente empleadas para lograr que la corrección se integrara mejor con el fondo del papiro, cuyo tono original era mucho más claro que el actual. Strudwick indicó al Fitzwilliam Museum que ha observado el uso de correctores similares en papiros conservados en el British Museum y el Museo Egipcio de El Cairo. “Cuando lo he mostrado a otros conservadores, se han quedado asombrados”, afirmó. “Es el tipo de detalle que suele pasar desapercibido al principio”.

El Libro de los Muertos de Ramose fue hallado en 1922 por el arqueólogo William Flinders Petrie en una tumba en Sedment, en el Egipto Medio, y poco después pasó a integrar la colección del Fitzwilliam Museum. Se estima que el manuscrito original llegaba a superar los 18 metros de largo. Sus cientos de fragmentos fueron minuciosamente restaurados y ensamblados por un conservador especialista a principios de los años 2000. Actualmente, está considerado uno de los ejemplares mejor conservados de este compendio funerario del Egipto faraónico.

El reciente descubrimiento constituye uno de varios hallazgos sorprendentes realizados durante el montaje de la exposición dedicada a los trabajadores altamente calificados que construyeron y decoraron las tumbas más relevantes del Valle de los Reyes. En julio, el Fitzwilliam Museum ya había anunciado la identificación de una huella de mano de hace 4.000 años en una “casa alma”, modelo de arcilla utilizado para depositar ofrendas alimenticias.

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