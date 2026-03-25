Cultura

“Robé un bebé para Dios”: así documentó Gustavo Sammartino la confesión del militar Suárez Mason en su libro “Si lo contás, te mato”

En una entrevista en Infobae al Regreso, Gustavo Sammartino relató cómo, tras más de 30 encuentros con Suárez Mason, logró registrar confesiones inéditas sobre el robo de bebés y las amenazas directas que dieron origen a su libro

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Gustavo Sammartino documenta las confesiones inéditas de Guillermo Suárez Mason sobre el robo de bebés durante la dictadura argentina

En una entrevista con el equipo de Infobae al Regreso, el periodista Gustavo Sammartino reconstruyó su vínculo con Guillermo Suárez Mason, uno de los principales artífices del aparato represivo durante la dictadura militar argentina, y detalló las amenazas, confesiones y silencios que documentó en su libro “Si lo contás, te mato”.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Regreso, donde dialogó con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Mica Mendelevich, Sammartino compartió cómo el contacto con Suárez Mason comenzó a partir de un encargo periodístico y derivó en una relación marcada por la tensión, la manipulación y el peligro. “Conocí a Guillermo Suárez Mason el 4 de febrero del 99, pocos días después de que cumpliera 75 años”, recordó, antes de narrar cómo el general, ya indultado y en libertad, aceptó recibirlo en su domicilio. “Me comuniqué con su esposa y Suárez Mason accedió. De ahí sale una entrevista y en esa entrevista él no niega las distintas recriminaciones y acusaciones que Néstor Ibarra le hizo, pero declara y confiesa que tenía documentos de las órdenes que había recibido”, relató Sammartino.

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El vínculo con Suárez Mason: entrevistas, manipulaciones y amenazas

A lo largo de 30 encuentros, Sammartino reconstruyó la intimidad de Suárez Mason, responsable de centros clandestinos como Automotores Orletti y el Batallón de Inteligencia 601. “Yo colaboré a que un bebé llegase a las manos del hermano de un sacerdote amigo mío”, admitió el represor en uno de los episodios más reveladores, que Sammartino recuerda como un quiebre: “Le digo casi enojado: ‘No, no, si usted está diciendo que este bebé se lo dio al hermano de un sacerdote amigo, usted robó un bebé’. Él se pone mal, se pone de pie, se acerca un poquito y me dice: ‘Bueno, ¿qué querés? Si querés que te diga que robé. Sí, robé un bebé para Dios’”. Al salir del departamento, Suárez Mason lo amenazó: “Si lo contás, te mato”. Esa advertencia se repitió en otras ocasiones, bajo la vigilancia de su esposa y en un clima de control y desconfianza.

Gustavo Sammartino afrontó amenazas de
Gustavo Sammartino afrontó amenazas de muerte y registros de presiones mientras creaba su investigación periodística basándose en documentos originales (Infobae en Vivo)

El periodista detalló las estrategias de manipulación y la dinámica de poder: “Me pedía que le devolviera los manuscritos, me cocinaba, buscaba sostener el vínculo porque necesitaba que alguien escuchara su versión. Tenía un interés, por algo me sostenía. Él estaba muy peleado con su familia o distanciado. Los Suárez Mason dejaron de ser Suárez Mason desde que se escaparon a Estados Unidos”.

La memoria personal y el trauma en el proceso documental

El proceso de escritura y recopilación estuvo atravesado por el dolor íntimo de Sammartino, quien perdió a una hija en el aniversario del golpe. “Yo he estado en vínculo con Suárez Mason. Estuve mal, psicológicamente, depresivo, pero se aliñaron muchas cosas y un poco suelo usar la palabra regocijo, regocijo en el sentido de lo dañino, de lo malo. Linkeé mentalmente una cosa con la otra”, reconoció.

Esa experiencia personal fue la que traccionó el proyecto durante años y convirtió la investigación en un acto de resistencia: “Te puedo asegurar que te puede dar una fuerza distinta, inversamente proporcional. Por eso una estrategia, por eso una metodología anclada en el sustento de lo documental”.

En el relato de Sammartino, la figura de Suárez Mason se revela en su dimensión humana y siniestra: “No era un monstruo. Un tipo de carne y hueso, está al lado nuestro. Él, el otro, el otro, el otro. Hay un montón”. Las entrevistas, cargadas de tensión, muestran el modo en que el poder busca justificarse: “Él jamás reconoció, jamás le vi la sensación de que él creía que hacía algo malo. Tampoco lo justificaba, solo le echaba la culpa a otro”.

Las entrevistas exclusivas entre Sammartino
Las entrevistas exclusivas entre Sammartino y Suárez Mason revelan estrategias de manipulación, amenazas directas y tensiones prolongadas (Infobae en Vivo)

La continuidad de las redes de poder y el impacto en la memoria colectiva

Sammartino subrayó la permanencia de lazos entre sectores militares, políticos y judiciales, incluso en la actualidad: “Sí, pero el gobierno anterior también. Y quizás eran del otro bando. Y en el otro gobierno también. A ver, todos periodísticamente, quien más, quien menos, con escarbar un poco y hacer una mínima investigación, empezamos a cruzar todos esos datos, tanto del lado del terrorismo, tanto del lado de los militares, tanto en este gobierno, tanto en el otro gobierno, que llegaron a la Cámara de Diputados, que fueron funcionarios. Esto es así. Ni hablar de la justicia”.

El libro “Si lo contás, te mato” expone las contradicciones, amenazas y silencios de una época y de una sociedad. El propio Sammartino fue citado a declarar ante la justicia a raíz de su publicación: “A mí me acaban de citar por este libro a declarar la semana que viene. Solo por el libro. Creo que muy pocos saben lo que dice el libro. Pero hay indicios, hay datos, hay información. O quizás, no sé, se despertó un fantasma de hace 50 años”.

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