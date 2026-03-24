Cultura

La Ciudad Universitaria de París colocó una placa en homenaje a los desaparecidos argentinos, tras la polémica

Recientemente, las autoridades de la Casa argentina en ese lugar habían quitado la inscripción que los honraba

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Una mujer se fotografía con
Una mujer se fotografía con la flamante placa que recuerda a los desaparecidos, en París.

La Cité internationale universitaire de París (Ciudad Internacional Universitaria de París) inauguró este martes una placa conmemorativa en homenaje a los desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado en Argentina entre 1974 y 1983, en el cincuentenario del golpe militar. El acto, al que asistieron más de cien personas bajo el sol primaveral, buscó reivindicar la memoria y la justicia en medio de tensiones políticas recientes en ese lugar.

La nueva placa se encuentra justo frente a la Maison de l’Argentine, dirigida por Santiago Muzio, quien a comienzos de marzo ordenó retirar la placa conmemorativa instalada en ese edificio desde 2022, durante la gestión de Miguel Ángel Estrella. La decisión generó reacciones de rechazo, por ejemplo en la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia.

El texto de la placa actual no deja lugar a dudas: “La Cité internationale universitaire de París rinde homenaje a los 30.000 desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado en Argentina entre 1974 y 1983″, dice.

Y cierra: “Placa colocada el 24 de marzo de 2026 con motivo del 50.º aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976″.

El momento en que se
El momento en que se descubre la nueva placa, en un edificio cercano a la Casa argentina en París.

El texto es similar al de la placa que fue retirada de la Maison de l’Argentine y que decía: “En homenaje a los 30.000 desaparecidos y víctimas del Terrorismo de Estado 1974-1983″.

La Maison de l’Argentine (Casa argentina) es una residencia universitaria histórica y centro cultural situada en la Cité Internationale Universitaire de Paris. Inaugurada en 1928, aloja a estudiantes, investigadores y artistas argentinos, y así fomenta el intercambio académico y cultural entre Argentina y Francia.

Cuando se ordenó el retiro, el actual gobierno argentino informó que la medida era parte de un “plan de mantenimiento y modernización para que la sede refleje, con calidad y cuidado, el perfil cultural e institucional de la Argentina”.

Santiago Muzio, el director de
Santiago Muzio, el director de la Casa argentina en París, sonríe ante la cámara en el bunker electoral de Javier Milei durante el año 2023, con un gran cartel de campaña de fondo. (@santag78)

Varios de sus exdirectores -Diana Saiegh, Nora Hochbaum, Alejandra Birgin, Marcelo Balsells y Francisco Javier Benito- firmaron una carta en la que señalaban que la tradición del espacio era la “formación en valores democráticos” y manifestaban su preocupación porque medidas como el retiro de la placa fueran en otro sentido. También relataban que “las y los residentes viven en una atmósfera constante de control y miedo a expresarse por temor a que los echen, mientras la Casa está siendo utilizada para albergar reuniones de grupos políticos europeos de extrema derecha”.

Se referían a que  el 4 de noviembre de 2025, los espacios de esta institución se ofrecieron al grupo de reflexión polaco Ordo Iuris, próximo al partido PiS, y al Mathias Corvinus Collegium, vinculado al primer ministro húngaro Viktor Orbán. Ambos se relacionan con el Instituto de Formación Política y la Bolsa Tocqueville, conectados a su vez con el proyecto Pericles del millonario de extrema derecha Pierre-Édouard Stérin, principal financiador de movimientos católicos ultraconservadores en Francia. En esa jornada, se congregaron en París think tanks húngaros y polacos de extrema derecha junto a miembros del RN para exponer su propuesta de “desmantelamiento” de la Unión Europea.

El gesto de Muzio, quien está asociado a la diputada europea Marion Maréchal Le Pen, ha significado un giro en la función de la Maison de l’Argentine. Ante ello, la directiva de la Cité universitaire decidió instalar la nueva placa.

El acto

En su intervención, Blandine Sorbe, delegada general de la Cité universitaire, señaló que la decisión no respondía a provocación, sino a un deber de reconocimiento vinculado al Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia —conmemorado cada 24 de marzo en Argentina—. La funcionaria destacó: “No es un gesto de provocación ni militante, sino un gesto de reconocimiento y conmemoración que hace referencia a la Jornada de Memoria, la Verdad y la Justicia”.

La placa por los desaparecidos
La placa por los desaparecidos en la Casa argentina en París y el espacio vacío tras su remoción.

El presidente de la fundación que administra la Cité universitaire, Jean-Marc Sauvé, también expresó en declaraciones a la agencia de noticias AFP que la instalación de la nueva placa constituye “una respuesta inequívoca a la remoción” previa.

Sauvé remarcó la negativa de Muzio a firmar la Charte des valeurs de la Cité, documento que previene contra discriminaciones por género u orientación sexual. El funcionario afirmó que hasta el momento no se habían confirmado casos de discriminación, pero añadió que, si se identificara alguno, los residentes afectados podrían ser trasladados a otras residencias y podrían emprenderse acciones legales.

La ceremonia concluyó con el descubrimiento de la placa, seguida por un minuto de silencio y un brindis.

Contactada por AFP en el momento del homenaje, la dirección de la Maison de l’Argentine no emitió comentarios.

(Fotos Kenzo Tribouillard/ AFP)

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