Dorothea Tanning y la revolución del surrealismo femenino: récords en subastas y el despertar de las artistas olvidadas

La obra 'Juegos infantiles' de Dorothea Tanning se vendió por 6,26 millones de dólares en Christie's Londres, estableciendo un récord para el surrealismo femenino - REUTERS/Peter Nicholls

El mercado internacional del arte vivió un nuevo hito con la venta de “Juegos infantiles” de Dorothea Tanning en Christie’s Londres por 6,26 millones de dólares, fijando un récord personal para la artista y situando la obra entre las más valoradas del surrealismo realizado por mujeres. El precio alcanzado, de 120.000 dólares por pulgada cuadrada, refleja la intensidad del interés actual por el surrealismo y, en particular, por sus creadoras femeninas.

La venta de “Juegos infantiles” de Dorothea Tanning es significativa porque consolida el auge de las artistas surrealistas en el mercado global. Esta operación no solo marca una cifra histórica, sino que además revela el reconocimiento institucional y comercial que experimentan actualmente las mujeres del movimiento, impulsando su obra a nuevas cotas de demanda y apreciación internacional.

Auge del surrealismo femenino y el mercado de Tanning

En el último año, el mercado de Dorothea Tanning ha experimentado un crecimiento excepcional. Según datos de Artnet News, en 2025 las ventas en subasta de su obra alcanzaron poco más de 7,7 millones de dólares, lo que supone un incremento de casi siete veces respecto al año anterior y constituye el total anual más alto registrado para la artista.

El auge internacional de las mujeres surrealistas impulsa la demanda y el valor de sus obras en el mercado global del arte - Cortesía de Christie's.

El repunte tuvo como catalizadores dos ventas récord: “Fin de partida” fue adjudicada por 2,35 millones de dólares en Christie’s Nueva York, y “Interior con alegría repentina” superó los 3,2 millones en Sotheby’s Nueva York durante 2025. Estas operaciones abrieron camino para el actual récord, ampliando el entusiasmo de coleccionistas de distintas generaciones y regiones.

Megan Fox Kelly, asesora de arte consultada por Artnet News, destacó que el fenómeno se explica por un aumento en la visibilidad institucional y una reevaluación profunda de las mujeres surrealistas por parte del mercado. Para Fox Kelly, Tanning ya no representa un interés de nicho, sino que se ha convertido en una figura central del arte contemporáneo.

Historia y significado de Juegos infantiles

“Juegos infantiles”, pintado en 1942, es representativo de la primera etapa surrealista de Tanning. El cuadro muestra una escena doméstica en la que unas niñas arrancan papel pintado, imagen que se ha interpretado como una “metáfora del despertar del deseo y la autonomía femeninos”, según Ottavia Marchitelli, directora de subasta de Christie’s y citada por Artnet News.

La fuerza psicológica y la técnica depurada de la pintura fueron claves para que la obra fuera uno de los principales atractivos de la subasta londinense en marzo de 2026, generando propuestas tanto de coleccionistas veteranos como de nuevos compradores. Su tamaño reducido, nueve por cinco pulgadas, contrasta con su peso simbólico para el surrealismo.

En 2025, las ventas en subasta de Dorothea Tanning superaron los 7,7 millones de dólares, marcando el registro anual más alto de su carrera artística - Cortesía de Christie's.

La obra fue adquirida en 1942 por el también surrealista Max Ernst poco después de conocer a Tanning, y participó en la “Exhibición de 31 mujeres” organizada por Peggy Guggenheim en Nueva York un año después. Durante casi cuatro décadas permaneció en la misma colección privada y tuvo presencia en exposiciones de Nueva York y París, según fuentes recogidas por Artnet News.

Claves del récord alcanzado y perspectivas del mercado

El nuevo récord de “Juegos infantiles” responde al impulso institucional y a la proyección internacional del surrealismo femenino. Megan Fox Kelly atribuye este auge a factores como la exposición sobre surrealismo celebrada en 2024 en el Centro Pompidou de París y a una “reevaluación largamente esperada” de las creadoras del siglo XX, lo que genera una demanda mundial que supera la limitada oferta.

Ottavia Marchitelli señala que el mercado internacional del arte muestra un crecimiento notable en Asia, mientras que Norteamérica y Europa se mantienen como los principales puntos de referencia para las obras de Tanning. Esta ampliación geográfica de los compradores contribuye a la dinámica de precios y al creciente interés.

Especialistas citados por Artnet News subrayan que, pese al avance del mercado de Dorothea Tanning, sus precios aún quedan lejos del récord de 28,5 millones de dólares establecido en 2024 por Leonora Carrington. Todo indica que la valoración de su trabajo está en una fase inicial y podrían alcanzarse nuevas cifras históricas en el futuro.