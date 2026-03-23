Muestras y actividades que ingresan en la Memoria, a 50 años del golpe

A 50 años del último golpe de Estado militar, diferentes espacios del país preparon muestras para ingresar, en la mayoría de los casos, desde lo documental en la memoria como herramienta discursiva.

Sin propuestas en ninguno de los espacios dependientes de la Secretaría de Cultura nacional, sin dudas, el espacio más destacado es el Parque de la Memoria (Av. Costanera Rafael Obligado 6745). Ya desde el año pasado, y hasta el 19 de abril, se pueden visitar dos muestras: Señores Jueces, Nunca Más y Hay cuerpos.

Una sala de exposición en el Parque de la Memoria en Buenos Aires muestra una línea de tiempo, fotografías históricas y un mapa interactivo, enfatizando el reclamo de 'Juicio y Castigo' por crímenes de lesa humanidad

Co-organizada con Memoria Abierta, Señores Jueces se centra en las cuatro décadas del histórico Juicio a las Juntas Militares, a partir de documentos, testimonios, archivos, fotografías y obras de casi 30 artistas o colectivos - Marcelo Brodsky, Luis Felipe Noé, Cristina Schiavi, entre otros-, con el objetivo de explorar las múltiples resonancias visuales, discursivas y emocionales asociadas al legado del Nunca Más.

El recorrido propuesto fomenta la reflexión crítica sobre la memoria histórica y subraya la responsabilidad de preservar y transmitir estos contenidos entre generaciones. El propósito declarado apunta a mantener vigente el debate sobre el Nunca Más uno de los desafíos, no hasta hace mucho impensados, de la sociedad en democracia.

El juicio que se inició en abril de 1985 marcó un antes y un después en la historia mundial de los derechos humanos. Por primera vez, un país juzgó a los líderes de una dictadura desde su propio sistema judicial. Este acontecimiento reafirmó la vigencia del Estado de derecho en Argentina ante el terrorismo de Estado y consolidó las bases de memoria y justicia que hoy siguen presentes. El evento cuenta con el apoyo de las embajadas de Francia, Suiza y Alemania.

Una muestra en el Parque de la Memoria exhibe portadas de periódicos argentinos que documentaron el Juicio a las Juntas y la dictadura cívico-militar en "Señores Jueces"

En el caso de Hay cuerpos, con curaduría de Laura Casanovas, las artistas Marina De Caro, Nushi Muntaabski, Ariadna Pastorini, Cristina Schiavi y Eugenia Streb exploran, a través de materiales como cerámica, textil, dibujo y video, percepciones del cuerpo que desafían las asociaciones habituales entre debilidad y fortaleza.

Sus obras multiplican representaciones, mostrando cuerpos que fragmentan, se agrupan o se aíslan, y utilizan el color para modificar la relación entre lo cromático y el dolor físico o simbólico.

La muestra destaca “la necesidad de visibilizar los cuerpos en una época marcada por violencias reales y virtuales que inciden directamente en la experiencia corporal”. Esta investigación visual se suma al principio que atraviesa la exposición, sintetizado en la frase: “todos los seres humanos están entrelazados en reciprocidad”. El propósito es abrir caminos de reconocimiento y compromiso público, especialmente en una era caracterizada como de “posthumanismo”.

"Hay cuerpos" explora, a través de materiales como cerámica, textil, dibujo y video, percepciones del cuerpo que desafían las asociaciones habituales entre debilidad y fortaleza

Por otro lado, hasta el 23 de marzo, se presenta la instalación Los Presentes, concebida por Nicolás Varchausky en colaboración con el Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la UNA y el Programa de Investigación I+D Sistemas y Espacialidad en el Arte Sonoro de la UNQ.

La pieza transforma el Monumento en un memorial sonoro: un piano mecánico interpreta la nómina de nombres inscriptos en sus muros, convirtiendo cada uno en un gesto musical único. La instalación estará activa de 10 a 20h en la Sala PAyS del Parque de la Memoria, con acceso libre y gratuito. Cada jornada, pianistas interpretarán la nómina en vivo, reemplazando al piano mecánico e intensificando la experiencia colectiva de vigilia.

La obra performática La memoria futura_Las voces de las Abuelas, creada a partir del Archivo Biográfico Familiar de las Abuelas de Plaza de Mayo, propone un recorrido vivencial que recupera los testimonios y legados de quienes buscaron a sus nietos desaparecidos por la dictadura.

Un grupo de mujeres, representantes de "La memoria futura_Las voces de las Abuelas"

El ciclo, con funciones programadas para el domingo 29 de marzo a las 16:30, el domingo 5 de abril en el mismo horario y los domingos 12 y 19 de abril a las 11, es fruto de una alianza entre las Abuelas de Plaza de Mayo y el Goethe-Institut Buenos Aires, con el respaldo del Fondo Internacional de Coproducción de la institución alemana.

El dispositivo escénico concentra la presencia de cuatro recorridos simultáneos, por los que un grupo reducido de espectadores camina acompañados por actrices que narran las historias recogidas en archivo. Esta experiencia, que reconstruye fragmentos de vida marcados por la violencia estatal, invita a participantes y artistas a reunirse al final del recorrido en un punto de encuentro, configurando una “comunidad caminante”. Cada trayecto tiene como eje la evocación de las voces que las Abuelas dejaron para sus nietos, planteando el dualismo entre recuerdo y ausencia.

A partir del 6 de junio, será el momento de La Memoria de la Colección: El Moderno en el Parque, una selección de obras, bajo la curaduría de Nicolás Cuello y Cecilia Nisembaum, del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires de artistas como León Ferrari, Marta Minujín, Luis Felipe Noé y Sara Facio.

El proyecto pone en primer plano el papel del arte contemporáneo en la construcción de la memoria colectiva. Plantea la resistencia y la reparación simbólica como valores democráticos fundamentales para reinterpretar el pasado reciente.

De "Violencia económico-militar en el espacio" en el CC Paco Urondo

En el Centro Cultural Universitario Paco Urondo (25 de Mayo 201), hasta el 22 de abril, se exhibe Escribime lo que sepas escribir, una muestra que recupera cartas de madres a sus hijos durante la última dictadura cívico-militar.

Las misivas, provenientes del archivo de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, constituyen el eje de una propuesta que impulsa la memoria histórica a través de la documentación, la exhibición pública y la invitación a nuevos aportes escritos.

Además, hasta el 1 de mayo, Violencia económico-militar en el espacio examina la relación entre sectores económicos y fuerzas militares en América Latina, con énfasis en la explotación laboral y ambiental en la región. La curaduría reúne archivos, mapas y piezas visuales para estudiar la transformación de antiguos centros de represión en sitios de memoria.

De "Escribime lo que sepas escribir", una muestra que recupera cartas de madres a sus hijos durante la última dictadura cívico-militar

En el marco de las actividades al cumplirse 50 años del golpe de Estado en Argentina, la exposición Reverberancias. 50 años de la dictadura presentará, del 8 de mayo al 5 de junio, trabajos textiles creados por un colectivo de artistas que explora la memoria y las identidades críticas en torno al genocidio.

El Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) prepara el Recoletazo, una jornada artística que tendrá lugar el miércoles 25 de marzo, de 16:30 a 20:30, en la terraza del espacio, en el marco de los trabajos de memoria, con una curaduría colectiva de Carla Barbero, Javier Villa y Guille Mongan.

La propuesta convoca a revisitar el gesto inaugural del Siluetazo, acontecimiento de 1983, a través de una secuencia de acciones performáticas, intervenciones y producciones colectivas. El evento constituye un espacio de reflexión sobre las huellas de la historia en los cuerpos y las estéticas resultantes, así como las estrategias del arte contemporáneo para abordar esos procesos en la actualidad.

En La Plata, el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti (Av. 51 525) se encuentra Destino Final que reúne la investigación documental desarrollada por Giancarlo Ceraudo sobre las consecuencias de los vuelos de la muerte.

Dos visitantes observan de cerca la obra 'Destino final' de Giancarlo Ceraudo en el Pettoruti de La Plata

La exhibición muestra la localización de cinco aeronaves empleadas por la Junta Militar para desapariciones forzadas, según consta en la recopilación iniciada por Ceraudo en 2003, a la que se incorporó la periodista y exdesaparecida Miriam Lewin en 2007. El hallazgo incluyó dos Electra de la Armada Argentina y tres Skyvan de la Prefectura Naval, localizados décadas después de su uso clandestino.

Un análisis de la documentación técnica del Skyvan PA-51, localizado en Fort Lauderdale, EE.UU., permitió reconstruir el vuelo desde el que se arrojó al océano a un grupo de Madres de Plaza de Mayo, activistas y dos monjas francesas, grupo que había sido infiltrado por un represor de la ESMA en la Iglesia de la Santa Cruz. Esta prueba resultó central en la condena a cadena perpetua de los pilotos responsables del vuelo del 14 de diciembre de 1977, dictada en 2017.

Integran el archivo fotográfico las imágenes que documentan el trabajo realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense en los centros clandestinos de detención, de sobrevivientes y familiares de las víctimas.

a Impunidad, Memoria, Justicia, Olvido (2010) de Juan Carlos Romero

Por su parte, el Centro de Arte de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Calle 48 entre 6 y 7, presenta la obra Impunidad, Memoria, Justicia, Olvido (2010) de Juan Carlos Romero, cedida por la familia del artista, como parte de las actividades.

Además de la exhibición, la programación contemplará talleres, conversatorios y conferencias destinados a reflexionar sobre el legado de Romero y la interacción entre arte y política en el contexto de la conmemoración impulsada por la Universidad Nacional de La Plata.

La propuesta busca poner en valor la pieza artística e incentivar el debate acerca de la memoria y la justicia vinculadas a este período de la historia argentina, a través de iniciativas promovidas por la propia UNLP.

De "Papeles de la Memoria", muestra con ilustraciones y cartas creadas en cautiverio por Alejandro Deutsch

En Córdoba, el Museo Emilio A. Caraffa (Av. Poeta Leopoldo Lugones 411) lanzó Papeles de la Memoria, bajo la curaduría de Mariana Schneider, muestra con ilustraciones y cartas creadas en cautiverio por Alejandro Deutsch, que narran experiencias de la dictadura y su comunicación clandestina desde la prisión.

La muestra funciona como un testimonio vivo que conecta pasado y presente, invitando a reflexionar sobre la identidad,la memoria colectiva y nuestro pasado reciente.

Desde marzo, el espacio impulsa el Mes de la Memoria, que incluye la performance “Te doy la palabra”, una conferencia y el estreno de la obra “Papeles de la memoria” a cargo de Andrés Dunayevich. Cada mes está prevista la incorporación de actividades adicionales, según la programación del museo.

De "Memorias futuras", en el Museo Evita – Palacio Ferreyra

También en la Docta, el Museo Evita – Palacio Ferreyra (Av. Hipólito Yrigoyen 511) y el Centro de Arte Contemporáneo Chateau-Antonio Seguí ( Av. Cárcamo 1750) inauguraron actividades por el 50 aniversario del golpe, con propuestas que abordan la memoria y los derechos humanos a través del arte.

Como parte de la conmemoración, el Museo Evita presenta la muestra Memorias futuras, una exposición individual que invita a la participación juvenil y promueve la reflexión sobre derechos humanos y escenarios venideros mediante producciones artísticas.

Graciela Sacco en "Imágenes de la memoria", en el CACC

Por su parte, la exhibición titulada Imágenes de la memoria en el CACC, cuya curaduría está a cargo de Alejandro Dávila, que reúne obras de Norberto Puzzolo y Graciela Sacco, permanecerá abierta hasta el 21 de junio.

Sus obras y registros de acciones urbanas nos proponen una mirada cargada de sutilezas y críticas, en un recorrido que abarca desde fines de los 60’ hasta la actualidad, marcando un antes y un después del golpe de 1976.

En Salta, el Museo Bellas Artes Lola Mora (Av. Belgrano 992,) enfoca sus actividades de este año en la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado y en el análisis de la identidad de género.

De "Los órdenes del amor de Lucila Penedo y Novoa", en el Museo Bellas Artes Salta

La planta baja del establecimiento alberga, entre marzo y mayo, Los órdenes del amor de Lucila Penedo y Novoa, una propuesta diseñada para indagar la memoria y las experiencias de exilio surgidas durante el período de la dictadura.

El proyecto expositivo parte de una investigación sobre su archivo familiar: un conjunto de cartas, fotos, dibujos, textos y audios que registran la comunicación de una familia argentina atravesada por el exilio. ¿Qué pasa con los vínculos cuando la distancia irrumpe? ¿Cómo se sostienen los afectos cuando el territorio se fragmenta?

A partir de diferentes materialidades, la artista reconstruye trayectorias espaciales y temporales para activar la memoria como práctica viva. No se trata solo de recordar: se trata de volver a enlazar, de rearmar lo disperso, de escuchar lo que aún arde en el archivo.