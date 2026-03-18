La figura de Francisco inspira un musical que fusiona tango, historia y compromiso: los detalles

El recorrido histórico comienza con el nacimiento de Bergoglio en 1937, en un contexto de crisis e inmigración italiana en Argentina

En una entrevista exclusiva en Infobae al Mediodía, el director musical Nicolás Crespo reveló cómo la figura de Jorge Bergoglio inspiró una comedia musical que reúne a 15 músicos y 10 actores sobre el escenario del teatro Picadero. En diálogo con Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Crespo explicó que la propuesta recorre la vida del papa argentino a través de la música y el teatro, y que el 24 de marzo fue elegido por su carga histórica y por el vínculo personal de Bergoglio con esa fecha: “Es una fecha muy importante para nuestra historia, aparte de los 50 años de la memoria, y particularmente en la vida de Jorge Bergoglio”.

El origen del musical y el desafío de contar la vida de Francisco

Crespo relató el proceso creativo y el impulso personal que lo llevó a lanzar el proyecto: “Tuve la suerte de que se me ocurra a mí. Fue muy poquito tiempo después de su fallecimiento. Más allá de que soy una persona de fe, no era muy cercano a su vida ni a su legado. Sin embargo, cuando él se enfermó, empecé a investigar mucho sobre su vida y me quedé fascinado porque fue una persona increíble”. Agregó que la idea le surgió inspirándose en grandes musicales biográficos: “Se me vino a la cabeza Andrew Lloyd Webber contando la historia de Evita y en este caso dije: ‘No, esta historia la tenemos que contar nosotros’”.

La composición musical tomó como eje la pasión de Bergoglio por el tango. “Él fue un gran amante del tango y de la música en general. Manifestaba que era una de las artes más importantes. Así que el tango es el estilo principal, aunque pasamos por diferentes géneros”, afirmó el director musical.

La escritura del libreto también enfrentó desafíos. “Le propuse a un amigo escritor, Alejandro Smith, que escriba el texto. Me dijo que no, porque está acostumbrado a escribir ficción y en este caso era difícil, porque es un personaje importantísimo, no hay mucho margen de error. Finalmente me dijo que sí, y es un libro maravilloso”, compartió Crespo.

La vida de Jorge Bergoglio inspira el musical "Francisco, el Papa del fin del mundo" con tango en el teatro Picadero

Un retrato de Bergoglio entre la memoria, la política y la fe

Durante la charla, Crespo subrayó el compromiso social y político de Bergoglio: “Su compromiso en las villas, su trabajo para cuidar a militantes en la dictadura, todo el trabajo en la crisis del 2001. Siempre promoviendo una Iglesia, como él decía, pobre y para los pobres”. Aportó testimonios directos de allegados y familiares del Papa: “Tengo la suerte de conocer a gente que sí lo conoció a él, inclusive a sus familiares, como Mauro Bergoglio y José Bergoglio, que me cuentan anécdotas”.

El director también abordó el debate sobre el rol de Bergoglio durante la dictadura argentina: “No, inclusive estuvo imputado por supuesta complicidad. Es muy irónico. Yo elijo creer que no fue así”. Relató que una alumna suya, Nélida, presa política en ese periodo, le transmitió historias de cómo Jorge “le salvó la vida a un montón de gente que estaba perseguida, que estaba siendo amenazada”.

Sobre el modo en que la obra refleja el carácter provocador de Bergoglio, Crespo enfatizó: “Francisco habló de una Iglesia de todos, y eso ya es una provocación, inclusive para la Iglesia. Mi primera provocación es escuchar su frase: ‘A los jóvenes les pido que hagan lío’. Hacer lío es contar, hacer arte, revolucionar, militar, hacer un noticiero”.

El tango, pasión de Bergoglio, es el eje central de la banda sonora que fusiona géneros musicales en homenaje al Papa (Foto: AFP)

El espectáculo: música, memoria y trabajo colectivo

Crespo detalló la magnitud de la puesta en escena: “En total, con músicos y actores, somos 25 personas. La orquesta son 15 y hay 10 actores”. La producción es autogestiva y cuenta con el apoyo de Civil Orquesta y una cooperativa de artistas. “Ese es un desafío enorme, pero la música tuvo mucha aceptación. Presentamos algunas canciones el año pasado en el Metropolitan”, agregó.

La obra parte desde el nacimiento de Bergoglio y recorre el contexto sociopolítico de la década del ’30: “La historia comienza desde su nacimiento, contando el contexto sociopolítico de ese momento, que fue en el 37, década infame, y cómo Jorge es hijo de inmigrantes italianos que venían escapándose de la Primera Guerra Mundial, casi sucediendo la Segunda, con su nacimiento”.

Sobre el trabajo colectivo, valoró la integración lograda bajo la dirección de Luján Salazar: “Trabajar en equipo para contar una sola historia suele ser lo más difícil cuando hay un grupo humano tan grande. Sin embargo, está muy bien logrado”.

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