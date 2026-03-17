Cultura

“Todavía cantamos”: actividades bonaerenses a 50 años del golpe de Estado

El Instituto Cultural de Buenos Aires presentó una programación llena de muestras, conciertos, talleres y charlas abiertas en toda la provincia, con entrada libre y gratuita

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“Todavía cantamos”: actividades bonaerenses a
“Todavía cantamos”: actividades bonaerenses a 50 años del golpe de Estado

A medio siglo del Golpe de Estado en Argentina, el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires dio inicio a un amplio programa de 50 actividades culturales bajo el lema “Todavía Cantamos”, que busca reafirmar la vigencia de la democracia y los derechos humanos a través de la memoria colectiva.

La agenda reúne muestras, talleres, espectáculos musicales, proyecciones y charlas abiertas en todo el territorio, con acceso libre y gratuito. Esta serie de acciones pone en relieve el papel de la cultura como una forma activa de resistencia frente a los discursos negacionistas, en un contexto en el que la memoria histórica sigue siendo objeto de disputa pública.

Dentro de esta programación, más de 120 artistas participarán en las tres funciones de la ópera “Estaba la Madre”, de Luis Bacalov, que tendrán lugar entre el 20 y el 22 de marzo en la Sala Alberto Ginastera del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino de La Plata, de acuerdo a lo comunicado por el Instituto Cultural.

Teatro Argentino de La Plata
Teatro Argentino de La Plata

El acto conmemora el duelo y la memoria, eje central de una iniciativa que distribuye actividades por toda la provincia, incluso en ciudades como Bahía Blanca, Carmen de Areco y Pergamino, donde se celebrarán conciertos, proyecciones cinematográficas y talleres temáticos.

Entre las acciones más destacadas, la grilla del Cine Móvil recorrerá varios municipios bonaerenses: en Pehuajó se proyectarán Operación Cóndor e Infancia Clandestina; en Capitán Sarmiento, La Guardería; y en Florencio Varela, ESMA, memorias de la resistencia. Además, el documental Abuelas, dirigido por Cristian Arriaga, se exhibirá en localidades como General Madariaga, Tandil, Tres Lomas, Mercedes y Almirante Brown, con la participación del realizador en debates posteriores.

La plataforma Bafilma fue integrada con una sección temática especial que incluye estrenos como Sinfonía para Ana, La escuelita: historias del terrorismo de Estado de Bahía Blanca y Rojo. Al explicar por qué se eligió un formato itinerante y diverso, el organismo remarcó: “Cincuenta años después, la memoria sigue siendo un territorio en disputa y la palabra todavía incomoda”.

Entre las acciones más destacadas,
Entre las acciones más destacadas, la grilla del Cine Móvil recorrerá varios municipios bonaerenses (REUTERS/Norlys Perez)

El programa hará énfasis en la accesibilidad con la instalación de sistemas Braille, audiodescripción y planos hápticos en ex centros de detención, tortura y exterminio como “La Cacha” (La Plata) y “Prefectura de Ingeniero White” (Bahía Blanca). Con esto se apunta a garantizar el ejercicio pleno del derecho a la memoria por parte de personas con discapacidad, un aspecto inédito en este tipo de conmemoraciones en la provincia.

Las propuestas continuarán el 23 de marzo en el Espacio INCAA de San Andrés de Giles, donde el ciclo Café Cultura presentará una charla con Sergio Wischñevsky sobre las “raíces económicas de la Argentina actual a 50 años del golpe”, seguida ese mismo día en la Sala Pettoruti Alta del Teatro Argentino por la apertura de dos muestras: Permanecer en la orilla, con enfoque visual sobre lo inconcluso y la memoria, y Destino Final, que exhibe más de 40 imágenes sobre la investigación de los vuelos de la muerte.

El día 24 de marzo, en el Museo Libres del Sur de Dolores, se inaugurará la exposición Voces de la Memoria: arte, música y relatos por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Durante abril, se prevén jornadas como la presentación de un libro en el Edificio Sergio Karakachoff el día 9, y el 16 la novedosa Game jam por la Memoria, una instancia interdisciplinaria en la que desarrolladores, estudiantes y docentes de historia crearán prototipos de videojuegos inspirados en los hechos históricos del período 1976-1983.

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