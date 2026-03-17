Descubrimientos inesperados y polémica: una pintura y un busto reescriben la historia de Miguel Ángel

El interés por las atribuciones a Miguel Ángel resurge tras el anuncio de hallazgos en Bruselas y Roma

El descubrimiento y la posterior atribución de obras inéditas a Miguel Ángel han reavivado el interés del mundo del arte. Esto se debe al anuncio de dos coleccionistas en Bruselas y una investigadora italiana que afirman haber localizado, respectivamente, una pintura y un busto de mármol relacionados con el maestro renacentista.

Sin embargo, The New York Times informa que varios especialistas han reaccionado con reservas, señalando carencias en las pruebas y destacando la falta de acuerdo dentro de la comunidad experta.

Los especialistas dudan de las atribuciones recientes a Miguel Ángel porque no hay conclusiones técnicas definitivas, falta documentación confiable de procedencia y ningún estudioso independiente ha ratificado la autenticidad de las piezas. Además, sostienen que este tipo de identificación requiere revisiones minuciosas por parte de especialistas externos y el respaldo de estudios independientes.

Según lo recogido por el medio citado, el caso comenzó cuando dos coleccionistas de Bruselas adquirieron en subasta en Génova la obra denominada “Pietà”, por una suma superior a los $ 35.000, convencidos de haber hallado una pieza fuera de lo común.

La pintura denominada “Pietà” ha sido objeto de debate entre los principales expertos en arte renacentista

Paralelamente, la investigadora italiana Valentina Salerno publicó un artículo en línea en el que atribuía a Miguel Ángel un busto de mármol hallado en la Basílica de Santa Inés Extramuros de Roma.

En ambos casos, los argumentos se fundamentaron en estudios recientes: uno técnico dirigido por Michel Draguet, antiguo director de los Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica, y otro elaborado a partir de la hipótesis de Salerno acerca de posibles obras ocultas del artista.

El análisis técnico y su alcance histórico

Draguet elaboró un informe de 600 páginas que defiende la atribución de la pintura, un óleo sobre lienzo, a Miguel Ángel.

El análisis incluyó ensayos técnicos y análisis estilísticos realizados por el Instituto Real del Patrimonio Cultural de Bélgica, donde las pruebas mediante pigmentos, fotografía infrarroja y rayos X ubicaron el lienzo probablemente entre 1520 y 1660, un período que abarca la vida del artista.

La investigadora italiana Valentina Salerno sostiene que el busto hallado en Roma podría pertenecer a Miguel Ángel

Steven Saverwyns, director del laboratorio de análisis, aclaró a The New York Times que los exámenes duraron apenas dos semanas y admitió que la pintura italiana no es la especialidad de la institución.

Draguet sostiene que dos monogramas presentes en la obra corresponden a las iniciales del propio Miguel Ángel, aunque también reconoció que aceptó el encargo pese a su experiencia orientada hacia el arte moderno y no renacentista.

La atribución del busto de mármol por Salerno surgió a partir de sus investigaciones para una novela sobre la última etapa de la vida del artista. La investigadora sostiene que encontró indicios de obras ocultas por motivos religiosos y políticos en el siglo XVI. Sin embargo, los especialistas entrevistados insisten en que no existen pruebas definitivas que respalden estas afirmaciones.

El escepticismo de los expertos frente a las atribuciones recientes

Francesco Caglioti, profesor de historia del arte en la Scuola Normale Superiore de Pisa, criticó las atribuciones y las comparó con “el enfoque Dan Brown de la historia del arte”. Según declaró al The New York Times, los procesos legítimos de adjudicación de autoría son exhaustivos y requieren décadas de revisiones, no hallazgos rápidos y mediáticos.

La Capilla Sixtina sigue siendo el referente indiscutido al evaluar nuevas atribuciones a Miguel Ángel

Caglioti fue tajante al referirse a la calidad de la llamada Spirituali Pietà: “El cuadro es completamente ridículo y grotesco. No tiene nada que ver con Miguel Ángel. Si atribuyéramos este cuadro a Miguel Ángel, tendríamos que atribuirle no menos de 5.000 cuadros más”.

Matthias Wivel, jefe de investigación en el museo Glyptotek de Copenhague y curador de exposiciones sobre Miguel Ángel, cuestionó la ausencia de pruebas contundentes. Sostuvo que el busto atribuido parece una obra del siglo XVII, posterior al periodo de Miguel Ángel.

Por su parte, Sarah Vowles, especialista del Museo Británico, recordó que la presencia de monogramas como ‘MA’ en una obra puede indicar intervenciones de propietarios posteriores, no necesariamente del propio artista. A juicio de los expertos, la falta de documentación sólida de procedencia impide cualquier verificación concluyente de autenticidad.

La comunidad de historiadores del arte exige mayor rigor en los procesos de atribución de obras renacentistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Draguet reconoció que no hay registros previos a 2020 que permitan seguir la pista histórica de la pintura, lo que, según los especialistas, complica cualquier posible certificación definitiva.

Pasado y presente de las grandes atribuciones en el arte renacentista

El mercado del arte ha presentado casos recientes de atribuciones controvertidas, como el “Salvator Mundi”, adjudicado a Leonardo da Vinci y vendido en 2017 por 450 millones de dólares. Incluso estudios menores relacionados con el círculo de Miguel Ángel han alcanzado 27,2 millones de dólares en subastas internacionales.

El atractivo de estos hallazgos potencia el interés del público y de los medios, y contribuye a la proliferación de noticias espectaculares sobre descubrimientos en el arte renacentista.

Las recientes noticias sobre Miguel Ángel alimentan el interés del público y los coleccionistas en todo el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Terry van Druten, del Museo Teylers de Haarlem, señaló que identificar actualmente un óleo sobre lienzo original de Miguel Ángel sería un hecho sin precedentes, ya que no hay registros de ese formato atribuible al artista. Van Druten apuntó que la fascinación por conectar con los grandes maestros puede llevar incluso a expertos a aceptar hipótesis arriesgadas.

En este escenario, el medio advierte sobre el crecimiento de atribuciones cuestionables en el arte renacentista y subraya las dificultades que afronta cualquier proceso de verificación, especialmente ante las ganancias en subastas y el interés generalizado por los grandes nombres de la historia del arte.

Aunque la autenticidad de estas nuevas atribuciones sigue siendo incierta, Miguel Ángel continúa despertando admiración. Su obra mantiene el misterio y el magnetismo que caracterizan a los grandes creadores de la historia.