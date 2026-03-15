Cultura

Una deseada obra de Jean-Michel Basquiat sale a la venta: ¿volverá a romper el mercado del arte?

El icónico artista estadounidense regresa a los titulares con la impresionante venta de uno de sus cuadros más famosos, “Museum Security (Broadway Meltdown)”, cuyo valor ha crecido más de un ciento veinte por ciento en solo una década

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Dos profesionales manipulan con guantes
Dos profesionales manipulan con guantes la obra 'Museum Security (Broadway Meltdown)' de Jean-Michel Basquiat (Sotheby´s)

Un lienzo monumental de Jean-Michel Basquiat protagoniza la temporada de subastas en Nueva York: la pintura Museum Security (Broadway Meltdown), realizada en 1983, saldrá a la venta en Sotheby’s durante mayo, con una estimación que asciende a USD 45 millones. Este movimiento no solo confirma la persistente demanda internacional por los trabajos más codiciados del artista, sino que subraya un fenómeno sostenido en el mercado del arte contemporáneo.

En la última década, el valor de este cuadro ha experimentado un crecimiento sin precedentes en el entorno de subastas. Cuando en 2013 se vendió en Christie’s Londres por 9,3 millones de libras (USD 14,5 millones entonces), su equivalencia ajustada a la inflación sería hoy de USD 20,2 millones.

El precio estimado por Sotheby’s representa así un aumento del 122 % respecto a aquel monto. La tendencia a la revalorización constante de las obras de Basquiat se reafirma con cifras: en los últimos años, cuatro de las cinco piezas del artista adjudicadas con los precios más altos en remate fueron subastadas a partir de 2020.

La obra "Museum Security (Broadway
La obra "Museum Security (Broadway Meltdown)" de Jean-Michel Basquia subió su valor más de un 120% en 10 años

Sin embargo, el techo máximo en la carrera de Basquiat mantiene el hito de Untitled (1982), la pintura de calavera vendida en 2017 en Sotheby’s Nueva York por USD 110,5 millones. Hasta 2022, el neoyorquino sostuvo el récord como el artista estadounidense mejor cotizado en remates públicos.

The Museum Security (Broadway Meltdown) ejemplifica la riqueza visual y conceptual característica de Basquiat: sobre un formato de más de dos metros de alto, el artista inscribe palabras, símbolos y fragmentos textuales que dialogan con el poder, la fama y la explotación. La obra incluye frases como “Priceless Art” y “Museum Security”.

Este uso del texto fue una constante en su lenguaje plástico, heredada de sus inicios en el arte urbano de la ciudad de Nueva York. El propio Basquiat subrayó la importancia compositiva de cada trazo y símbolo: “Cada línea significa algo”.

El techo máximo en la
El techo máximo en la carrera de Basquiat mantiene el hito de Untitled (1982), la pintura de calavera vendida en 2017 en Sotheby’s Nueva York por USD 110,5 millones

En la lectura crítica, el lienzo plantea una reflexión sobre el valor del arte, las dinámicas de exclusión institucional, el ascenso en el mercado y la tensión entre reconocimiento mainstream y autenticidad. El año 1983 marcó la consagración de Basquiat: a los 22 años, tras ser invitado a Documenta VII en Kassel y participar en la Whitney Biennial, el artista disfrutaba de proyección internacional y éxito económico, instalándose temporalmente en Los ángeles, periodo en el cual produjo este cuadro junto a piezas como Hollywood Africans, expuesta en el Whitney Museum of American Art.

Grégoire Billault, presidente de arte contemporáneo en Sotheby’s Nueva York, calificó a la obra como “una obra maestra legendaria” y expresó: “Durante mucho tiempo he soñado con llevar este trabajo a subasta, y es un privilegio excepcional poder hacerlo esta primavera”.

Antes de su remate, Museum Security (Broadway Meltdown) se exhibe al público en el edificio Breuer de Sotheby’s Nueva York, previa a su participación en la subasta nocturna de arte contemporáneo programada para mayo. Desde la muerte temprana de Basquiat en 1988, la demanda de sus pinturas se ha incrementado de manera sostenida, consolidándolo como una figura central en la historia del arte de Estados Unidos y en la escena internacional.

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