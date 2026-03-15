Cultura

Lanzan los premios al Teatro Independiente 2026

La propuesta está dirigida a producciones de la escena autogestiva de Capital Federal y a las realizadas en la Zona Sur del conurbano bonaerense

Guardar
Lanzan los premios al Teatro
Lanzan los premios al Teatro Independiente 2026

El lanzamiento de los Premios al Teatro Independiente 2026 marca la apertura de la inscripción para producciones de la escena autogestiva de Capital Federal y la expansión oficial hacia la Zona Sur del conurbano bonaerense. Paula Lassaque y Patricia Guillermina Rozas, creadoras del certamen, anunciaron el inicio del nuevo ciclo tras reunir más de 500 propuestas en la edición previa.

Con el objetivo de fortalecer el reconocimiento a los oficios teatrales, la organización confirmó la puesta en marcha de un programa anual de charlas que pondrá el foco en roles técnicos como iluminadores, vestuaristas, escenógrafos y diseñadores sonoros. Las actividades buscarán generar intercambio y aprendizaje entre los profesionales que conforman el trabajo escénico fuera del escenario.

Las compañías independientes que deseen participar deben registrar sus obras, en cartel entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, con al menos cuatro funciones en total, enviando sinopsis, ficha técnica y cronograma de presentaciones a premioalteatroindependiente@gmail.com. El envío constituye un registro informativo para el jurado, pero no garantiza la nominación automática.

La edición 2026 suma la
La edición 2026 suma la categoría Espectáculo poético musical (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jurado para esta edición, ya en funciones, incorpora nuevas voces para cubrir la oferta del circuito independiente en ambas regiones. Entre sus integrantes se encuentran Gabriel Devoto y Eugenia Do Nascimento, recientes incorporaciones.

La edición 2026 suma la categoría Espectáculo poético musical, válida para propuestas individuales o grupales en salas alternativas, sin requisito de número mínimo de funciones y permitiendo reestrenos. Además, se incluye la categoría Infantil y se redefine el premio a Inclusión social, que requiere la participación efectiva de colectivos vulnerados o personas con capacidades diferentes en elencos y equipos, más allá de la temática de la obra.

A lo largo de 2026 se realizarán charlas y encuentros para la comunidad teatral. La entrega de Diplomas a los nominados será en noviembre y la gala final de premiación en diciembre.

Temas Relacionados

Premios al Teatro Independienteteatro

Últimas Noticias

La Comisión Europea amenazó con suspender el financiamiento a la Bienal de Venecia por el regreso de Rusia

Un posible apoyo oficial al pabellón ruso ha llevado al organismo europeo a advertir sobre riesgos para los valores democráticos y la libertad artística en un evento marcado por la polémica internacional

La Comisión Europea amenazó con

Gustavo Garzón vuelve a las tablas con “Un hombre solo es demasiado para un hombre sol”

El reconocido actor regresa al escenario porteño con una obra emotiva sobre la reinvención personal en la madurez y un inesperado romance, bajo la dirección de Julia Morgado y el debut en NÜN Teatro Bar este domingo 15

Gustavo Garzón vuelve a las

Tras dos siglos, Grecia recibió un icónico cuadro de Delacroix que simboliza la lucha por su independencia

La obra, que inspiró a “La libertad guiando al pueblo”, refleja el triunfo tras el sangriendo asedio otomano, en el que murió Lord Byron

Tras dos siglos, Grecia recibió

El asombroso hallazgo en Sudáfrica: los primeros humanos ya usaban veneno en sus flechas hace 60.000 años

El análisis de puntas de flecha de cuarzo en un refugio reveló el uso de plantas tóxicas por antiguos cazadores, demostrando un impresionante conocimiento científico y una sorprendente continuidad cultural en la región africana

El asombroso hallazgo en Sudáfrica:

“Lo que queda de la luz”, de Tessa Hadley: una novela sobre el matrimonio, la amistad y el peso de las renuncias del pasado

Con un estilo sutil y elegante, la escritora británica narra la historia de dos parejas inseparables durante más de tres décadas y cómo una muerte inesperada lo cambia todo

“Lo que queda de la
DEPORTES
El plan de Scaloni con

El plan de Scaloni con Argentina tras la cancelación de la Finalissima ante España: la idea que entusiasma a los hinchas

Boca Juniors visitará a Unión en Santa Fe por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Las soberbias atajadas del Dibu Martínez en la derrota del Aston Villa contra el Manchester United por la Premier League

En el primer partido de Coudet en el Monumental, River recibirá a Sarmiento por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

La respuesta de la Conmebol a la UEFA tras la cancelación de la Finalissima entre Argentina y España

TELESHOW
La nueva rutina de Maxi

La nueva rutina de Maxi López: risas con sus hijos adolescentes, las nenas de Wanda Nara y la compañía de su exsuegra

La emoción de José María Muscari al despedirse de su antigua casa con su hijo: “Nos unió como familia”

Quién es Luciana Martínez, la ex Gran Hermano que fue detenida por acusaciones de robar al estilo “viuda negra”

La emoción de Ángela Torres tras su vibrante show en Lollapalooza Argentina 2026: “No tengo palabras”

Así fue la fiesta romántica y elegante que Antonela Roccuzzo organizó por su cumpleaños en Miami

INFOBAE AMÉRICA

Yoani Sánchez denunció que la

Yoani Sánchez denunció que la policía del régimen cubano le impidió salir de su casa

El misterio del oro: científicos revelan cómo se forman los elementos más valiosos del universo

La Comisión Europea amenazó con suspender el financiamiento a la Bienal de Venecia por el regreso de Rusia

Israel atacó los cuarteles generales del régimen iraní en Hamadán y amplía sus operaciones en el oeste y centro del país

Israel reveló que el autor del ataque a una sinagoga en Michigan era hermano de un terrorista de Hezbollah