Lanzan los premios al Teatro Independiente 2026

El lanzamiento de los Premios al Teatro Independiente 2026 marca la apertura de la inscripción para producciones de la escena autogestiva de Capital Federal y la expansión oficial hacia la Zona Sur del conurbano bonaerense. Paula Lassaque y Patricia Guillermina Rozas, creadoras del certamen, anunciaron el inicio del nuevo ciclo tras reunir más de 500 propuestas en la edición previa.

Con el objetivo de fortalecer el reconocimiento a los oficios teatrales, la organización confirmó la puesta en marcha de un programa anual de charlas que pondrá el foco en roles técnicos como iluminadores, vestuaristas, escenógrafos y diseñadores sonoros. Las actividades buscarán generar intercambio y aprendizaje entre los profesionales que conforman el trabajo escénico fuera del escenario.

Las compañías independientes que deseen participar deben registrar sus obras, en cartel entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, con al menos cuatro funciones en total, enviando sinopsis, ficha técnica y cronograma de presentaciones a premioalteatroindependiente@gmail.com. El envío constituye un registro informativo para el jurado, pero no garantiza la nominación automática.

La edición 2026 suma la categoría Espectáculo poético musical (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jurado para esta edición, ya en funciones, incorpora nuevas voces para cubrir la oferta del circuito independiente en ambas regiones. Entre sus integrantes se encuentran Gabriel Devoto y Eugenia Do Nascimento, recientes incorporaciones.

La edición 2026 suma la categoría Espectáculo poético musical, válida para propuestas individuales o grupales en salas alternativas, sin requisito de número mínimo de funciones y permitiendo reestrenos. Además, se incluye la categoría Infantil y se redefine el premio a Inclusión social, que requiere la participación efectiva de colectivos vulnerados o personas con capacidades diferentes en elencos y equipos, más allá de la temática de la obra.

A lo largo de 2026 se realizarán charlas y encuentros para la comunidad teatral. La entrega de Diplomas a los nominados será en noviembre y la gala final de premiación en diciembre.