El museo de Nápoles permitirá a visitantes no videntes experimentar el arte a través del tacto

La jornada permitirá la exploración guiada por especialistas que viven con discapacidad visual, facilitando el contacto directo con obras emblemáticas como el Cristo Velado mediante el uso de guantes y relieves sensoriales. (Captura de video)

El Museo Capilla Sansevero de Nápoles realizará el 17 de marzo una jornada especial donde personas con discapacidad visual podrán tocar esculturas de mármol icónicas, incluyendo el Cristo Velado. La actividad, llamada La meraviglia a portata di mano, busca acercar el arte a quienes no pueden percibirlo visualmente, en colaboración con la Unión Italiana de Ciegos y Deficientes Visuales. Los visitantes serán guiados por personas con discapacidad visual para garantizar una experiencia accesible y significativa, según explicó el sitio oficial de la institución.

La iniciativa ofrecerá a unos 80 participantes la posibilidad de explorar las obras sin barreras, usando guantes de látex para proteger las esculturas y permitir un contacto directo con el mármol. De acuerdo con los organizadores, la experiencia incluirá relieves y detalles de piezas como La Pudicizia e Il Disinganno, ampliando la interacción con el patrimonio artístico del museo.

Además, según el periódico The Guardian, el programa forma parte de un proyecto más amplio para promover la inclusión cultural. La presidenta del Museo Capilla Sansevero, Maria Alessandra Masucci, resaltó que el objetivo es adaptar recorridos y herramientas a las necesidades de todos los visitantes, haciendo del disfrute del arte un derecho universal.

El valor de la accesibilidad en los museos

La propuesta busca eliminar barreras y brindar una experiencia educativa, al permitir que alrededor de 80 personas conozcan detalles escultóricos a través del tacto durante una jornada especial. (Captura de video)

El evento destaca la importancia de eliminar barreras físicas y sensoriales en los espacios culturales. Chiara Locovardi, guía de la actividad, subrayó que el tacto permite descubrir detalles imposibles de captar solo con la vista, como la textura de las venas bajo el velo esculpido en el Cristo Velado. Así, la propuesta pone a la accesibilidad en el centro de la experiencia museística y permite que la belleza llegue a todos.

Durante la jornada, se retirará la barrera protectora que normalmente rodea esculturas como el Cristo Velado, permitiendo a los visitantes explorar con guantes de látex la intrincada superficie del mármol. El recorrido incluirá también los relieves a los pies de esculturas como La PudiciziaeIl Disinganno, lo que permitirá apreciar detalles únicos que suelen pasar desapercibidos en una observación visual tradicional.

Una experiencia sensorial y educativa

Con este tipo de iniciativas, los museos refuerzan su compromiso con la inclusión y la diversidad. El recorrido táctil en la Capilla Sansevero transforma la visita en una experiencia educativa y emocional, donde el arte se percibe a través de las manos. Giuseppe Ambrosino, de la Unión Italiana de Ciegos y Deficientes Visuales, enfatizó que el arte no debe ser un privilegio exclusivo de la vista.

La actividad, apoyada por la Unión Italiana de Ciegos, introducirá recorridos adaptados que transforman la interacción tradicional y permiten percibir detalles que habitualmente quedan fuera del alcance. (Captura de video)

La jornada permitirá que personas con discapacidad visual accedan a detalles que, de otro modo, quedarían fuera de su alcance. La interacción directa con las obras fomenta la apreciación y el entendimiento profundo del patrimonio cultural.

Hacia una cultura más inclusiva

La presidenta del museo, destacó que esta iniciativa se enmarca en un programa más amplio para lograr un espacio cultural verdaderamente inclusivo. El objetivo es adaptar recorridos y herramientas a las distintas necesidades de quienes visitan la Capilla Sansevero, reafirmando la idea de que la belleza artística debe ser un derecho universal y no un privilegio reservado a quienes pueden ver. El proyecto, en colaboración con la Unión Italiana de Ciegos y Deficientes Visuales de Nápoles, busca transformar la experiencia museística y sentar un precedente para otras instituciones culturales interesadas en la inclusión y el acceso universal al arte.

El programa de accesibilidad en el Museo Capilla Sansevero evidencia una tendencia creciente en instituciones culturales europeas, que buscan adaptar sus propuestas a públicos diversos. La integración de recorridos táctiles y herramientas específicas amplía las posibilidades de participación y promueve el derecho de todos a disfrutar del arte. Esta iniciativa representa un paso hacia la democratización de la cultura y el acceso igualitario al patrimonio, sentando un precedente para otros museos y espacios culturales.