Claves del pensamiento de Jürgen Habermas, uno de los grandes intelectuales del siglo XX

La obra y el compromiso social del filósofo alemán ofrecieron nuevas perspectivas sobre el diálogo, la legitimidad democrática y la participación ciudadana (Foto: archivo AP/Hermann J. Knippertz)

El filósofo alemán Jürgen Habermas fue el intelectual alemán más influyente de su generación, involucrado en todos los grandes debates de la posguerra y considerando a Europa como el único remedio frente al auge de los nacionalismos. En sus últimos años dedicó su tiempo a promover un proyecto federal europeo, con el fin de evitar que el Viejo Continente cayera nuevamente, como en el siglo XX, en las rivalidades nacionalistas.

El paso de Jürgen Habermas por la filosofía contemporánea ha estado marcado por un inusual compromiso público: durante décadas, intervino en debates candentes sobre política, ciencia y sociedad, más allá de los circuitos académicos. Desde su retiro junto al lago Starnberg, no dudó en expresar su opinión sobre temas como la guerra en Kosovo o los dilemas de la investigación científica, manteniendo siempre una presencia activa en la discusión pública alemana y europea.

A lo largo de su vida vinculó filosofía y política, pensamiento y acción. Su autoridad moral le valió múltiples reconocimientos internacionales. Después de haber sido voz de la protesta estudiantil alemana en los años 1960, treinta años más tarde se convirtió en objetivo de críticas al denunciar los riesgos de un “fascismo de izquierda” para el estado de derecho. En 1989 criticó las modalidades de la reunificación alemana, guiadas principalmente por las exigencias del mercado y que hacían del Deutsche Mark (el marco alemán) su estandarte.

El pensamiento y acción política de Habermas marcaron los debates públicos de la posguerra en Alemania y Europa (Foto: archivo REUTERS/Odd Andersen/Pool)

Quién fue Jürgen Habermas

El filósofo, nacido en Gummersbach, cerca de Colonia, creció en el seno de una familia acomodada. El padre de Habermas, directivo de la Cámara de Comercio e Industria, colaboró con el régimen nazi pese a albergar ideas liberales. La experiencia de la Alemania totalitaria dejó en el joven una huella profunda y un rechazo instintivo a cualquier acomodación sin autocrítica por parte de quienes ocuparon posiciones de poder durante ese periodo.

Apenas alcanzada la adultez, Habermas fue alistado en las juventudes hitlerianas, aunque no participó en el frente de guerra. El trauma de la época lo llevó a comprometerse de forma temprana con la democracia y a desconfiar de los intentos de rehabilitación sin una revisión de responsabilidades previas.

Primeras obras en Frankfurt

La carrera universitaria de Habermas comenzó en la década de 1950, cuando se incorporó al Instituto de Investigación Social de Frankfurt junto a figuras como Theodor W. Adorno. En 1961, se doctoró en Marburgo con una tesis sobre la transformación de la esfera pública, tema que anticiparía buena parte de su obra posterior.

Durante los años sesenta, se trasladó a la Universidad de Heidelberg y más tarde asumió la cátedra de Filosofía y Sociología de Max Horkheimer en Fránkfurt. Su conferencia inaugural fue el germen de su libro Conocimiento e interés, publicado en 1968, en plena efervescencia de las revueltas estudiantiles. En ese contexto de agitación social, Habermas fue visto como un simpatizante del movimiento estudiantil, aunque criticó sus tendencias más radicales. Su postura moderada le permitió mantener un diálogo abierto con distintas corrientes políticas y filosóficas sin renunciar a sus principios democráticos.

Habermas integró la ética discursiva al debate contemporáneo (Foto: EFE/J. L. Cereijido)

Teoría de la racionalidad de Habermas

A partir de los años setenta, Habermas profundizó en la elaboración de una teoría de la racionalidad práctica. Junto a Karl-Otto Apel, desarrolló la ética discursiva, también conocida como ética del diálogo o ética de la comunicación. Esta propuesta se basaba en la idea de que las normas deben legitimarse a través del consenso alcanzado en procesos de diálogo racional.

El núcleo de la ética discursiva radica en que los participantes deben poder justificar sus argumentos en condiciones de igualdad, sin coacción, lo que exige una cooperación real entre la filosofía y las ciencias sociales. Habermas insistió en que no se puede construir una nueva racionalidad sin integrar los aportes de ambas disciplinas.

La obra de Habermas

La obra de Habermas no solo revisa la tradición de la democracia liberal, sino que también propone una lectura renovada de autores como Kant, Weber, Parsons y Luhmann. El filósofo alemán retoma elementos del pragmatismo y del giro lingüístico, incorporando estos enfoques al análisis de las instituciones democráticas y los fundamentos normativos de la vida pública.

En 1971, Habermas se trasladó a Starnberg, cerca de Múnich, donde dirigió el Instituto Max Planck para la Investigación de las Condiciones de Vida del Mundo Científico-Técnico. Durante esa etapa culminó su obra más influyente, Teoría de la acción comunicativa, publicada en 1981, que consolidó su prestigio internacional.

Poco después regresó a Frankfurt, donde ejerció la docencia hasta su jubilación en 1994. A lo largo de su carrera, mantuvo la convicción de que la filosofía y las ciencias sociales deben colaborar para entender y fortalecer los presupuestos de la democracia.

Compromiso social de Habermas

Jürgen Habermas se destacó por su participación activa en el debate público, más allá de su producción académica. Los medios y la opinión pública lo reconocieron por su disposición a analizar los acontecimientos que impactaban a la sociedad, consolidando su figura como intelectual de referencia en Alemania y Europa. En su vida personal, el pensador enfrentó una dificultad particular: una fisura palatina congénita que complicaba su expresión oral, rasgo que no impidió la solidez de su discurso ni la claridad de sus ideas.

Quienes se preguntan por qué Habermas es considerado un referente suelen señalar su doble aporte: por un lado, la formulación de la ética discursiva y, por otro, la capacidad de intervenir en los grandes debates de su tiempo. Esta combinación de rigor teórico y compromiso público distingue su legado entre los filósofos contemporáneos.