Los actores escandinavos se hacen notar en los Oscar y la industria del cine global

De izquierda a derecha: los actores y coprotagonistas de «Valor sentimental» Stellan Skarsgard, Renate Reinsve e Inga Ibsdotter Lilleaas

Cuando Elle Fanning aparece en pantalla en Valor sentimental, su personaje, Rachel Kemp, una actriz de Hollywood, ha estado llorando. A los casi treinta minutos del último largometraje de Joachim Trier, sobre un veterano director sueco-noruego llamado Gustav Borg (Stellan Skarsgard), que intenta aprovechar un nuevo proyecto para reconciliarse con sus hijas distanciadas en Oslo, una actriz llamada Nora (Renate Reinsve) y Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas), una historiadora, la emoción descarnada de Fanning resulta discordante. En una historia contada a través de intercambios impasibles y gestos sutiles, su presencia establece no solo una distinción entre la actuación escandinava y la estadounidense, sino también entre sus culturas. Una, sugiere Trier, es tierna pero controlada; la otra puede resultrar un poco excesiva.

Desde los años 50 y 60, cuando el guionista y director sueco Ingmar Bergman presentó al público mundial a Liv Ullmann y Max von Sydow, y de nuevo en los 90, cuando los provocadores daneses Lars von Trier y Thomas Vinterberg crearon Dogma 95, un estilo cinematográfico que rechazaba la iluminación artificial y convirtió a Mads Mikkelsen en una estrella, la península escandinava no ha generado tantas interpretaciones emocionantes. Los directores locales siguen siendo en gran medida responsables: Reinsve, de 38 años, que creció en el pueblo de Solbergelva, Noruega, ha trabajado con Trier dos veces antes, en Oslo, 31 de agosto (2011) y La peor persona del mundo (2021).

Las siete colaboraciones cinematográficas de Skarsgard, de 74 años, con Von Trier, entre ellas, Rompiendo las olas (1996) y Melancolía (2011), consolidaron su reputación como uno de los grandes actores de carácter de nuestra época. “Cuando un director aquí triunfa, trae consigo el talento”, afirma Pilou Asbaek, un danés de 44 años que ha participado en tres películas de Tobias Lindholm, entre ellas, A War: la otra guerra (2015). “La mayoría de las películas escandinavas se financian con fondos públicos, lo que significa que no es necesario vender un millón de entradas. No estás obligado a contratar a una superestrella”.

Cada pocos años, una nueva región parece convertirse en árbitro del cine de autor, al contar historias que resuenan internacionalmente. La Nouvelle Vague francesa reflejó la libertad sexual y los valores antisistema de la juventud de la posguerra en la década de 1960; la escena mumblecore estadounidense capturó la rebelión y la marginación derechos de los primeros dos mil; y durante la última década, los cineastas surcoreanos se hicieron conocidos por sus críticas vengativas de la desigualdad económica.

Si hoy en día hay un mayor interés por las películas escandinavas, quizá se deba a que más espectadores se sienten atraídos por relatos morales íntimos, a menudo con algo de humor negro, sobre adultos con defectos con los que es fácil identificarse. Estas obras exigen mucha atención, que requiere un estudio minucioso de los rostros de los personajes —con imperfecciones, arrugas y todo lo demás— para comprender sus estados de ánimo. “La psicología triunfa sobre la brutalidad cualquier día de la semana”, dice Asbaek. “No podemos permitirnos grandes tiroteos ni efectos especiales, así que nos centramos en personajes que toman decisiones difíciles bajo presión“.

Noomi Rapace posa en la alfombra roja para la proyección de la película 'Bugonia' en el Festival de Venecia

Convertirse en un aclamado intérprete escandinavo —ya sea novelista (Karl Ove Knausgaard), artista (Bjarne Melgaard) o incluso estrella pop (Lykke Li)— a menudo significa “hacerse amigo de nuestra ansiedad”, dice Reinsve. La actriz sueca Noomi Rapace, de 46 años, que interpretó el rol protagónico en la adaptación cinematográfica de 2009 de Niels Arden Oplev de La chica con el tatuaje del dragón (2005), de Stieg Larsson y sus dos secuelas, y que ahora divide su tiempo entre Londres y Lisboa, dice: “Cuando estás en Escandinavia, hay una nube que se cierne sobre todos. La gente bebe mucho; hay mucha depresión. Es una energía bastante pesada”. Lilleaas, de 36 años, cuyos padres dirigían una compañía de producción teatral en Gol, Noruega, donde se crio, agrega: “No somos tan expresivos; reprimimos mucho nuestros sentimientos. Y creo que eso influye también en nuestra forma de actuar”.

Aunque existen innumerables diferencias entre Dinamarca, Noruega y Suecia (por razones históricas, culturales y lingüísticas, Finlandia e Islandia generalmente no se consideran parte de Escandinavia), los tres países apoyan fuertemente las artes. “Tenemos un fuerte teatro financiado con fondos públicos”, dice Nikolaj Coster-Waldau, de 55 años, quien interpretó al caballero Jaime Lannister en Juego de tronos (2011-19). Después de graduarse de la Escuela Nacional Danesa de Artes Escénicas en 1993, el actor, que próximamente será visto en el thriller policial La última señora Parrish, de Robert Zemeckis, hizo su debut en una producción de Copenhague de Hamlet.

En su país, afirma, “se puede vivir del teatro. La única forma de hacerlo en Estados Unidos es tener un gran espectáculo en Broadway que se mantenga en cartelera durante mucho tiempo”. Seis de los ocho hijos de Skarsgard son actores. Alexander, de 49 años, estrenó dos nuevas películas –The Moment, un falso documental de la gira de Charli XCX, y Wicker, en la que interpreta a un hombre de paja– en el Festival de Cine de Sundance de este año; Bill, de 35 años, aparecerá próximamente con Hugh Jackman en The Death of Robin Hood. Aunque su padre está contento (“en secreto”, dice) de que sus hijos hayan seguido su camino, tuvo cuidado de dejarlos decidir. “Tenemos más respeto por la actuación como profesión. Es como ser médico o cualquier otra cosa”, dice. “Cuando llegué a Estados Unidos, me preguntaron: ‘¿Cuál es tu trabajo?’ ‘Soy actor’, dije con orgullo. Y dijeron: ‘Otro más’”.

De izquierda a derecha: los actores Pilou Asbaek, Alicia Vikander, Nikolaj Coster-Waldau y Noomi Rapace

Todos estos actores escandinavos reconocieron el reciente interés por el cine de sus países, aunque no supieron explicar con claridad qué es lo que distingue a estas obras. El único rasgo que pudieron señalar es la humildad. En una cultura igualitaria, donde, para bien o para mal, se fomenta la uniformidad, Reinsve afirma: “Tenía mucho miedo de sobresalir en Noruega. Al venir a Estados Unidos, he tenido que aceptar mi individualidad”. Ese es un sentimiento compartido por Alicia Vikander, de 37 años, quien ganó un Oscar en 2016 por La chica danesa de Tom Hooper y que, sin embargo, durante mucho tiempo ha tenido dificultades para llamarse actriz. “No sé si eso sea algo bueno”, dice la actriz sueca, que próximamente aparecerá en el drama político El mago del Kremlin, de Olivier Assayas.

Un sentido similar de modestia se refleja en las propias películas escandinavas, que a menudo retratan una existencia de clase media menos frecuente en las producciones contemporáneas de Hollywood: no es casualidad que en Valor sentimental la casa familiar, una especie de testigo de generaciones de trauma y dolor, tenga grietas que recorren en las paredes.

Como la más reciente revelación del grupo, Lilleaas ha tenido que lidiar con su nueva fama. “Los estadounidenses parecen no tener ningún problema en hablar de sus logros”, afirma. Sin un gran presupuesto de marketing —y sin recurrir, por ejemplo, a los dirigibles promocionales de Marty Supreme (2025) ni a trucos virales similares—, Valor sentimental, una pequeña película sobre el dolor y la redención, ha conseguido encontrar su público. “Creo que Timothée Chalamet es un actor increíble, pero habla de ser el más grande como si el arte fuera algo que se pudiera ganar”, dice Coster-Waldau. “Quizás tenga razón, pero yo lo veo de otra manera”.

Fuente: The New York Times

