Cristina de Middel llega a Buenos Aires con su innovadora mirada en la fotografía documental

Cristina de Middel expone por primera vez en Buenos Aires, en una muestra abierta hasta el 16 de mayo en ArtexArte

La primera exposición en Argentina de la fotógrafa española Cristina de Middel trae consigo una potente reflexión sobre investigación artística y cruce de géneros visuales. La muestra Sueños y culpas abierta hasta el 16 de mayo en ArtexArte (Lavalleja 1062), marca el debut de una relevante fotoperiodista -actual presidente de la agencia Magnum, Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2024- con su original trabajo, distinguido y reconocido mundialmente por haber modificado los márgenes de la narrativa fotográfica internacional. La muestra, concretada con el apoyo del Centro Cultural de España en Buenos Aires, reúne por primera vez en el país una selección de sus fotolibros autoeditados.

Esta muestra, bajo la curaduría de Rafael Doctor Roncero, articula un recorrido por los principales proyectos editoriales de la autora y como tal, representa un acontecimiento. Desde su formación en Bellas Artes y una década de experiencia en periodismo fotográfico, De Middel ha consolidado una carrera que cuestiona los límites y responsabilidades del medio, resistiendo la inercia de los estereotipos y adoptando el humor como recurso narrativo central.

La exhibición destaca el impacto internacional de 'Afronauts', obra que redefinió los límites del fotolibro de autor y el documental fotográfico

Africanos en el espacio y clientes de la prostitución

En ese sentido, la exhibición de Sueños y culpas representa la llegada a Buenos Aires de dos series clave: Afronauts (2012), proyecto que transformó la visibilidad internacional de De Middel y fijó nuevas referencias para el fotolibro de autor/a, y Gentleman’s Club (2023), una potente investigación sobre la prostitución femenina con textos y retratos de quienes pagan por sexo.

A partir de su hallazgo sobre un inefable programa espacial puesto en marcha en Zambia (“los primeros africanos en el espacio”), que generó Afronauts, De Middel intervino el campo del documental tradicional al proponer un cruce deliberado entre realidad y ficción, un enfoque que, desde 2012, permanece como constante en su producción. La autora detectó los límites del espacio “encorsetado y necesariamente parcial de la prensa”, encontrando en la noticia sobre el programa espacial africano el motor conceptual de un nuevo lenguaje personal.

'Gentleman’s Club', proyecto clave de De Middel, explora la prostitución femenina desde la perspectiva de los clientes en grandes ciudades del mundo

Afronauts irrumpió primero como un fotolibro autoeditado y, tras su lanzamiento, se posicionó como uno de los paradigmas editoriales del auge del fotolibro de autor en la década de 2010. La serie introduce temas que han atravesado toda la producción posterior de la autora: la revisión crítica del valor documental, la resistencia frente a los estereotipos de la cultura visual global y el uso del humor como forma de desestabilización de los discursos hegemónicos de la imagen.

El proyecto Gentleman’s Club, exhibido en la tercera planta de ArtexArte, supone una ruptura con los enfoques tradicionales en la representación de la prostitución femenina. Es una singular apuesta de su autora: realizado a lo largo de casi diez años, este trabajo desplaza la mirada hacia los clientes retratados en La Habana, Los Ángeles, Rio de Janeiro, Ciudad de México, Paris, Bangkok, Lagos, Kabul, Ámsterdam y Mumbai. La potencia de las imágenes y el texto que las acompaña -donde el “consumidor” explica sus motivos o bien justifica su decisión- omite deliberadamente la presencia de mujeres y subraya la ausencia como clave discursiva. Se compone de cien retratos sistematizados en formato de archivo, dando forma a un corpus que revela el lado habitualmente no reconocido del negocio.

La muestra se articula como una laboratorio de exposición bibliográfica: los distintos fotolibros publicados hasta hoy se presentan como antesala de las dos series principales, permitiendo que el público acceda a su fuente original. La sala, en este caso, ocupa el rol de biblioteca y archivo temporal durante el tiempo de exhibición, invitando a la contemplación pausada de obras difícilmente accesibles fuera de este entorno.

Cristina de Middel, presidenta de Magnum Photos, desafía estereotipos en la narrativa visual contemporánea

Quién es Cristina de Middel

Cristina de Middel (Alicante, España, 1975) es una fotógrafa y artista visual reconocida por su enfoque conceptual y por cuestionar la relación entre fotografía y verdad. Tras formarse en Bellas Artes y Fotoperiodismo en Valencia, Barcelona y la Universidad de Oklahoma, inició su carrera como fotoperiodista en medios locales españoles y ONG como Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras, donde cubrió crisis en Siria, Haití y Bangladesh.

Su proyecto más celebrado, The Afronauts, le valió el Infinity Award del International Center of Photography de Nueva York, el PhotoFolio Review Award en los Rencontres d’Arles y una nominación al Deutsche Börse Photography Prize. A partir de ese éxito, orientó su obra hacia la exploración de los límites entre el documental y la ficción.

En 2017, fue galardonada con el Premio Nacional de Fotografía en España y ese mismo año ingresó como miembro de Magnum Photos, donde asumió la presidencia en 2022. Ha publicado más de 14 libros, ha expuesto en instituciones como el Metropolitan Museum de Nueva York, el MoMA de San Francisco, el Centre Pompidou de París y la Tate Modern de Londres, y ha trabajado por encargo para entidades como la Fundación Nobel de la Paz, Christian Dior, Vanity Fair, Vogue y el FC Barcelona.

[Fotos: prensa ArtexArte]