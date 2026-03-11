Cultura

Cristina de Middel llega a Buenos Aires con su innovadora mirada en la fotografía documental

La muestra ‘Sueños y culpas’ en el espacio ArtexArte, exhibe una serie de impactantes imágenes concebidas y realizadas por la artista visual española, presidente de Magnum Photos

Guardar
Cristina de Middel expone por
Cristina de Middel expone por primera vez en Buenos Aires, en una muestra abierta hasta el 16 de mayo en ArtexArte

La primera exposición en Argentina de la fotógrafa española Cristina de Middel trae consigo una potente reflexión sobre investigación artística y cruce de géneros visuales. La muestra Sueños y culpas abierta hasta el 16 de mayo en ArtexArte (Lavalleja 1062), marca el debut de una relevante fotoperiodista -actual presidente de la agencia Magnum, Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2024- con su original trabajo, distinguido y reconocido mundialmente por haber modificado los márgenes de la narrativa fotográfica internacional. La muestra, concretada con el apoyo del Centro Cultural de España en Buenos Aires, reúne por primera vez en el país una selección de sus fotolibros autoeditados.

Esta muestra, bajo la curaduría de Rafael Doctor Roncero, articula un recorrido por los principales proyectos editoriales de la autora y como tal, representa un acontecimiento. Desde su formación en Bellas Artes y una década de experiencia en periodismo fotográfico, De Middel ha consolidado una carrera que cuestiona los límites y responsabilidades del medio, resistiendo la inercia de los estereotipos y adoptando el humor como recurso narrativo central.

La exhibición destaca el impacto
La exhibición destaca el impacto internacional de 'Afronauts', obra que redefinió los límites del fotolibro de autor y el documental fotográfico

Africanos en el espacio y clientes de la prostitución

En ese sentido, la exhibición de Sueños y culpas representa la llegada a Buenos Aires de dos series clave: Afronauts (2012), proyecto que transformó la visibilidad internacional de De Middel y fijó nuevas referencias para el fotolibro de autor/a, y Gentleman’s Club (2023), una potente investigación sobre la prostitución femenina con textos y retratos de quienes pagan por sexo.

A partir de su hallazgo sobre un inefable programa espacial puesto en marcha en Zambia (“los primeros africanos en el espacio”), que generó Afronauts, De Middel intervino el campo del documental tradicional al proponer un cruce deliberado entre realidad y ficción, un enfoque que, desde 2012, permanece como constante en su producción. La autora detectó los límites del espacio “encorsetado y necesariamente parcial de la prensa”, encontrando en la noticia sobre el programa espacial africano el motor conceptual de un nuevo lenguaje personal.

'Gentleman’s Club', proyecto clave de
'Gentleman’s Club', proyecto clave de De Middel, explora la prostitución femenina desde la perspectiva de los clientes en grandes ciudades del mundo

Afronauts irrumpió primero como un fotolibro autoeditado y, tras su lanzamiento, se posicionó como uno de los paradigmas editoriales del auge del fotolibro de autor en la década de 2010. La serie introduce temas que han atravesado toda la producción posterior de la autora: la revisión crítica del valor documental, la resistencia frente a los estereotipos de la cultura visual global y el uso del humor como forma de desestabilización de los discursos hegemónicos de la imagen.

El proyecto Gentleman’s Club, exhibido en la tercera planta de ArtexArte, supone una ruptura con los enfoques tradicionales en la representación de la prostitución femenina. Es una singular apuesta de su autora: realizado a lo largo de casi diez años, este trabajo desplaza la mirada hacia los clientes retratados en La Habana, Los Ángeles, Rio de Janeiro, Ciudad de México, Paris, Bangkok, Lagos, Kabul, Ámsterdam y Mumbai. La potencia de las imágenes y el texto que las acompaña -donde el “consumidor” explica sus motivos o bien justifica su decisión- omite deliberadamente la presencia de mujeres y subraya la ausencia como clave discursiva. Se compone de cien retratos sistematizados en formato de archivo, dando forma a un corpus que revela el lado habitualmente no reconocido del negocio.

La muestra se articula como una laboratorio de exposición bibliográfica: los distintos fotolibros publicados hasta hoy se presentan como antesala de las dos series principales, permitiendo que el público acceda a su fuente original. La sala, en este caso, ocupa el rol de biblioteca y archivo temporal durante el tiempo de exhibición, invitando a la contemplación pausada de obras difícilmente accesibles fuera de este entorno.

Cristina de Middel, presidenta de
Cristina de Middel, presidenta de Magnum Photos, desafía estereotipos en la narrativa visual contemporánea

Quién es Cristina de Middel

Cristina de Middel (Alicante, España, 1975) es una fotógrafa y artista visual reconocida por su enfoque conceptual y por cuestionar la relación entre fotografía y verdad. Tras formarse en Bellas Artes y Fotoperiodismo en Valencia, Barcelona y la Universidad de Oklahoma, inició su carrera como fotoperiodista en medios locales españoles y ONG como Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras, donde cubrió crisis en Siria, Haití y Bangladesh.

Su proyecto más celebrado, The Afronauts, le valió el Infinity Award del International Center of Photography de Nueva York, el PhotoFolio Review Award en los Rencontres d’Arles y una nominación al Deutsche Börse Photography Prize. A partir de ese éxito, orientó su obra hacia la exploración de los límites entre el documental y la ficción.

En 2017, fue galardonada con el Premio Nacional de Fotografía en España y ese mismo año ingresó como miembro de Magnum Photos, donde asumió la presidencia en 2022. Ha publicado más de 14 libros, ha expuesto en instituciones como el Metropolitan Museum de Nueva York, el MoMA de San Francisco, el Centre Pompidou de París y la Tate Modern de Londres, y ha trabajado por encargo para entidades como la Fundación Nobel de la Paz, Christian Dior, Vanity Fair, Vogue y el FC Barcelona.

[Fotos: prensa ArtexArte]

Temas Relacionados

Cristina de MiddelFotografíaArtes visualesFotografía documentalUltimas noticias

Últimas Noticias

El cine internacional gana cada vez más lugar en los Oscar

En la próxima gala de los premios, películas en español, portugués y noruego logran doce candidaturas fuera del apartado internacional, que consolidan esa revolución global que comenzó con ‘Roma’ y ‘Parasite’ en ediciones anteriores

El cine internacional gana cada

El fenómeno George Michael regresa: el registro de su gira más famosa será una película

El filme incluirá la grabación de un recital en París en 1988, cuando el cantante inglés estaba presentando su exitoso álbum ‘Faith’. El estreno será acompañado de un disco en vivo

El fenómeno George Michael regresa:

Gustavo Dudamel le contestó a Timothée Chalamet: “Hay que hablar con conocimiento y con hechos”

El maestro venezolano, director de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, defendió la vitalidad de la música clásica en respuesta a las críticas del actor Timothée Chalamet durante la presentación de la nueva temporada

Gustavo Dudamel le contestó a

La carta que me mandó Bryce Echenique y una decisión equivocada

Conocí al novelista peruano que murió ayer cuando yo era joven y también quería escribir. Me respondio una esquela. Pero cuando lo acusaron de plagio me avergoncé

La carta que me mandó

Tip de ortografía del día: precios récords o precios récord, ambas válidas

La Real Academia Española se ha convertido en la institución más relevante para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Tip de ortografía del día:
DEPORTES
El escándalo que rodea a

El escándalo que rodea a una figura del Manchester City por la presunta invasión de la privacidad de sus vecinos

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima en el clásico ante San Lorenzo: hora, TV y formaciones

El ministro de Deportes de Irán aseguró que la selección no jugará el Mundial: “No hay condiciones para participar”

Crece la tensión en Aston Martin de cara al Gran Premio de China en la F1 por los problemas en su motor: “No podemos quedarnos quietos”

La “maldición” que sufre Neymar cuando tiene que jugar el día del cumpleaños de su hermana

TELESHOW
La decisión indeclinable de Pilar

La decisión indeclinable de Pilar Smith respecto a APTRA: “El silencio no es una opción”

Carla Conte reveló cómo empezó la relación con su actual pareja: “El primer beso fue rarísimo”

Evangelina Anderson reveló el insólito plan que tienen todos los participantes de Masterchef para seguir viéndose

Fito Páez abrió su serie de shows en Rosario: el viaje por su obra y sus influencias y el abrazo con Ángel Di María

Quedó viuda hace 8 años y conmovió a Darío Barassi con su historia de vida: “Me angustié un poco”

INFOBAE AMÉRICA

La guerra de Irán tiene

La guerra de Irán tiene un claro ganador regional

Bolivia acuerda un crédito con el BID de 500 millones de dólares y espera aprobación del Legislativo

Más de 95 millones de personas en riesgo por tormentas severas y tornados desde Texas hasta Nueva York

Rodrigo Paz asiste a la investidura de José Antonio Kast ante la expectativa por una nueva relación bilateral

Irán amenazó con atacar centros económicos y bancos de EEUU e Israel en Oriente Próximo