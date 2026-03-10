Cultura

Nuevos estudios revelan un importante cambio en la antigüedad del arte rupestre de una mítica cueva francesa

Los análisis del CNRS en Font-de-Gaume sobre figuras como un bisón y una máscara aportó nueva información cronológica sobre este sitio francés declarado Patrimonio Mundial

Las representaciones de la cueva
Las representaciones de la cueva francesa Font-de-Gaume, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, datan del Paleolítico superior según el último análisis

Las representaciones parietales de la cueva francesa de Font-de-Gaume, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1979, son más recientes de lo que se creía hasta ahora, según un estudio del centro de investigaciones francés CNRS que se publica este lunes en la revista científica PNAS.

En un comunicado, el CNRS explicó que logró realizar “de manera excepcional” una serie de micromuestreos de un bisón y una máscara dibujada representados en la cueva para someterlos a la datación por carbono 14, utilizado para determinar la edad de materiales que contienen carbono (orgánicos) de hasta unos 50.000 años de antigüedad.

“Aunque esta datación es difícil de realizar con tan poca materia, los análisis confirmaron una cronología del Paleolítico superior, algo más reciente de lo estimado hasta ahora”, indicó la institución francesa.

La escala cronológica del estudio ha sido la de Before Present (BP) -Antes del presente-, que tiene en cuenta como año de referencia 1950 y analiza diferentes factores tales como la variación de la concentración atmosférica de carbono 14, la actividad solar o incluso el campo magnético terrestre.

Así, el bisón, habría sido pintado entre 13.461 y 13.162 BP, mientras que diferentes partes de la máscara habrían sido pintadas entre 8.993 y 8.590 BP, 15.981 y 15.121 BP, así como entre 15.297 y 14.246 BP.

Un estudio del CNRS revela
Un estudio del CNRS revela que las pinturas rupestres de Font-de-Gaume son más recientes de lo que se creía hasta ahora

Para esta verificación, el equipo del CNRS recurrió a la microespectrometría Raman y a la imagen hiperespectral, “métodos no invasivos” que permitieron revelar trazas de carbón vegetal en los pigmentos negros.

“Gracias a esta nueva metodología de análisis, los científicos esperan obtener la datación precisa de otras figuras paleolíticas, abriendo el camino a una mejor comprensión del arte parietal y de las poblaciones que lo originaron”, aseveró el centro de investigaciones.

Inscrita en el Patrimonio Mundial de la Unesco en 1979, la cueva de Font-de-Gaume alberga numerosas figuras pintadas o grabadas, que se cuentan entre las primeras grandes obras maestras de la humanidad. Fueron descubiertas en 1901 por el sacerdote Henri Breuil, el profesor Louis Capitan y el prehistoriador Denis Peyrony.

Las obras originales de Font-de-Gaume están, bajo estrictos límites de plazas, accesibles al público, contrariamente a las de la cueva de Lascaux, situada también en la Dordoña francesa (suroeste).

En Lascaux, considerado uno de los mayores yacimientos prehistóricos del planeta que tiene unos 600 animales pintados y cerca de 1.500 grabados, su gruta original está cerrada al público y solo es posible visitar unas réplicas.

Fuente: EFE.

Fotos: Font-de-Gaume.

