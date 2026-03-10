El aniversario de Miguel Abuelo se celebra con un concierto homenaje en el Rojas

El 80° aniversario del nacimiento de Miguel Abuelo será celebrado el sábado 21 de marzo con un concierto homenaje de Los Abuelos de la Nada en la Sala Batato Barea del Centro Cultural Rojas UBA. La cita está prevista para las 20.30, con entrada gratuita y retiro de localidades desde dos horas antes en boletería.

Entre las actividades destacadas de la jornada, se proyectará el documental “Buen día día” de Sergio “Cucho” Costantino y se presentará una instalación con material de la fotógrafa Laura Tenenbaum.

Además, Julio Morales, Fabrizio “Fape” Ortolan y Diego Gosiker se sumarán con un ritual de poesía y percusión.

Formación original de Los Abuelos de la Nada (Wikipedia)

Las canciones Mil horas, Himno de mi corazón y Costumbres argentinas formarán parte del repertorio, ofreciendo un vínculo renovado con el legado de Miguel Abuelo. El homenaje marca el inicio de la programación musical 2026 en el Rojas.

La actual formación de Los Abuelos de la Nada está liderada por Gato Azul Peralta, hijo de Miguel Abuelo, junto al guitarrista y productor Gringui Herrera. Completan la banda Andrés Jorge, Martin García Reynoso, Gustavo Luciani, Gabriela Marinescu, Julio Morales, Sergio Pérez, Diego Ortells y Gerardo Tuccini.