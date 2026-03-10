Cultura

El aniversario de Miguel Abuelo se celebra con un concierto homenaje en el Rojas

El sábado 21 músicos, poetas y productores se reúnen para una jornada que incluye exhibiciones, proyecciones y una presentación especial, con la participación de la actual alineación de la emblemática banda argentina

Guardar
El aniversario de Miguel Abuelo
El aniversario de Miguel Abuelo se celebra con un concierto homenaje en el Rojas

El 80° aniversario del nacimiento de Miguel Abuelo será celebrado el sábado 21 de marzo con un concierto homenaje de Los Abuelos de la Nada en la Sala Batato Barea del Centro Cultural Rojas UBA. La cita está prevista para las 20.30, con entrada gratuita y retiro de localidades desde dos horas antes en boletería.

Entre las actividades destacadas de la jornada, se proyectará el documental “Buen día día” de Sergio “Cucho” Costantino y se presentará una instalación con material de la fotógrafa Laura Tenenbaum.

Además, Julio Morales, Fabrizio “Fape” Ortolan y Diego Gosiker se sumarán con un ritual de poesía y percusión.

Formación original de Los Abuelos
Formación original de Los Abuelos de la Nada (Wikipedia)

Las canciones Mil horas, Himno de mi corazón y Costumbres argentinas formarán parte del repertorio, ofreciendo un vínculo renovado con el legado de Miguel Abuelo. El homenaje marca el inicio de la programación musical 2026 en el Rojas.

La actual formación de Los Abuelos de la Nada está liderada por Gato Azul Peralta, hijo de Miguel Abuelo, junto al guitarrista y productor Gringui Herrera. Completan la banda Andrés Jorge, Martin García Reynoso, Gustavo Luciani, Gabriela Marinescu, Julio Morales, Sergio Pérez, Diego Ortells y Gerardo Tuccini.

Temas Relacionados

Miguel AbueloLos Abuelos de la NadaCentro Cultural RojasConcierto Homenaje

Últimas Noticias

El artista que representa a Estados Unidos en la Bienal de Venecia vive entre la polémica y una fama creciente

El escultor Alma Allen, casi un desconocido hasta ahora, llega a la élite del arte con el respaldo de una mega galería francesa mientras su participación en el gran encuentro de arte mundial genera tensiones

El artista que representa a

Revelaron cuáles serán las actuaciones musicales de los Óscar

La 96 edición de los premios de la Academia se celebrará el próximo domingo

Revelaron cuáles serán las actuaciones

Italia compró un retrato de Caravaggio por casi USD 35 millones

El “Retrato de Monseñor Maffeo Barberini”, reconocida oficialmente en los años sesenta pero oculta al público, se exhibirá junto a otros trabajos del pintor italiano tras una adquisición anunciada por el ministro de Cultura Alessandro Giuli

Italia compró un retrato de

Jorge Drexler: “La inmigración, aún en los casos más privilegiados como el mío, es una experiencia traumática”

El músico uruguayo, ganador de siete Latin Grammys, expresa su preocupación por la inteligencia artificial al hablar sobre el trasfondo de su álbum ‘Taracá’ y su visión sobre el futuro tecnológico

Jorge Drexler: “La inmigración, aún

Ortografía y redacción: repatria y repatría, acentuaciones válidas

La Real Academia Española tiene como principal función el velar por la lengua española ante su continua adaptación a las necesidades de los hablantes

Ortografía y redacción: repatria y
DEPORTES
El impactante accidente que se

El impactante accidente que se produjo en una carrera de camiones en Brasil que involucró a cuatro pilotos

Quiénes son los argentinos que siguen en carrera en Indian Wells: hora, rivales y todo lo que hay que saber

Independiente quiere ubicarse como escolta de su zona cuando reciba a Unión de Santa Fe: hora, TV y posibles formaciones

Franco Colapinto tendrá doble competencia este fin de semana en el Gran Premio de China: días, horarios y todo lo que hay que saber

El informe sobre los problemas en la largada del GP de Australia que tiene en vilo a la F1: el caso testigo de la maniobra de Colapinto

TELESHOW
La palabra de Eva De

La palabra de Eva De Dominici en medio de los rumores sobre su estado de salud

25 años del primer programa de Gran Hermano en Argentina: cómo fue el debut y qué pasó con los participantes

La nueva vida de Pampita: se alquila la exclusiva casa donde vivió con Roberto García Moritán en Barrio Parque

Cuál fue el rating del nuevo programa de Guido Kaczka contra la gala de eliminación de MasterChef Celebrity

Maxi López volvió a la Argentina: la sorprendente frase sobre Mauro Icardi

INFOBAE AMÉRICA

Joel Schwartz habló en Infobae

Joel Schwartz habló en Infobae TV sobre la estrategia de Irán: “El régimen mantiene la presión sobre los países árabes”

La ONU acusó a Rusia de cometer crímenes contra la humanidad por el traslado de niños ucranianos

El artista que representa a Estados Unidos en la Bienal de Venecia vive entre la polémica y una fama creciente

La FESFUT impulsa nueva red departamental para transformar el fútbol salvadoreño

La dominicana Ashley Morales Cartagena será la primera vicepresidenta del EERI