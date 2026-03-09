“Améfrica”, la muestra de un coleccionista argentino reúne dos continentes en España (CAAC)

El coleccionista de arte y filántropo argentino-estadounidense Jorge M. Pérez reivindica con ‘Améfrica’, la muestra que reúne en Sevilla más de un centenar de obras de su colección que “se hablan entre ellas”, la conexión e influencia entre la cultura y el arte africanos y los países latinoamericanos, según ha explicado.

Nacido en Argentina, de padres cubanos y afincado en Miami (EE.UU.), Jorge M. Pérez cuenta que se “enamoró” del arte africano “casi por error”, cuando hace quince años en un viaje de vacaciones sufrió un retraso por culpa del clima y junto a su esposa decidió dedicar ese tiempo a conocer el arte africano contemporáneo.

“Son países que han tenido un colonialismo muy similar”, asegura el mecenas, para quien es “sumamente importante” que el mundo conozca que en África y en Latinoamérica “hay una gran cultura que tiene algo que decir”, lo que le llevó a comenzar a incorporar estas obras a su colección para darlas a conocer.

Jorge M. Pérez, dueño de la colección, y el comisario de la exposición, Helio Menezes (d) en una de las salas de la muestra 'Améfrica' expuesta en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en Sevilla (EFE/ José Manuel Vidal)

Confía en que mostrando esta clase de arte el público se dé cuenta de que “hay grandes cosas que descubrir en África que no sean los animales o ir a un safari” y espera que después de ver la exposición, curada por el brasileño Helio Menezes, el público pueda exclamar que el arte africano es “increíble”.

La muestra, que se puede visitar en el Centro de Arte Andaluz Contemporáneo (CAAC) hasta el 10 de enero de 2027, refleja la dimensión global de la diáspora africana y su impacto en la cultura contemporánea americana y toma el nombre del término ‘amefricanidad’ formulado por la intelectual afrobrasileña Lélia González.

Entre sus 99 artistas -nacidos en más de 30 países de África, América, Australia y Europa- aparecen figuras de relevancia internacional como Kara Walker, María Magdalena Campos-Pons, Wifredo Lam, Rubem Valentim, Igshaan Adams, Zanele Muholi, El Anatsui o Esther Mahlangu, la artista más longeva del proyecto con 91 años.

“Siento casi como una obligación de ayudar a que este arte se exponga en todo el mundo”, asegura Pérez, que cree que España especialmente “tiene que conocer a ese continente que le queda tan cerca, porque la distancia es mínima, y darse cuenta de que hay un arte maravilloso”.

Entre sus 99 artistas -nacidos en más de 30 países de África, América, Australia y Europa- aparecen figuras de relevancia internacional

Tras plantear que también Europa debe ser consciente de que “hay cosas más allá de sus fronteras”, recuerda que su colección “es para el público”.

“Yo nunca he coleccionado para mí, todo lo que ves aquí y todo lo que está en mi casa pasará a museos públicos cuando yo me muera. Es lo que le dejamos al mundo para que lo siga disfrutando generación tras generación”, asegura.

Con un fondo de más de 9.000 piezas el también magnate del mundo inmobiliario confía en que el arte llegue a más personas como le ha llegado a él. “Soy una persona de negocios que en cierta forma estoy todo el día pensando en números. El arte me saca de ese círculo y me deja ver el mundo en formas diferentes”, reflexiona.

“Empiezo a reconocer los problemas de otros, de gente de diferente color y religión”, afirma Pérez, que subraya el papel del arte como puente de entendimiento: “Cuanto más conoces y más ves su belleza, es mucho más fácil poder hablar y relacionarte con la gente y tener una unión más fuerte”.

La muestra refleja la dimensión global de la diáspora africana y su impacto en la cultura contemporánea americana

Lamenta, sin embargo, la “situación muy difícil” a la que se enfrenta la cultura en Estados Unidos, con la eliminación de las ayudas a museos o los cambios en el Kennedy Center -incluido el de su nombre para añadirle el de Trump, “lo que nunca había hecho ningún presidente”, lamenta-, junto a que la apuesta artística mayoritaria ahora sean únicamente los musicales.

Ante la retirada de fondos para el arte por parte de la Administración, invita al sector privado a ocupar ese lugar ya que cree que “el arte no es para ricos ni para gente muy educada, el arte tiene que llegar a todos”.

“Una de las grandes cosas que tratamos de hacer nosotros es facilitar el acceso”, explica Jorge M. Pérez, que se enorgullece de contar con programas que acercan a los escolares a sus obras en el Pérez Museum Art o en el centro Espacio 23 de Miami: “Si tienen una educación donde los llevan al museo se vuelven mucho más creativos. El arte te abre los ojos”, sentencia.

Con un fondo exclusivo dirigido por su esposa dedicado a que la mitad de sus obras estén realizadas por mujeres, la apuesta del coleccionista por el arte femenino se plasma en esta exposición en ‘Amefricanas’, apartado dedicado a pinturas, esculturas, fotografías o instalaciones de creadoras que buscan alejarse de los estereotipos coloniales y proponen nuevas narrativas del cuerpo, el gesto o la imagen.

Fuente: EFE