El programa de arte y tecnología “Presente Continuo” abrió su convocatoria a 24 becas federales

La organización lanzó el llamado para postulantes interesados en proyectos multidisciplinarios que integren diversas áreas, ofreciendo un proceso de acompañamiento, residencias internacionales y un enfoque en el impacto de la innovación digital en la producción creativa

La cuarta edición de Presente Continuo abrió su convocatoria para el destacado programa federal de formación en arte, ciencia y tecnología, con 24 becas orientadas a artistas, curadores, científicos y tecnólogos de toda Argentina que deseen explorar la intersección entre disciplinas y proyectar sus trabajos hacia escenarios internacionales durante dos años.

La iniciativa, impulsada por la Fundación Bunge y Born y la Fundación Williams, profundiza en el impacto de la transformación tecnológica en la producción artística contemporánea y prevé, además, residencias en instituciones universitarias del exterior para sus becarios, según informó el propio programa.

La fecha límite de inscripción es el 30 de marzo a las 23.59 horas, y quienes resulten seleccionados contarán con acompañamiento integral: la mitad de las becas está destinada a residentes fuera del área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) e incluye traslado y alojamiento cubiertos durante el primer año. Las bases y condiciones están disponibles en el sitio oficial: www.presentecontinuo.org.

La propuesta de Presente Continuo se apoya en la premisa de que la llamada cuarta revolución industrial —realidad aumentada, inteligencia artificial, medios digitales y biotecnología, entre otras tecnologías— está modificando radicalmente la manera de concebir y crear arte.

El programa ofrece, a lo largo de su primer año, tres masterclasses y workshops con referentes internacionales y locales. Los becarios se agrupan en equipos multidisciplinarios y, hacia noviembre, presentan un prototipo colaborativo desarrollado durante el proceso de formación. Además, el segundo año contempla la posibilidad de acceder a residencias de creación e investigación en el extranjero.

Entre los objetivos centrales del programa, se destacan el diseño de iniciativas que estimulen el debate sobre el impacto de las tecnologías 4.0, la promoción de residencias y exhibiciones de prácticas experimentales y la elaboración de contenidos digitales y herramientas metodológicas que enriquezcan la bibliografía especializada en la región.

En la edición de 2026, Tania Candiani (México), Solimán Lopez (España) y Nicolas Kisic Aguirre (Perú-Estados Unidos) participarán como artistas internacionales invitados.

Candiani focaliza su labor en la traducción expandida a lo visual, sonoro, textual y simbólico, con especial atención al universo sonoro como catalizador perceptivo. En su trayectoria resalta el cruce entre arte, literatura, arquitectura y saberes ancestrales, así como un marcado compromiso con prácticas y políticas feministas. Entre sus distinciones se encuentran la membresía en el Sistema Nacional de Creadores de Arte de México, la Beca Guggenheim para las Artes, y residencias como artista en el CERN de Ginebra. En 2015 representó a México en la 56.ª Bienal de Venecia. Su obra integra colecciones públicas y privadas en diversos países.

Solimán Lopez, fundador del Harddiskmuseum y del movimiento Manifesto Terrícola, explora desde el arte conceptual el vínculo entre creatividad y tecnología. Ha participado en numerosos eventos internacionales, como la Bienal de Arte Digital en Brasil, el ZKM en Alemania y el Centre Pompidou en Francia. En sus trabajos emplea inteligencia artificial, biotecnología, manipulación de ADN y arte 3D, consolidándose como referente en nuevos medios y prácticas digitales contemporáneas.

Nicolas Kisic Aguirre es arquitecto y artista sonoro, especializado en la construcción de máquinas que investigan la dimensión política y social del sonido en el espacio público. Ha presentado sus proyectos en espacios como el Museo del MIT, la Bienal de la Escucha, la Bienal de Venecia y el Festival Ars Electronica, con intervenciones desarrolladas en Japón, Alemania, Chile, Estados Unidos y otros países. Su enfoque es de código abierto y colaborativo, con un fuerte componente estético y crítico en torno a tecnología y poder.

El programa cuenta con la participación de la Fundación Andreani, el Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA) y Finnegans Impacto, ampliando las redes colaborativas dentro y fuera del país.

