El arte milenario se reinventa: cómo la robótica y la escultura clásica dialogan en Chicago

La colaboración entre expertos y tecnología avanzada permitió reinterpretar una Bodhisattva de la dinastía Tang, generando nuevas preguntas sobre historia, creatividad y el papel de los museos en la actualidad

El uso de escaneo digital
El uso de escaneo digital y tallado robótico permite descubrir detalles anatómicos inéditos de la escultura budista original - (Captura de video - Ten X/ The Art Institute of Chicago)

La colaboración entre el Instituto de Arte de Chicago y el estudio Ten X ha representado un avance singular al combinar la tecnología robótica avanzada y la escultura tradicional para reinterpretar una emblemática Bodhisattva de la dinastía Tang. El proyecto muestra cómo el cruce entre técnicas contemporáneas y saberes ancestrales puede transformar nuestra comprensión de una obra histórica.

El Instituto de Arte de Chicago y el estudio Ten X desarrollaron dos nuevas versiones en mármol de una escultura Bodhisattva del siglo VIII. Usaron escaneo digital y tallado robótico seguido de acabados realizados por escultores tradicionales, permitiendo distintas interpretaciones sobre la posición y el gesto del brazo ausente en la figura original.

La escultura original, datada entre los años 725 y 750, se ubica en la sala principal del museo y forma parte de una famosa tríada del arte budista. Llegó al instituto en 1930 como donación de Kate S. Buckingham y destaca por su ausencia del antebrazo izquierdo, lo que durante décadas generó preguntas acerca de su significado y su diseño incompleto.

El doctor Tao Wang, curador principal de artes asiáticas, resaltó el valor de la pieza no solo por su rareza, sino por su capacidad de transmitir serenidad y energía a través de su postura. En palabras recogidas por Artnet News, Wang enfatizó el carácter meditativo de la escultura, afirmando que “su quietud y presencia poseen un peso tangible”.

La fusión de mármol y
La fusión de mármol y robótica transforma la reinterpretación de la Bodhisattva de la dinastía Tang en el Instituto de Arte de Chicago - (Captura de video - Ten X/ The Art Institute of Chicago)

Significado e inspiración de la reinterpretación Bodhisattva

La reinterpretación no surgió como un intento de restaurar el objeto, sino como una exploración creativa. Wang y el equipo de Ten X, dirigido por Jung Lee y Niki Gusti en Toscana, analizaron numerosas representaciones históricas de Budas y Bodhisattvas de diferentes regiones asiáticas para sugerir posibles posiciones para el brazo desaparecido.

Wang explicó a Artnet News que abordaron el vacío como un misterio que permite múltiples respuestas. Cada nueva versión en mármol propone opciones plausibles para el gesto original, abriendo un matiz filosófico y artístico más allá de la mera restauración. El especialista señaló que la colaboración se vivió “más como una traducción que como una reproducción” y que el propósito fue dialogar abiertamente con las incógnitas del pasado.

La ausencia del antebrazo izquierdo
La ausencia del antebrazo izquierdo impulsa debates filosóficos y artísticos sobre el significado de la Bodhisattva de la dinastía Tang - (Captura de video - Ten X/ The Art Institute of Chicago)

Innovación tecnológica y tradición en la escultura

Para materializar estas visiones, Ten X utilizó tecnología robótica avanzada que permitió esculpir el mármol con precisión antes de que los escultores tradicionales intervinieran a mano. Este proceso reveló detalles ocultos del original, como asimetrías y desplazamientos sutiles del cuerpo, y facilitó una comprensión anatómica más profunda.

El resultado son dos esculturas que ofrecen posturas y gestos alternativos para el brazo y la mano faltantes. La combinación de saber clásico y recursos tecnológicos evidencia que la interacción entre artesanía y robótica brinda nuevas vías para que el público se acerque a obras del pasado lejano.

El proyecto demuestra que la
El proyecto demuestra que la escultura histórica, reinterpretada con tecnología avanzada, promueve nuevas preguntas sobre arte y patrimonio cultural - (Captura de video - Ten X/ The Art Institute of Chicago)

Filosofía y nuevos diálogos en el arte histórico

El doctor Wang insistió en que estas piezas no deben verse como restauraciones ni réplicas exactas. “El proyecto abraza la incertidumbre”, expresó a Artnet News, señalando que la ausencia de una solución definitiva invita a la interpretación y mantiene abierta la discusión sobre el significado de la obra.

Este enfoque redefine el papel del museo, que deja de ser un mero custodio de objetos estáticos para transformarse en un espacio en el que las obras invitan a nuevas preguntas y a un debate incesante. Así, cada intervención contemporánea sobre el patrimonio se convierte en oportunidad para reexaminar la frontera entre conservación y creación.

Este proyecto demuestra que el arte histórico puede entenderse como una pregunta viva. La escultura renace como territorio dinámico para la exploración, manteniendo vigente el diálogo entre la historia y la imaginación contemporánea.

