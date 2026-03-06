Tip de la RAE: Juegos Paralímpicos de Invierno, claves de redacción

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

Con motivo de los Juegos Paralímpicos de Invierno que se celebran en las ciudades italianas de Milán y Cortina d’Ampezzo entre el 6 y el 15 de marzo, se ofrecen una serie de claves de redacción para las noticias relacionadas.

Paralímpico es el adjetivo adecuado para referirse a los juegos en los que los participantes son personas con alguna discapacidad. Según el Diccionario panhispánico de dudas , se trata de una voz tomada del inglés paralympic , acrónimo de para (plegic) + (o) lympic . Se desaconsejan las formas parolímpico y paraolímpico .

Para aludir a unos juegos en concreto son válidas las expresiones Juegos Paralímpicos y Paralimpiadas , con mayúsculas iniciales .

Las formas paralimpiada y paralimpíada son adecuadas para aludir a esta competición, así como sus plurales paralimpiadas y paralimpíadas .

La abreviatura de Juegos Paralímpicos es JJ. PP. , con puntos y espacio intermedio.

En representación del ordinal correspondiente a esta edición, se pueden usar números romanos ( XIV JJ. PP. de Invierno ) o arábigos con punto y letras voladas ( 14. os ) . Son válidas las opciones decimocuartos , todo junto y sin tilde, que es además la preferible y décimos cuartos , en dos palabras y con tilde en décimos .

Es aconsejable emplear el nombre en español de esta ciudad sede de los Juegos Paralímpicos ( Milán ) en lugar de la forma correspondiente en italiano ( Milano ). Cabe añadir que, al mencionar las dos sedes de esta competición con un guion, lo apropiado es no dejar espacio ni antes ni después de él: Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina .

El elemento para- se escribe unido a la palabra a la que modifica, sin espacio ni guion intermedios ( paratleta , mejor que paraatleta ; parabiatlón, y no para biatlón. .). Solo cuando la base es pluriverbal , se escribe separado .

Los JJ. PP. de Invierno de 2026 cuentan con 6 disciplinas, entre las que están el biatlón paralímpico (o parabiatlón ), escrito sin h (no biathlón ) y con tilde en la o y el « curling en silla de ruedas», con cursiva en la primera palabra.

Por otro lado, respecto a la escritura de la denominación jóquey sobre hielo paralímpico , se recuerda que el Diccionario panhispánico de dudas propone la adaptación jóquey , escrita en redonda, para la voz inglesa hockey . En caso de usarse el extranjerismo, iría en cursiva.

Se escribe en cursiva asimismo parasnowboard ; si se usa la alternativa « snowboard paralímpico» , solo llevará cursiva la primera palabra.

Para referirse al tipo de patín o tabla que emplean algunos esquiadores paralímpicos , se recomienda el uso de la grafía monoesquí (en una palabra, sin guion ni espacio) , creada a partir del prefijo mono- (‘único, uno solo’) y del sustantivo esquí y se desaconsejan, por tanto, formas como monoski , mono esquí o mono-esquí .

Para aludir a una prueba deportiva pueden emplearse tanto competencia como competición .

Cuando récord (escrito con tilde en singular y en plural: récords ) se emplea en aposición , se puede utilizar el plural o el singular . De este modo, en «Contarán con números récord de participantes y medallas en seis deportes», también podría haberse escrito números récords .

¿Qué hace la RAE?

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.