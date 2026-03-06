El Museo Enrique Larreta presenta una exposición sobre la historia del azulejo en el Río de la Plata

La exposición “El Azulejo en el Río de la Plata 1949-2026” recorre casi ochenta años de historia y coleccionismo en el Museo Enrique Larreta

El Museo de Arte Español Enrique Larreta presenta la exposición El Azulejo en el Río de la Plata 1949-2026, que reúne piezas de la colección del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas Mario J. Buschiazzo (IAA) y materiales originales vinculados al primer estudio académico sobre el tema en la región. La muestra, que podrá visitarse desde el 12 de marzo hasta el 9 de abril, ofrece un recorrido por casi ochenta años de investigación y coleccionismo en torno al azulejo como objeto de valor patrimonial en el Río de la Plata.

La exhibición incluye azulejos producidos desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, además de dibujos originales del libro El azulejo en el Río de la Plata publicado por Vicente Nadal Mora en 1949, y una selección de publicaciones, recortes y manuscritos inéditos. Este volumen, surgido apenas tres años después de la creación del IAA por Mario J. Buschiazzo, marcó un punto de partida en el estudio académico de los azulejos franceses empleados en la arquitectura porteña del siglo XIX, especialmente aquellos con decoración azul sobre fondo blanco que dominaron zaguanes, patios y cúpulas de iglesias entre 1860 y 1890.

Los curadores, Francisco Girelli y Fernando Martínez Nespral, remarcan en el texto curatorial la importancia de “mostrar por primera vez en conjunto los soportes gráficos y materiales que documentan la presencia y evolución del azulejo en Buenos Aires y Montevideo desde el siglo XVIII hasta el presente”. Por su parte, señalan que los hallazgos arqueológicos y documentales recientes permiten “establecer una cronología más precisa del uso del azulejo en la región, abarcando piezas españolas provenientes de Cataluña y Valencia, así como ejemplos ingleses, holandeses e italianos”.

Se exhiben azulejos producidos desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, junto a dibujos originales y manuscritos inéditos vinculados a la obra de Vicente Nadal Mora

El impacto del trabajo de Nadal Mora trascendió el ámbito académico e impulsó el coleccionismo local entre arquitectos, quienes buscaron preservar fragmentos de edificios en proceso de demolición. Entre los principales impulsores del coleccionismo y la divulgación en la Argentina se cuentan José María Peña, Carlos E. Duchini, Alejandro Ruiz Luque, álvaro Orsatti y Enrique Echavarría Coll. En Uruguay, figuras como Francisco Mazzoni, Manuel Paz Morquio y Alejandro Artucio Urioste promovieron la investigación y fundaron museos dedicados al azulejo.

La muestra incorpora materiales procedentes de investigaciones del Centro de Arqueología Urbana (CAU-IAA), cuyo trabajo permitió documentar el uso de azulejos en la ciudad desde el siglo XVIII. Se exhiben también folletos, recortes de prensa y manuscritos inéditos que ayudan a reconstruir la historia de un objeto considerado testimonio de la transformación urbana y cultural de la región.

[Fotos: Prensa Museo de Arte Español Enrique Larreta]