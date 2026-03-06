Con Marianela Núñez como atracción central, el Ballet Estable del Teatro Colón presenta ‘El lago de los cisnes’

Marianela Núñez, figura del Royal Ballet, protagoniza su esperado regreso al Teatro Colón junto a Alejandro Virelles los días 20 y 22 de marzo

El Ballet Estable del Teatro Colón, bajo la dirección de Julio Bocca, abre la temporada 2026 el jueves 12 de marzo con El lago de los cisnes, uno de los títulos clásicos más relevantes del repertorio internacional. Esta producción cuenta con la participación de la Orquesta Estable del Teatro Colón, dirigida por Nicolette Fraillon. El dato relevante es que en las funciones del 20 y 22 de marzo, se producirá el esperado regreso Marianela Núñez, Primera Bailarina del Royal Ballet y estrella argentina de la danza, acompañada por Alejandro Virelles, distinguido bailarín principal nacido en Cuba.

Las funciones de El lago de los cisnes están programadas para los días 12, 13 y 14, 17, 18 ,19, 20 y 21 de marzo a las 20, y 22 de marzo a las 17 hs. Las entradas ya están disponibles en el sitio oficial www.teatrocolon.org.ar y en la boletería del teatro, ubicada en Tucumán 1171, de lunes a sábado de 9 a 20 y domingos de 9 a 17.

La versión de 'El lago de los cisnes' se apoya en la coreografía de Raúl Candal, estrenada en 2007 por Julio Bocca

La obra, acompañada por una paleta orquestal capaz de expandir y clarificar, celebrar y lamentar junto al público cada giro de la historia, amalgama triunfos y derrotas a través de melodías inolvidables. Entre luces y sombras, contrastes cálidos y fríos, exteriores, castillos y el emblemático lago, la narrativa visual encuadra la tragedia de Odette, la manipulación de Rothbart, los engaños de Odiley la pasión de Sigfrido. En este universo de promesas, traiciones y amor, los espejos de agua reflejan en blanco y negro la dualidad entre aves y humanos, el bien y el mal, mientras El lago de los cisnes despliega su relato trágico de amores y engaños.

La propuesta artística se apoya en la música de Piotr I. Tchaikovski y la coreografía de Raúl Candal, inspirada en la versión original de Marius Petipa y Lev Ivanov. El montaje, incorporado al repertorio histórico del teatro, se estrenó en diciembre de 2007 durante la función de despedida de Julio Bocca en el Luna Park de Buenos Aires. El equipo creativo está conformado por Christian Prego en escenografía, Aníbal Lápiz en vestuario y Rubén Conde en iluminación. La reposición coreográfica estará a cargo de Isabel García.

El Ballet Estable del Teatro Colón inicia la temporada 2026 con 'El lago de los cisnes', bajo la dirección de Julio Bocca

Programa de ‘El lago de los cisnes’

Música: Piotr Ilich Tchaikovski

Coreografía: Raúl Candal, basada en la original de Marius Petipa y Lev Ivanov

Diseño de escenografía: Christian Prego

Diseño de vestuario: Aníbal Lápiz

Diseño de Iluminación: Rubén Conde

Ballet Estable del Teatro Colón

Director: Julio Bocca

Orquesta Estable del Teatro Colón

Directora: Nicolette Fraillon

Bailarines invitados

Marianela Nuñez (20, 22)

Emmanuel Vazquez (11, 14)

Alejandro Virelles (20, 22)

[Fotos: Máximo Parpagnoli/prensa Teatro Colón]