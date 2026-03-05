Cultura

El nuevo álbum de Harry Styles reconfigura los arquetipos masculinos del pop contemporáneo

Con ‘Kiss All the Time. Disco Occasionally.’, su primer disco en cuatro años, la estrella británica que siempre es líder de tendencia, regresa con look y sonido de club electrónico

Harry Styles - Aperture (Live at The BRIT Awards 2026)

Seguir la carrera en solitario de Harry Styles es un poco como tomar un curso intensivo sobre los arquetipos masculinos de las décadas de 2010 y 2020. En su debut de 2017, Harry Styles, lanzado un año después de que su exitosa boy band One Direction entrara en una pausa indefinida, era la estrella juguetona con trajes desaliñados, escribiendo rock de estadio sobre corazones rotos y aventuras de una noche. Para Fine Line (2019), adoptó una ligera androginia, apareciendo en la portada de Vogue con un vestido y usando overoles brillantes con lentejuelas, mientras sustituía la seriedad por un entusiasmo psicodélico. El Styles de Harry’s House (2022) era ese chico que conoces, aficionado a los muebles de mediados de siglo y a los pantalones grandes y caros que se venden por cifras de cuatro dígitos o más en la boutique de Brooklyn Ven.Space. El álbum, en consecuencia, apostaba por arreglos sintéticos ligeros inspirados, según él, en el city pop japonés.

Al recorrer a gran velocidad tantas estéticas distintas en tan poco tiempo, Harry Styles estaba, en cierto sentido, haciendo un gran trabajo para el resto de sus colegas musicales. Durante las décadas de 2000 y 2010, los artistas masculinos blancos tendían a encajar en arquetipos bien definidos: refinado y bien arreglado (“metrosexual”), como Justin Timberlake; perpetuamente adolescente, como Justin Bieber; perpetuamente convencional, como Ed Sheeran. No había mucha capacidad de cambio en estos modelos. Cuando Timberlake se reinventó como Man of the Woods (2018), fue objeto de gran burla, al contrario que estrellas de décadas pasadas como David Bowie y George Michael, cuyos modos cambiaban con cada ciclo de álbum o, a veces, de video en video.

El lanzamiento de 'Kiss All the Time. Disco Occasionally.' representa el regreso de Harry Styles tras cuatro años

Para su cuarto álbum en solitario, que se publica este viernes, Kiss All the Time. Disco Occasionally., Styles ha presentado a otro nuevo personaje: en la portada del álbum, aparece con jeans, grandes anteojos de sol y una remera ajustada. Él dijo haber descubierto a LCD Soundsystem y la cultura de clubes de Berlín y, en consecuencia, ha adoptado el uniforme casual de un asiduo (heterosexual) a los clubes, una impresión que quedó aún más clara en su reciente actuación en los Brit Awards, donde estaba rodeado de una multitud de bailarines vestidos igual. Styles llevaba camisa y corbata metidas dentro de un pantalón de pinzas a rayas mientras bailaba por el escenario: el hombre trabajador finalmente desatándose.

Kiss All the Time. Disco Occasionally. es el primer álbum de Harry Styles en cuatro años. Su éxito con Harry’s House y las posteriores giras Love on Tour, posiblemente reabrieron las compuertas para los artistas pop masculinos, que vuelven a abrirse camino hacia el ranking Hot 100.

Harry Styles durante su show en los BRIT Awards en Manchester, el 28 de febrero

Benson Boone, que alguna vez fue aspirante en American Idol, ha transformado la popularidad en TikTok —y una inclinación a hacer acrobacias vestido con licra estilo Styles— en varios éxitos en las listas, mientras que el exbromista de YouTube Alex Warren logró que su single “Ordinary”, fuera uno de los mayores éxitos del año pasado, alcanzando el número 1 durante 10 semanas. Justin Bieber, ahora padre, rompió con su prisión adolescente con Swag, un álbum de R&B minimalista influido por las estrellas indie Dijon y Mk.gee. Y, por supuesto, está Shane Boose, el neoyorquino de 20 años más conocido como Sombr.

Sombr irrumpió en 2025 con una serie de canciones que rápidamente pasaron de TikTok a la lista Billboard Hot 100, incluyendo el denso y angustioso megaéxito “Back to Friends”. Su sonido es distinto al de Harry Styles —está basado en un pastiche de bandas indie de la década de 2010 con matices de disco, producido y mezclado con el brillo y la intensidad de la música pop—, pero es innegable que hay un poco de Styles en su personalidad, que es a la vez inocente y moderadamente sexualizada, y atrae a un público femenino joven.

Con 2,01 metros de estatura, Sombr también parece el resultado de estirar físicamente a Styles. Su vestimenta habitual en el escenario consiste en trajes de pierna ancha al estilo de los años 70, a veces adornados con elaborados bordados y en ocasiones embellecidos con lentejuelas, joyas y camisas escotadas (o ninguna camisa).

Sombr, joven estrella pop emergente, durante su actuación en los BRIT Awards

Incluso si no se inspira directamente en Styles, Sombr es el tipo de estrella que solo podría haber alcanzado el éxito mainstream en un mundo posterior a él: alguien que juega con códigos ostensiblemente vintage como guitarras y trajes, cuya música es indudablemente masculina (y heterosexual), pero que explora la expresión de género de formas que resultan modernas y clásicas a la vez. Difícilmente es un competidor directo —aunque da conciertos en estadios y parece omnipresente en las listas, Sombr está lejos de ser un nombre familiar, y sus actuaciones en vivo distan mucho del nivel de pulido inherente a la personalidad de Harry Styles.

Pero su éxito sugiere que el futuro de la fama pop masculina podría tener la forma de Styles, ofreciendo un poco de novedad y mucho de tradición al mismo tiempo.

Fuente: The New York Times

[Fotos: REUTERS/Isabel Infantes]

