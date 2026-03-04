Cultura

Sí, el cuidado puede ser el principio de una sociedad nueva (y mejor)

Una colección editada por Fundación Medifé Edita invita a pensar la responsabilidad compartida en tiempos de cambio. Los libros se descargan gratis en Bajalibros y se leen en cualquier teléfono, tablet o computadora

Ideas y reflexiones sobre qué
Ideas y reflexiones sobre qué significa cuidar y ser cuidado.

“La compasión es esa conmovedora sensibilidad ante la irrupción en mí del dolor de otro. Este dolor no se experimenta como tal en una imposible coincidencia, sino que es un sentimiento de tristeza por el cual reconozco mi propia vulnerabilidad en la vulnerabilidad de otro a través de su sufrimiento. La compasión es aquello sin lo cual toda vida moral resultaría imposible.”

¿Riesgo o cuidado?

Cuidado y sentimientos

Feminismos, cuidados e institucionalidad

El trabajo de cuidado

De la polisemia a la norma

Del buen uso de la compasión

El cuidado en América Latina

La economía del cuidado

La definición, escrita por Jacques Ricot en Del buen uso de la compasión, no apela al sentimentalismo sino a la responsabilidad. Reconocer la vulnerabilidad compartida no es un gesto privado: constituye el punto de partida de una ética y, también, de una política. La pregunta se vuelve ineludible: ¿qué lugar ocupa el cuidado en la organización de nuestras sociedades?

En los últimos años, el concepto de cuidado dejó de pertenecer exclusivamente al ámbito doméstico para convertirse en una categoría central de la filosofía moral, la economía y las políticas públicas. Pensadoras como Carol Gilligan y Nel Noddings propusieron que el cuidado constituye una ética específica, basada en la atención y la responsabilidad hacia otras personas. Más tarde, Joan Tronto amplió esa perspectiva al plano político: el cuidado no es solo una disposición individual, sino un principio que debería estructurar la democracia.

El libro fundamental de Jacques Ricot.
El libro fundamental de Jacques Ricot.

Una colección para pensar el cuidado: enfoques y acceso

En ese cruce entre reflexión teórica y urgencia contemporánea se inscribe la colección Horizontes del cuidado, editada por la Fundación Medifé Edita, dedicada a la difusión de contenidos sobre salud, ética y sociedad. La serie reúne ensayos de especialistas internacionales y regionales que abordan el cuidado desde múltiples enfoques: la ética, la economía, el trabajo, los afectos y las desigualdades estructurales. Todos los títulos están disponibles para descarga gratuita en la plataforma digital Bajalibros.y no se precisa ningún dispositivo exclusivamente de lectura para acceder a ellos.

Del valor difuso al derecho exigible

En De la polisemia a la norma, Laura Pautassi examina cómo el cuidado, muchas veces invocado de manera ambigua en discursos institucionales, puede consolidarse como un derecho tangible. El libro analiza el tránsito desde un concepto amplio y moralmente atractivo hacia una categoría jurídica exigible.

"De la polisemia a la
"De la polisemia a la norma", cómo llevar el cuidado a las políticas públicas.

Pautassi critica la retórica vacía y propone criterios para que el cuidado sea operativo en políticas públicas. Su planteo sienta bases para pensar una justicia distributiva que reconozca la interdependencia y la responsabilidad social como principios normativos.

Compasión sin paternalismo

En Del buen uso de la compasión, Ricot distingue entre la compasión auténtica y sus posibles desvíos, como la lástima o el paternalismo. No toda reacción ante el sufrimiento es ética: la compasión puede degradarse si anula la dignidad o la autonomía del otro.

Propone una respuesta reflexiva y activa frente al dolor ajeno, capaz de sostener la dignidad sin sustituir la voluntad de quien sufre. Su reflexión devuelve a la compasión una densidad moral que la aleja del mero gesto emocional.

¿Sociedades del riesgo o sociedades del cuidado?

En Riesgo o cuidado, Tronto explora la tensión entre dos modelos de organización social: uno basado en la lógica del riesgo individual, el control y la competencia; otro fundado en la ética del cuidado colectivo.

¿Riesgo o cuidado?', un planteo
¿Riesgo o cuidado?', un planteo que lo cambia todo.

Para Tronto, las democracias contemporáneas enfrentan una elección decisiva. El cuidado puede y debe convertirse en el principio organizador central de la vida pública. No se trata solo de proteger derechos individuales, sino de estructurar instituciones y políticas en torno a la responsabilidad compartida.

La economía que sostiene la vida

Desde la perspectiva económica, Emmanuel Petit aporta en La economía del cuidado un análisis que pone en evidencia la centralidad de un trabajo históricamente invisibilizado y feminizado.

Emmanuel Petit señala la necesidad
Emmanuel Petit señala la necesidad de valorar todos los trabajos.

El libro demuestra que el cuidado resulta indispensable para el bienestar social y el desarrollo económico. Petit cuestiona su marginación en las teorías tradicionales y propone una economía que reconozca y remunere estas tareas. La prosperidad, sostiene, solo es posible cuando se valora el trabajo que sostiene la vida cotidiana.

Emociones y moral cotidiana

En Cuidado y sentimientos, Patricia Paperman examina cómo las emociones configuran la vida moral. Su investigación desafía la separación clásica entre razón y emoción en la ética.

La obra “Cuidado y sentimientos”
La obra “Cuidado y sentimientos” de Patricia Paperman, desafía la distincion entre inteligencia y emoción.

Para Paperman, el cuidado no es una regla abstracta ni un mandato frío, sino una práctica social que emerge de la atención y la sensibilidad compartida. Las emociones no debilitan la ética: la constituyen.

El trabajo de cuidar

El volumen colectivo El trabajo de cuidado, coordinado por Natacha Borgeaud-Garciandía, reúne investigaciones que analizan el cuidado desde la experiencia concreta de quienes lo realizan.

'El trabajo de cuidado',
'El trabajo de cuidado', editado por Natacha Borgeaud-Garciandía, explora lo que pasa en la experiencia concretar del cuidado

La obra expone la invisibilización, feminización y precarización de estas tareas, y sostiene que la organización social del cuidado es una construcción histórica susceptible de transformación. Repensar el cuidado implica también reconfigurar la base material de la sociedad.

América Latina y las desigualdades

En El cuidado en América Latina, coordinado por Nadya Araujo Guimarães y Helena Hirata, el foco se sitúa en la región.

'El cuidado en América Latina'
'El cuidado en América Latina' presenta un análisis comparativo de políticas de cuidado en la región.

El libro examina cómo las desigualdades de género, clase y etnia atraviesan las prácticas de cuidado en América Latina, y aporta herramientas para el diseño de políticas públicas que respondan a los desafíos de la migración y la estratificación social.

Feminismos e institucionalidad

El volumen colectivo Feminismos, cuidados e institucionalidad. Homenaje a María Nieves Rico, coordinado por Pautassi y Flavia Marco Navarro, rinde tributo a la académica pionera María Nieves Rico.

"Feminismos, cuidados e institucionalidad: Homenaje a Nieves Rico".
"Feminismos, cuidados e institucionalidad: Homenaje a Nieves Rico".

La obra explora la posibilidad de institucionalizar el cuidado desde una ética feminista y analiza cómo las políticas públicas pueden transformar estructuras que perpetúan la desigualdad en América Latina.

Hablar de lo que hay que hablar

La colección Horizontes del cuidado está dirigida y curada por la dra. Natacha Borgeaud-Garciandía, quien afirma que “nuestros títulos buscan instalar la conversación sobre el cuidado como ampliando la noción de protección hasta incluir su fuerza política y existencial”.

En ese sentido, dice, “destaco el cuidado como tejido del tiempo, en tanto la vida humana no es una línea recta de productividad sino un ciclo de fragilidades siendo el cuidado lo que permite la continuidad del yo, recordar que somos interdependientes y que la idea de autonomía no es otra cosa que una red de cuidados que funciona bien; somos seres vinculares; existimos porque alguien nos nombró, nos alimentó y nos sostuvo en la memoria. No debemos olvidar que el mundo tiende al desorden y al desgaste. El cuidado es reparación; atiende lo roto, ya sea un cuerpo enfermo, un espíritu que padece, un objeto preciado o un vínculo social dañado”.

Esta colección orienta la atención, que, como decía Simone Weil, es la forma más rara y pura de generosidad. Cuidar es “saber mirar”, reconocer las necesidades de los otros antes de que llegue la demanda.

La “ética del cuidado” propone que las decisiones se tomen basándose en la responsabilidad concreta que las personas tenemos hacia quienes están en nuestro radio de influencia.

Y por último que sus títulos estén disponibles gratuitamente en la plataforma digital Bajalibros amplía el acceso a un pensamiento críticoy transformador.

