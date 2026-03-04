Cultura

Pierre Lemaitre: “En Francia, siempre se ha mirado a la inmigración desde el colonialismo”

La presentación de su reciente novela muestra cómo, a través de la literatura, el escritor francés examina la memoria social y la dificultad para superar antiguos esquemas en la integración de comunidades extranjeras

Según el escritor francés Pierre Lemaitre, “en Francia, siempre se ha mirado la inmigración desde el colonialismo”, afirmó en la presentación este martes de su nueva novela Grandes promesas, en la que aparece una familia de origen español inmigrada al país galo.

Grandes promesas (Salamandra/Bromera) culmina la tetralogía Los años gloriosos, un recorrido literario por el siglo XX con el que ha conquistado a cientos de miles de lectores.

Admirador del español Benito Pérez Galdós y gran aficionado a la literatura hispanoamericana, Lemaitre se ha propuesto emular los “episodios nacionales” del autor español, gran exponente del realismo literario, y atravesar todo el siglo XX libro a libro (y ya van siete).

La portada de "Grandes promesas"
La portada de "Grandes promesas" de Pierre Lemaitre (Salamandra/Bromera)

En ese último, Lemaitre se sitúa en el París de los años 1960-1964, explorando la transformación de la ciudad y las vidas de la familia Pelletier, vieja conocida de sus lectores de anteriores entregas.

Inmigrantes españoles

“Era un momento donde aparentemente todo el mundo era feliz en Francia y el ascenso social funcionaba muy bien. Pero claro, para que a unos les vaya tan bien a otros les tiene que caer encima el peso de las desigualdades. Y por eso quise introducir a la familia española, inmigrantes de segunda generación”, explicó.

Además, apuntó: “A los escritores nos encanta hablar de familias porque son como una miniatura de la sociedad. Y es más sencillo y realista explicar la historia de una familia que la de toda la sociedad”.

Preguntado por qué quiso que esa cara de la inmigración de los años 60 en Francia fuera española, Lemaitre contó que le parecía lo más “pertinente” y que además era un guiño a su primera novia: “Era española y se llamaba Soledad”.

Integración de la inmigración

El escritor señala que los franceses nunca podrán acometer la tarea de la integración de la inmigración sin dejar de lado “la mirada colonialista” sobre el diferente.

Pierre Lemaitre se inspira en
Pierre Lemaitre se inspira en los 'episodios nacionales' de Benito Pérez Galdós para narrar la historia reciente de Francia

Francia tuvo una importante inmigración tras la Segunda Guerra Mundial y el posterior desarrollo de la industria automovilista.

Firme detractor del capitalismo, Lemaitre asegura que ese es “siempre” el tema de sus novelas por la importancia de las consecuencias que acarrea para las personas y la sociedad en conjunto.

“Buscando un objeto para definir el período sobre el que escribo, decidí elegir el automóvil porque en los 60 era el gran objeto de deseo. Ahora, décadas después, también es uno de los responsables del cambio climático que hemos provocado o heredado”, afirmó.

En cuanto al título Grandes promesas y el momento en el que ocurre la novela, Lemaitre apunta que “evidentemente, hay mucha ironía”.

Los felices 60

“Entonces, en los 60, el futuro se percibía como algo prometedor. Parecía que el capitalismo iba a hacer feliz a todo el mundo. A mí me hace pensar en la adolescencia. Era un momento en el que todo parecía posible y no pensabas en las consecuencias. Solo en el aquí y el ahora”, añadió.

Lemaitre (París, 1951) estudió Psicología, creó una empresa de formación pedagógica e impartió clases de literatura antes de consagrarse como autor, gracias a la insistencia de su mujer para que enviara de una vez a alguna editorial sus manuscritos.

En 2006 ganó el premio a la primera novela policíaca en el Festival de Cognac, aunque su carrera literaria despegó con Nos vemos allá arriba (Premio Goncourt 2013).

Confiesa que, según sus planes, y que cada tomo le lleva unos 18 meses, terminará su serie de novelas sobre el siglo XX para cuando cumpla los 80 años. “Estaría muy bien pero no sé si es razonable o poco razonable”, apunta el autor, que no se atreve a decir que está “orgulloso” de lo ya publicado.

“Pero tampoco estoy avergonzado”, defiende Lemaitre, que en la recámara tiene volver a la novela negra con una historia que no quiere revelar pero que le “motiva” lo suficiente.

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ Marta Pérez.

