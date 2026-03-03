Cultura

Gonçalo Tavares y la “gran alegría” de ganar el premio que ya recibieron Borges, Piglia y Gombrowicz

El autor portugués, ganador del Premio Formentor, sostuvo que el galardón reconoce la “literatura seria, intransigente”

(Télam)
El escritor portugués Gonçalo Tavares, anunciado este martes como el ganador del Premio Formentor de las Letras en España 2026, afirmó que recibe con “gran alegría” este galardón, que reconoce la “literatura seria, intransigente”.

Para él, es “un gran honor”, porque los vencedores de este premio han sido grandes escritores a lo que admira “mucho” y de “altísima” calidad, como Samuel Beckett o Jorge Luis Borges.

“Es un premio muy de vanguardia, muy atento a la literatura, que ha premiado recientemente a Gombrowicz, Bellow, Piglia, Roberto Calasso, Cartarescu, Manguel, Ernaux, Pascal Quignard...”, enumeró.

“Son tantos nombres de escritores que son muy intransigentes, en el sentido de que no son escritores que intentan vender algo, son escritores que intentan hacer literatura lo más pura y más fuerte que pueden -siguió-. Y ahí me identifico mucho con esta idea de que la literatura es una arte, es una creación, es el mundo de la tentativa de hacer algo nuevo”.

A sus 55 años, este escritor, poeta y dramaturgo luso nacido en Luanda (Angola) tiene una larga trayectoria: “Aún no ha salido en español un libro que me parece que es muy importante, que es ‘O Fim dos Estados Unidos da América’ (El fin de Estados Unidos de América)’, una epopeya que fue publicada hace un mes en Portugal”, dijo.

En estos tiempos de conflicto, considera que la literatura cada vez es más necesaria, porque “de alguna manera el lenguaje tiene el potencial de poner el pensamiento resistente en movimiento”.

Es decir, aclaró, la buena literatura lo que busca no es solo que el lenguaje sea funcional para, por ejemplo, pedir un vaso de agua o pan, sino que también sea político.

En ese sentido, puede ser también “un pensamiento y puede decir no, no quiero esto, no quiero este mundo, quiero un mundo distinto y tengo argumento para decirlo”, detalló Tavares en una conversación en Lisboa.

Gonçalo Tavares (EFE)
Según el autor, la literatura sirve para “dar potencia al pensamiento, ser resistente contra la barbarie de la guerra, pero también contra las pequeñas cosas que nos van destruyendo en el día a día, como las pantallas de los móviles que van absorbiendo tu energía para ver vídeos completamente inútiles”. “La literatura es un espacio de silencio y de resistencia actual”, zanjó.

El jurado, integrado por Elide Pittarello, Gerald Martín, Sonia Hernández, Pilar del Río y Basilio Baltasar, han designado por unanimidad al galardonado con este premio, dotado con 50.000 euros y que está considerado como la antesala del Nobel de Literatura.

Tavares es el tercer autor portugués más traducido, después de Fernando Pessoa y Eça de Queiroz, y es considerado por la crítica como una de las voces más originales, ambiciosas y deslumbrantes de la narrativa europea contemporánea.

Desde su debut en 2001 con ‘Livro dança’, Tavares ha construido una vasta obra traducida a más de 50 idiomas y publicada en cerca de 70 países.

Fuente: EFE

