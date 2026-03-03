El escritor portugués Gonçalo Tavares ganó el Premio Formentor de las Letras 2026

El escritor portugués Gonçalo M. Tavares recibe el Premio Formentor de las Letras 2026, consolidando su prestigio internacional

El escritor, dramaturgo y poeta portugués Gonçalo M.Tavares, nacido en Luanda (Angola, 1970), ha ganado la decimosexta edición del Premio Formentor de las Letras 2026, según el fallo del jurado dado a conocer este martes.

El acta del jurado recoge que se le ha concedido este premio, dotado con 50.000 euros, “por la osadía con la que ha construido una narrativa ajena a las tentaciones de la obviedad y por contar la paradójica epopeya del extravío contemporáneo”.

Los miembros del jurado (Elide Pittarello, Gerald Martín, Sonia Hernández, Pilar del Río y Basilio Baltasar) han designado por unanimidad al galardonado con este premio, que está considerado como la antesala del Nobel de Literatura.

Para el jurado, Gonçalo M.Tavares ha sostenido en los últimos 25 años una obra literaria de “poderosa personalidad, deslumbrante originalidad y vigorosa imaginación”.

Desde su debut en 2001 con Livro dança, Tavares ha construido una vasta obra traducida a más de 50 idiomas y publicada en cerca de 70 países.

Según ha informado la Fundación Formentor, Tavares es el tercer autor portugués más traducido, después de Fernando Pessoa y Eça de Queiroz, y es considerado por la crítica como una de las voces más originales, ambiciosas y deslumbrantes de la narrativa europea contemporánea.

Entre su extensa producción destacan el ciclo de novelas conocido como El Reino, que incluye títulos fundamentales como Jerusalén y Aprender a rezar en la era técnica; la serie de ficciones breves El barrio, y la monumental epopeya Un viaje a la India.

Su libro más reciente es la obra satírica y distópica titulada O Fim dos Estados Unidos da América, de 2025.

De formación multidisciplinar, Tavares estudió Física, Deportes y Arte antes de dedicarse a la docencia. Actualmente es profesor de Teoría de la Ciencia y Epistemología en la Universidad de Lisboa.

Gonçalo Tavares (EFE)

En su faceta de escritor domina, según la crítica, su precisión quirúrgica en el lenguaje y su constante exploración de los límites de la lógica y la razón.

Tavares ha obtenido múltiples galardones, entre ellos el Premio José Saramago (Portugal, 2005); el Premio Camilo Castelo Branco (Portugal, 2006); el Premio Internacional de Trieste (Italia, 2008) y el Premio de Poesía de Belgrado (Serbia, 2009).

También ha sido galardonado con el Premio al Mejor Libro Extranjero (Francia, 2010) por Aprender a rezar en la era técnica; el Premio Oceanos (Brasil, 2007 y 2011); el Premio Literario Europeo (2011); el Premio Literario Vergílio Ferreira (Portugal, 2017); Premio Bellas Artes Margarita Michelena (México, 2019) y el Prix Laure-Bataillon (Francia, 2021).

En español tiene publicados, entre otros, los siguientes libros: Mateo perdió el empleo (2023); la edición integral de El Reino (2018), Una niña está perdida en el siglo XX (2016), El barrio (2015) y Un viaje a la India (2014), publicados en Seix Barral.

Fuente: EFE.

Foto: Europa Press.