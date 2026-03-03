Cultura

El escritor portugués Gonçalo Tavares ganó el Premio Formentor de las Letras 2026

La decisión reconoció al dramaturgo y poeta nacido en Angola por la originalidad de su obra

Guardar
El escritor portugués Gonçalo M.
El escritor portugués Gonçalo M. Tavares recibe el Premio Formentor de las Letras 2026, consolidando su prestigio internacional

El escritor, dramaturgo y poeta portugués Gonçalo M.Tavares, nacido en Luanda (Angola, 1970), ha ganado la decimosexta edición del Premio Formentor de las Letras 2026, según el fallo del jurado dado a conocer este martes.

El acta del jurado recoge que se le ha concedido este premio, dotado con 50.000 euros, “por la osadía con la que ha construido una narrativa ajena a las tentaciones de la obviedad y por contar la paradójica epopeya del extravío contemporáneo”.

Los miembros del jurado (Elide Pittarello, Gerald Martín, Sonia Hernández, Pilar del Río y Basilio Baltasar) han designado por unanimidad al galardonado con este premio, que está considerado como la antesala del Nobel de Literatura.

Para el jurado, Gonçalo M.Tavares ha sostenido en los últimos 25 años una obra literaria de “poderosa personalidad, deslumbrante originalidad y vigorosa imaginación”.

book img

Aprender a rezar en la era de la técnica

Gratis

Descargar
book img

Bucarest-Budapest: Budapest-Bucarest

$9,99 USD

Comprar
book img

Una niña está perdida en el siglo XX

$5,99 USD

Comprar
book img

Una niña está perdida en su siglo en busca de su padre

$12,99 USD

Comprar
book img

Aprender a rezar en la era de la técnica

$15,99 USD

Comprar

Desde su debut en 2001 con Livro dança, Tavares ha construido una vasta obra traducida a más de 50 idiomas y publicada en cerca de 70 países.

Según ha informado la Fundación Formentor, Tavares es el tercer autor portugués más traducido, después de Fernando Pessoa y Eça de Queiroz, y es considerado por la crítica como una de las voces más originales, ambiciosas y deslumbrantes de la narrativa europea contemporánea.

Entre su extensa producción destacan el ciclo de novelas conocido como El Reino, que incluye títulos fundamentales como Jerusalén y Aprender a rezar en la era técnica; la serie de ficciones breves El barrio, y la monumental epopeya Un viaje a la India.

Su libro más reciente es la obra satírica y distópica titulada O Fim dos Estados Unidos da América, de 2025.

De formación multidisciplinar, Tavares estudió Física, Deportes y Arte antes de dedicarse a la docencia. Actualmente es profesor de Teoría de la Ciencia y Epistemología en la Universidad de Lisboa.

Gonçalo Tavares (EFE)
Gonçalo Tavares (EFE)

En su faceta de escritor domina, según la crítica, su precisión quirúrgica en el lenguaje y su constante exploración de los límites de la lógica y la razón.

Tavares ha obtenido múltiples galardones, entre ellos el Premio José Saramago (Portugal, 2005); el Premio Camilo Castelo Branco (Portugal, 2006); el Premio Internacional de Trieste (Italia, 2008) y el Premio de Poesía de Belgrado (Serbia, 2009).

También ha sido galardonado con el Premio al Mejor Libro Extranjero (Francia, 2010) por Aprender a rezar en la era técnica; el Premio Oceanos (Brasil, 2007 y 2011); el Premio Literario Europeo (2011); el Premio Literario Vergílio Ferreira (Portugal, 2017); Premio Bellas Artes Margarita Michelena (México, 2019) y el Prix Laure-Bataillon (Francia, 2021).

En español tiene publicados, entre otros, los siguientes libros: Mateo perdió el empleo (2023); la edición integral de El Reino (2018), Una niña está perdida en el siglo XX (2016), El barrio (2015) y Un viaje a la India (2014), publicados en Seix Barral.

Fuente: EFE.

Foto: Europa Press.

Temas Relacionados

Gonçalo M. TavaresMadridPremio FormentorUniversidad de LisboaNarrativa ContemporáneaLiteratura Portuguesa

Últimas Noticias

“Pedagogías de guerra”, la exposición ucraniana que desafía los clichés

Las obras audiovisuales de Roman Khimei y Yarema Malashchuk, presentadas en el Museo Thyssen de Madrid, invitan al público a reflexionar sobre la vida diaria en una Ucrania transformada, lejos de trincheras y explosiones

“Pedagogías de guerra”, la exposición

El argentino Julio Le Parc tendrá una mega muestra en la Tate Modern

El espacio británico recorrerá, a través de más de sesenta piezas, siete décadas de carrera del pionero del arte cinético, el movimiento y los efectos ópticos

El argentino Julio Le Parc

Tip de la RAE: en relación con o con relación a, pero también en relación a

La forma en la que una persona escribe puede decir mucho de su personalidad y preparación

Tip de la RAE: en

La arquitecta que cambió de rumbo en la madurez y hoy exhibe su obra en las grandes ferias del mundo

Formación profesional, experimentación y sensibilidad se encuentran en piezas que dialogan con la luz. Una historia de reinvención y éxito en el panorama internacional del arte

La arquitecta que cambió de

Silvana Vogt, premiada en Barcelona: “Soportamos la vida a través de las historias que nos contamos y que le dan belleza a la herida, al mundo, a la catástrofe”

La escritora argentina acaba de ganar el prestigioso Premio Finestres con su novela “El fino arte de crear monstruos”. Dialogó con Infobae Cultura sobre el desarraigo, el valor de la fantasía y lo que nos hace “más humanos” que Europa

Silvana Vogt, premiada en Barcelona:
DEPORTES
Los detalles sobre el rumor

Los detalles sobre el rumor que sorprendió a Boca Juniors: ¿Sebastián Villa puede volver al Xeneize?

La primera gran decisión que tomará Chacho Coudet como entrenador de River Plate

La electrizante definición rueda a rueda del Moto3 en la antesala del MotoGP: ganó por apenas 3 milésimas de segundo

El álbum de fotos y los videos del íntimo casamiento de la figura de la F1 Charles Leclerc y la influencer Alexandra Saint Mleux

Revelaron la frase que Franco Mastantuono le dijo al árbitro y provocó su expulsión en la derrota del Real Madrid

TELESHOW
El mensaje de Fito Páez

El mensaje de Fito Páez a Fabiana Cantilo por su cumpleaños: “Es emocionante verte atravesar el tiempo”

“¿Papá, te vas a morir?”: el conmovedor relato de Jairo Straccia sobre el diagnóstico médico que transformó su vida

La reacción de Dante Spinetta ante los rumores que lo vinculan con Griselda Siciliani

Joaquín Levinton habló de cómo está hoy su salud: "Pude volver a hacer las cosas mías"

Gabriel Lucero, el primer eliminado de Gran Hermano, habló sobre su temprana salida de la casa: “Sobrepensé y no me relajé nunca”

INFOBAE AMÉRICA

Cinco días de tornados y

Cinco días de tornados y granizo amenazan a millones de personas en 6 estados de EEUU

Uruguay: Orsi anuncia cárceles de máxima seguridad y ministerio de justicia en discurso de balance por el año de gestión

Cubanos se movilizaron en Uruguay pidiendo ayuda humanitaria y libertad de presos políticos: “La dictadura va a caer”

Rematan autos de alta gama de una imputada por megaestafa ganadera en Uruguay: los precios de cada uno

El argentino Julio Le Parc tendrá una mega muestra en la Tate Modern