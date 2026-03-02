Luego de 65 años perdida, la ciencia logra recuperar una obra bíblica de Rembrandt

El Rijksmuseum confirmó la autenticidad de 'Visión de Zacarías en el templo', una pintura perdida de Rembrandt, tras décadas fuera del catálogo oficial - (Kelly Schenk, Rijksmuseum)

El redescubrimiento y autenticación de una pintura perdida atribuida a Rembrandt tuvo gran repercusión en el ámbito del arte.

El Rijksmuseum de Ámsterdam - también concido como Museo Nacional de Ámsterdam - anunció que Visión de Zacarías en el templo, desaparecida del circuito público durante décadas, es una obra original de Rembrandt, tras someterla a exámenes científicos avanzados y un riguroso análisis estilístico.

Visión de Zacarías en el templo fue excluida del catálogo del pintor en 1960 y vendida a un coleccionista privado al año siguiente. Por más de 65 años, el paradero del cuadro fue desconocido. Recientemente, su actual propietario contactó al Rijksmuseum, lo que permitió examinar la pintura con tecnologías como escaneo macro-XRF y análisis dendrocronológico. Estas pruebas confirmaron la autenticidad del lienzo y verificaron la fecha de 1633, lo que llevó a devolver oficialmente la obra al catálogo de Rembrandt.

La obra atribuida a Rembrandt se autenticó mediante análisis científicos avanzados como escaneo macro-XRF y pruebas dendrocronológicas en el Museo Nacional de Ámsterdam - (Kelly Schenk, Rijksmuseum)

Durante las décadas siguientes a su venta, la pintura permaneció fuera de la vista de expertos y público general. El coleccionista, cuya identidad se mantiene reservada, conservó la obra en secreto hasta que, guiado por la curiosidad y la confianza en los avances científicos, decidió presentarla para su estudio en mismo museo.

La investigación combinó técnicas científicas y evaluaciones comparativas con otras obras tempranas de Rembrandt. Los especialistas confirmaron que los pigmentos, la construcción en capas y la firma hallada en el panel de madera eran coherentes con las características identificadas por el museo en piezas de ese periodo.

Según la institución, el análisis de la firma y la datación de los materiales sustentan la autoría, mientras que los escaneos macro-XRF evidenciaron modificaciones en la composición típicas del proceso creativo de Rembrandt.

La pintura permaneció resguardada por un coleccionista privado durante más de 65 años antes de ser presentada al Rijksmuseum para su evaluación - (Kelly Schenk, Rijksmuseum)

Cómo se autenticó la obra con nuevas técnicas

El proceso de autenticación se basó en una metodología combinada. El escaneo macro-XRF y el análisis de pigmentos identificaron coincidencias con otros trabajos realizados por Rembrandt en la década de 1630.

Un detenido examen visual, comparando la aplicación de capas de pintura, permitió corroborar los métodos del artista. Además, el análisis dendrocronológico del panel confirmó la fecha original de la madera. El museo certificó como auténtica la firma en la pintura e informó que el dueño cedió la obra en préstamo de largo plazo, lo que permite que se muestre por primera vez al público desde su desaparición.

El director del Rijksmuseum, Taco Dibbits, explicó a medios internacionales que la calidad de la pintura y los resultados de los exámenes científicos confirman el trabajo dedicado de Rembrandt y muestran, en sus palabras, un ejemplo excepcional del joven maestro holandés.

'Visión de Zacarías en el templo' destaca por su innovador simbolismo visual, al sugerir la presencia del ángel Gabriel a través de una luz intensa sin representarlo físicamente - (Kelly Schenk, Rijksmuseum)

Significado artístico y legado de la pintura

Visión de Zacarías en el templo representa el momento bíblico en que el sumo sacerdote Zacarías recibe la promesa del nacimiento de su hijo, Juan Bautista, a través del arcángel Gabriel. Según el Rijksmuseum, la obra resulta sobresaliente porque Rembrandt sugiere la presencia del ángel mediante una luz intensa desde la esquina superior derecha, sin representarlo físicamente en la escena. Este recurso visual introduce un simbolismo novedoso y resalta la narrativa interior del personaje de Zacarías, cuya expresión denota asombro e incredulidad.

La pintura se suma a otras piezas bíblicas realizadas por Rembrandt en su juventud, en una etapa en la que desarrollaba retratos y escenas históricas innovadoras. El museo destaca que el cuadro dialoga temáticamente con otras obras tempranas como Daniel y Ciro ante el ídolo Bel (1633) y El cántico de Simeón (1631), consolidando el legado del artista en la tradición pictórica neerlandesa.

La exhibición pública de Visión de Zacarías en el templo comenzará a partir del miércoles 4 de marzo, permitiendo que visitantes del Rijksmuseum accedan a una pieza inédita en el panorama artístico contemporáneo.

El cuadro se suma a una serie de pinturas bíblicas de la juventud de Rembrandt, consolidando su legado dentro de la tradición artística neerlandesa del siglo XVII - (Kelly Schenk, Rijksmuseum)

El impacto del redescubrimiento para la historia del arte

La incorporación de una obra original de Rembrandt resulta excepcional para la comunidad académica y museística. Según el Rijksmuseum y medios internacionales, es raro que pinturas legitimadas del artista emerjan tras un periodo tan prolongado de olvido. El hallazgo impulsa nuevas investigaciones sobre los primeros años creativos de Rembrandt y fomenta la revisión de otros trabajos desacreditados en el pasado.

El director Taco Dibbits mencionó que esta autenticación permite comprender mejor la evolución estilística del artista y apreciar su capacidad para transformar relatos bíblicos en imágenes de gran impacto visual y simbólico. El caso servirá de referencia para futuros análisis de atribución y para el estudio de técnicas y criterios en la identificación de obras del siglo XVII.

La presentación de Visión de Zacarías en el templo significa la recuperación de un fragmento esencial del arte holandés, ofreciendo al público y a los estudiosos la posibilidad de acercarse a la sensibilidad y la inventiva del joven Rembrandt, en una etapa decisiva de su formación artística.