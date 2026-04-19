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La defensa de Betiana Blum tras su polémica con Moria Casán: “Yo siempre trato de aportar”

La actriz se refirió en Almorzando con Mirtha a su sorpresiva pelea con la diva. Su palabra

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La actriz se refirió a su sorpresiva pelea con la diva (Video: Almorzando con Mirtha Legrand/ Eltrece)

El paso de Betiana Blum por el programa de Juana Viale sirvió para que la actriz explicara, en primera persona, el trasfondo de su cruce con Moria Casán, que ya se había tornado público con declaraciones encendidas de ambas partes.

Durante la charla en el ciclo televisivo, Blum relató cómo fue su visita al camarín de Casán tras la función de Cuestión de género y se defendió. Según su versión, solo buscaba felicitar a la artista y aportar una devolución: “Fui a ver la obra, me estaba yendo y me preguntaron si quería saludar a Moria. Dije que bueno, no quería molestar, qué sé yo”, explicó Almorzando con Juana (Eltrece).

Lo que en principio parecía un gesto de cordialidad, se transformó rápidamente en motivo de controversia. Blum recordó que, dentro del camarín, expresó: “A mí me pareció que la primera parte de la obra era un poquito larga. Entonces, siempre trato de aportar y le dije ‘a mí me parece que la primera parte se puede…’”. La reacción de Casán fue inmediata, según la invitada: “¡El director dirigió la obra!”, exclamó la diva, interrumpiéndola y dejando en claro su incomodidad ante cualquier sugerencia.

“Fui a ver la obra, me estaba yendo y me preguntaron si quería saludar a Moria. Dije que bueno, no quería molestar", explicó Betiana Blum sobre su visita a la obra de Moria Casán que terminó en polémica
“Fui a ver la obra, me estaba yendo y me preguntaron si quería saludar a Moria. Dije que bueno, no quería molestar", explicó Betiana Blum sobre su visita a la obra de Moria Casán que terminó en polémica

La polémica se amplificó porque La One venía de pronunciar palabras aún más duras en otros medios. En una entrevista reciente, la condcutora de La mañana con Moria (Eltrece) disparó: “Betiana Blum me tiene harta porque la verdad que es, es una negadora serial, me chupa un huevo. Es una pesada”, según recogió el ciclo Intrusos.

El conflicto entre ambas se originó el 15 de marzo, cuando Blum visitó el camarín de Casán en el Teatro Metropolitan. Casán sostuvo que la actriz le sugirió cambios en la puesta en escena justo en un momento privado. “Cuando uno se termina de duchar necesita estar cómoda… viene a saludar y me empieza a decir las cosas que tengo que hacer”, relató la conductora en televisión.

La disputa escaló cuando Blum compartió en redes una foto junto a Casán felicitándola. Casán calificó ese gesto como “la foto de la hipocresía” y defendió con firmeza la autoridad del director Nelson Valente. “Yo no te pedí ninguna devolución, no me la des”, insistió públicamente, y remarcó: “Si querés ser directora, andá a otro lado, mi amor”.

Moria Casán, dura con Betiana Blum
La inusitada polémica de Moria Casán y Betiana Blum

La respuesta de Moria incluyó referencias personales y profesionales. “Creo que lo que le pasó a esta mujer es estar en un teatro lleno, ver que la gente ovaciona de pie. Se molestó y lo niega, mi amor. Pero besito, está mayor, qué sé yo. Yo soy mayor también, pero creo que cognitivamente estoy mejor que ella”, lanzó la artista, sumando tensión al cruce.

En el contexto de ese enfrentamiento, Blum aclaró en el programa de Juana Viale que nunca buscó dirigir a Casán ni polemizar. “Después se ve que no sé qué pasó”, dijo, minimizando la importancia del conflicto y restando valor a la controversia. Su postura fue tajante: “No me molesta nada”, aseguró cuando fue consultada por la escalada mediática.

moria casán betiana blum
“A mí me pareció que la primera parte de la obra era un poquito larga. Entonces, siempre trato de aportar", aseveró la actriz

Moria había sido letal en su posición hacia Blum: “Amor de mi vida, Betiana Blum, no tengo nada contra vos, pero hay que ubicarse en la vida. Si me venís a buscar, me venís a saludar. Yo no te pedí ninguna devolución, no me la des.”

“Me decía: ‘Me parece que te querés ir del escenario’. O sea, la visión… ¿Querés irme del escenario yo? Con lo que trabajo, que estoy ahí treinta y cinco minutos…”, lanzó. “Querida Betiana Blum, tenemos un director extraordinario, se llama Nelson Valente, superpremiado, que vive en Barcelona. Si querés ser directora, andá a otro lado, mi amor. No vengas a dar direcciones después que ves una obra y en vez de saludar a tus compañeros... No nos rompás las pelotas, preciosa. Te quiero igual”, concluyó.

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