Yanina Latorre mostró el mensaje de madrugada que le envió el periodista viral por coquetear con una hincha de Boca

Yanina Latorre reveló un mensaje privado de Nicolás Luaces, periodista viral por coquetear con una hincha de Boca tras el partido de Copa Libertadores (Video: El Observador / X)

Lo que había empezado como un momento espontáneo a la salida de La Bombonera, con un periodista y una hincha de Boca intercambiando guiños frente a cámara, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo inesperado. Después de que se viralizara el coqueteo entre Nicolás Luaces y Daniela, la joven xeneize que conquistó las redes tras el partido ante Barcelona Sporting Club por la Copa Libertadores, Yanina Latorre decidió meterse de lleno en la historia y terminó revelando una información que no había salido a la luz: aseguró que el periodista le había escrito por privado años atrás y hasta leyó en vivo el mensaje que, según contó, él le envió en Instagram.

El episodio original ya había dado mucho que hablar. En las inmediaciones de La Bombonera, en medio de la euforia por el triunfo de Boca por 3-0, Nicolás Luaces entrevistó a Daniela, una estudiante de psicología que rápidamente se volvió furor en redes por la química que mostró con el cronista. Entre comentarios sobre el rendimiento del equipo, rumores de refuerzos y menciones a Paulo Dybala como posible incorporación, la conversación se fue corriendo del plano futbolero al personal. El momento que selló la viralización fue cuando Luaces intentó pasarle a la joven el Instagram del medio en el que trabaja, pero ella, con rapidez y picardía, dejó en claro que no le molestaría recibir su cuenta personal.

La escena hizo explotar las redes sociales. Daniela pasó en muy poco tiempo de tener una comunidad reducida en Instagram a sumar decenas de miles de seguidores. La repercusión fue tan fuerte que ambos reaparecieron en un programa para contar qué había pasado después de ese cruce televisivo. Allí hablaron de la química entre ellos, de los mensajes posteriores y hasta deslizaron que hubo algo genuino en ese encuentro que se transformó en fenómeno viral. Nicolás llegó a decir que lo más lindo de su día había sido conocerla, mientras ella reconoció que él le había generado algo que la llevó a ir al frente.

Nicolás Luaces y Daniela, la hincha de Boca, se convirtieron en fenómeno viral por su química durante una entrevista posterior al triunfo ante Barcelona Sporting Club

Pero cuando todo parecía girar alrededor de este nuevo juego mediático y romántico, apareció Yanina Latorre con una bomba inesperada. En su programa radial en El Observador, la conductora se refirió al tema con su estilo filoso, sin vueltas y con tono burlón. Mientras analizaba el ida y vuelta entre Nicolás y Daniela, contó que decidió revisar si el periodista alguna vez había intentado comunicarse con ella por redes sociales. Y, según relató, efectivamente encontró un mensaje privado que data de abril de 2020.

“Él es un pajín, ¿eh?”, lanzó primero, entre risas y con su habitual tono provocador, mientras en el estudio comentaban el fenómeno que se generó alrededor del periodista y la hincha de Boca. Acto seguido, explicó que se metió en la cuenta de Luaces para ver si alguna vez le había hablado. “Yo lo busqué a ver si alguna vez me había escrito”, dijo, dejando claro que lo hizo movida por la curiosidad que le despertó la exposición del cronista en las últimas horas.

La conductora fue todavía más lejos al reconstruir lo que encontró. Según detalló, vio que Nicolás la sigue en Instagram y, al revisar los mensajes directos, descubrió uno fechado el 5 de abril de 2020, a las 4 de la mañana. Ese dato, lejos de pasar inadvertido, fue subrayado por ella al aire con ironía. “¡Mirá el horario!”, exclamó, antes de rematar con una de sus habituales frases sin filtro. Luego quiso saber cuántos años tenía Luaces, y al calcular que en aquel momento él rondaría los 25 años mientras ella tenía 50, redobló la comicidad de la situación.

La repercusión en redes sociales llevó a Daniela a sumar miles de seguidores después del cruce televisivo con el periodista deportivo

Entonces llegó el momento más fuerte del relato: Yanina reveló textualmente qué decía ese mensaje. “Sos el sueño de mi vida”, leyó desde la pantalla de su celular frente a sus compañeros, que reaccionaron sorprendidos. La frase cambió por completo el tono de la historia y convirtió al periodista, que venía siendo tendencia por su buena onda con Daniela, en protagonista de otro foco mediático. Ya no solo era el cronista que se había hecho viral por un coqueteo futbolero: ahora también quedaba expuesto por un viejo intento de conquista a una de las panelistas más picantes del espectáculo.

Latorre no ocultó su desconcierto, aunque lo manejó con humor. “Soy la abuela”, dijo entre risas, haciendo referencia a la diferencia de edad y al tono descontracturado con el que decidió contar todo. También recordó que Luaces trabaja en Radio La Red y sugirió que probablemente conociera a Diego Latorre, su marido, un detalle que para ella hacía todavía más insólita la situación.