La belleza de la semana: Berni y el regreso a las aulas

La obra del artista argentino retrata con sensibilidad la vida escolar en zonas rurales y marginales de la Argentina, y conquista a quienes se detienen a observar sus detalles

"Escuelita rural" (Santiago del Estero,
"Escuelita rural" (Santiago del Estero, 1956), de Antonio Berni. Pigmento al agua y albúmina sobre tela, 183 x 304 cm. Colección privada

La semana anterior, en varios puntos de la Argentina, se dio comienzo al ciclo lectivo 2026, una gran oportunidad para poner el foco en la mirada del arte al respecto.

Si hubo un artista argentino que se detuvo a observar la realidad social fue Antonio Berni. Su obra expone con claridad la realidad de la infancia y la educación en sectores vulnerables de la Argentina. Entre sus trabajos más representativos, Escuelita rural (1956) sintetiza una mirada social sobre la escuela en contextos rurales.

Berni retrató en esta pintura una pequeña institución educativa, en la que se reflejan las condiciones materiales limitadas y el esfuerzo cotidiano de los alumnos, hacinados en un pequeño espacio. La obra fue realizada tras los viajes del artista al noroeste argentino, donde registró la desigualdad y las dificultades en el acceso al aprendizaje en zonas alejadas de los grandes centros urbanos.

Escuelita rural se realizó con pigmento al agua y albúmina sobre tela, y tiene unas dimensiones de 183 x 304 cm. Esta pieza se encuentra actualmente en una colección particular. La escena expone la persistencia de la escuela como espacio de encuentro y superación en comunidades postergadas. El trabajo de Berni en esta etapa se caracteriza por el registro directo de la vida cotidiana, con énfasis en los desafíos y las formas de resistencia de la infancia.

"Juanito Laguna aprende a leer"
"Juanito Laguna aprende a leer" (1961), de Antonio Berni. Óleo, collage, 200 x 300 cm. Museo Nacional de Bellas Artes

Junto a esta pintura, la iconografía de la educación también está presente en la serie de Juanito Laguna, creada por Berni a fines de la década de 1950. En obras como Juanito Laguna aprende a leer, el artista representa a su personaje central —un niño que reside en un barrio postergado— en situaciones de aprendizaje, rodeado de otros niños que portan libros y cuadernos. La imagen, en color oscuro, de Juanito con material escolar simboliza la dificultad de acceder al conocimiento en condiciones de desigualdad social.

La técnica de Berni en estas piezas combina materiales reciclados y objetos recuperados de la vida urbana, lo que refuerza el mensaje social sobre la infancia y la pobreza. Las representaciones de Berni sobre la escuela y el aprendizaje forman parte de una obra que mantiene vigencia por su capacidad de evidenciar los desafíos de la educación en contextos vulnerables.

Tanto en Escuelita rural como en las escenas de Juanito Laguna, el artista instaló el debate sobre el acceso al conocimiento y el rol de la escuela en la construcción de la sociedad argentina. La obra del artista rosarino retrata con sensibilidad la vida escolar en zonas rurales y marginales de la Argentina, y conquista a quienes se detienen a observar sus detalles.

