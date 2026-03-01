De “E.T.” a “El Rey León”: el arte de John Alvin, en una venta histórica

Una colección de pósters de películas clásicas diseñados por el aclamado artista John Alvin, incluyendo E.T. el Extraterrestre, Batman (rechazado) y Willow

El archivo completo de arte original de John Alvin busca comprador y podría alcanzar una suma histórica para el mercado de memorabilia cinematográfica. Tras custodiar durante años un patrimonio creativo de más de mil piezas entre bocetos, carteles y materiales de trabajo, la viuda y colaboradora del artista, Andrea Alvin, confirmó que la colección será puesta a la venta en bloque, en un contexto de auge internacional del arte fantástico y de objetos vinculados al cine, que genera precios récord.

La administración de este legado se centra en la preservación: la propuesta apunta a una venta íntegra para asegurar que la obra de Alvin permanezca como relato visual compacto, de los primeros conceptos a los emblemas que marcaron generaciones.

Leslie Combemale, gestora de la colección, subrayó la importancia de evitar su fragmentación para conservar “una historia completa, desde el inicio hasta el final”. El archivo, catalogado bajo estándares museográficos, convoca a instituciones y coleccionistas privados a competir, con una puja estimada en la franja baja de las ocho cifras en dólares, según Combemale.

El renombrado artista John Alvin posa en su estudio rodeado de sus famosas ilustraciones de cine, incluyendo diseños para Batman (John Alvin estate)

El récord de subasta previo de Alvin alcanza los USD 394.000 por la ilustración original de E.T., adjudicada en 2016 en Heritage Auctions. Obras ligadas a títulos como Blade Runner, Star Wars y Willow superan habitualmente los cinco dígitos. Además, el mercado de arte fantástico viene de batir marcas: en 2023, una pintura de Frank Frazetta logró USD 13,5 millones y el original del póster de Star Wars: A New Hope de Tom Jung sumó USD 3,8 millones.

La transacción coincide con el reconocimiento creciente de la ilustración fílmica en grandes museos, como el próximo Lucas Museum of Narrative Art, que ya suma obras de John Alvin en su acervo.

Las imágenes de Alvin permanecen en la memoria popular. Las manos de E.T. y el niño tocándose, el amanecer en El rey león y paisajes estelares en Star Trek forman parte de las tradiciones del séptimo arte. Su sello va más allá del cartel: condensó la promesa emocional del cine, generando obras evocativas que anticipaban la experiencia del espectador. Alvin sostuvo en vida: “Intento hacer arte que prometa: ‘si ves esto, te sentirás así’”.

Este boceto de John Alvin reinterpreta el célebre mural "La Creación de Adán" de Miguel Ángel, mostrando dos manos con los dedos a punto de tocarse

Nacido en 1948 en Hyannis, Massachusetts, John Alvin estudió en el Art Center College of Design de Los Ángeles y debutó en el cine con la campaña de Blazing Saddles (1974) de Mel Brooks, en la que ya destacaba su caligrafía manual y dinamismo compositivo. Luego, orientó su carrera a proyectos legendarios sin pausa: El joven Frankenstein, High Anxiety y, a partir de 1982, el arte clave de E.T., una síntesis visual inspirada en La creación de Adán de Miguel Ángel, cuyo niño corresponde a su hija.

Durante el denominado Renacimiento Disney, Alvin incorporó a su archivo piezas de títulos como La Sirenita (1989), La Bella y la Bestia (1991), Aladdín (1992) y El Rey León (1994), caracterizadas por su uso novedoso de la luz, la atmósfera y el dramatismo.

El propio proceso dio lugar al término “Alvin-izar”: la habilidad de envolver a los sujetos en un resplandor casi etéreo, un efecto inspirado en el cine de Steven Spielberg. Andrea Alvin relató: “Le encantaban sus películas. La luz que entra por debajo de la puerta en Encuentros cercanos del tercer tipo influyó muchísimo en él. él lo llamaba ‘luz pesada’. Decía: ‘Quiero crear eso’. Y lo logró”.

Cartel concepto de "El Jorobado de Notre Dame"

El inicio del siglo XXI supuso una transformación abrupta. Las herramientas digitales desplazaron la autoría manual del póster cinematográfico y pusieron en riesgo la tradición pictórica de nombres como Alvin. Su método incluía tormentas de ideas, múltiples bocetos, consultas frecuentes y la pintura de originales en gran formato —exigida por la técnica de impresión vigente—; incluso la rotulación de títulos podía realizarse a mano.

En términos técnicos, “Alvin-izar” implicaba destreza extrema con el aerógrafo. Aunque la práctica habitual consideraba el uso de “friskets” o máscaras de corte, Alvin prefería evitarlos, aplicando el color en capas finas, como acuarelas. Andrea Alvin recordó: “Por eso lograba esos colores que volvían locos a los impresores”.

Su legado atraviesa géneros y estilos de la industria: del terror (Gremlins, Arachnofobia), la ciencia ficción (Blade Runner, Star Trek VI) a sagas como Batman, El Señor de los Anillos, Harry Potter y ediciones aniversario de Star Wars. Ejecutivos de estudios advirtieron que la repercusión de sus imágenes tenía impacto directo en la taquilla, con casos paradigmáticos como El Rey León y El jorobado de Notre Dame, según declaraciones de John Sabel al Los Angeles Times en 2008.

Un boceto de John Alvin presenta a C-3PO y R2-D2 equipados con instrumentos musicales para un "Concert" de Star Wars de 1979

El archivo de Alvin representa un estilo en retirada, desplazado por algoritmos, la demanda de mercados extranjeros y fórmulas repetidas. Su fascinación por el cine se plasma incluso en pruebas y composiciones inéditas, hoy registradas como testimonios de una época y de un oficio al borde de la extinción.

Andrea Alvin reconoció que desprenderse de la colección significa cerrar una etapa personal, pero abre oportunidades inéditas para la proyección internacional de la obra de John Alvin. Combemale expresó: “Quiero que la colección salga al mundo de un modo que permita valorar la historia y el proceso del arte e ilustración cinematográfica, que hoy adquiere un nuevo protagonismo”. Andrea Alvin estuvo de acuerdo: “Está siendo reconocido. Está encontrando su momento ahora”.

Imágenes: John Alvin Estate