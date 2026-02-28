Cultura

De Los Beatles a Wings: así cuenta Paul McCartney su viaje de reinvención en los 70

‘Man on the Run’ se apoya en nuevas entrevistas y material de archivo para cubrir un terreno conocido: los años después de la separación de la banda de rock más famosa de todos los tiempos

Tráiler del documental "Paul McCartney - Man on the Run"

¿Llegará algún día a su fin el apetito por los documentales relacionados con Los Beatles? Tal vez, pero por ahora la oferta sigue siendo abundante. La última entrega es Paul McCartney: Man on the Run (Prime Video), que se centra exclusivamente en un beatle en particular —McCartney— y en los años posteriores a la separación de la banda. En realidad, se trata de un documental sobre Wings, pero, al igual que el hombre que lo protagoniza, nunca puede escapar del todo de la penumbra de los Fab Four.

El director Morgan Neville suele realizar películas sobre personas interesantes (Anthony Bourdain, Pharrell Williams, Fred Rogers) con un nivel de reflexión algo mayor al del documental promedio sobre celebridades, y su más reciente obra adopta un enfoque levemente poco convencional. La narración proviene de entrevistas nuevas y de archivo con McCartney, así como con varios miembros de Wings, familiares, amigos y, por supuesto, su esposa Linda McCartney, quien es clave en la historia. Sin embargo, nunca vemos a ninguno de los entrevistados; solo aportan su voz en off. En su lugar, videos de archivo, que incluyen algunas imágenes raras y nunca antes vistas, cuentan la historia de manera visual.

Esa historia es una especie de relato de madurez, en el que McCartney —que tenía solo 15 años cuando conoció a John Lennon— intenta encontrar su lugar sin la banda y termina creando otra nueva en su lugar. Por el camino, conocemos su relación con Linda y sus hijos, su proceso creativo, sus disputas y reconciliación con Lennon, y ciertas peripecias vinculadas a la marihuana. Hay mucho contenido incluido aquí, aunque también hay mucho que queda fuera; esta película muestra el punto de vista de McCartney sobre cada historia.

El filme destaca el papel
El filme destaca el papel clave de Linda McCartney, esposa de Paul, en su proceso creativo y personal tras el final de los Beatles

¿Es interesante? Bueno, eso depende de quién seas. Un documental como el de Peter Jackson, The Beatles: Get Back (en Disney+), era una película para pasar el rato, que permitía a los espectadores ver a McCartney jugueteando con su guitarra —y luego, como por arte de magia, surgía el álbum Let It Be. Era emocionante de ver sin importar quién fueras y, siguiendo el principio de “mostrar, no contar”, era una película de “mostrar”. Man on the Run es una película de contar: cada voz te está relatando una historia, y las imágenes están ahí para reforzar lo que se dice. Uno podría imaginarla casi como un documental de audio.

Así que, en realidad, esta es una película para los fanáticos acérrimos de Paul McCartney (o de Wings) que quieren ver todas las imágenes de archivo raras, o, por el contrario, para los curiosos principiantes que desean una introducción dinámica a uno de los compositores más talentosos de todos los tiempos. Para quienes se encuentran en un punto intermedio, resulta menos satisfactoria. Pero no te preocupes: no tengo dudas de que ya viene otro documental relacionado con Los Beatles en camino.

Fuente: The New York Times

[Foto: Linda McCartney/Prime Video]

