El Centro Cultural Recoleta anunció una temporada 2026 centrada en Borges, Klemm y Mafalda

La institución cultural porteña reveló una programación que integra muestras y actividades interdisciplinarias, con Oscar Araiz, Mireya Baglietto, Liv Schulman y World Press Photo entre otros protagonistas

El Centro Cultural Recoleta estructura su programación 2026 en torno a tres figuras clave para la industria cultural argentina: Jorge Luis Borges, Federico Klemm y Mafalda. El célebre personaje de Quino será protagonista de una muestra inmersiva que ocupará 15 salas de la sala Cronopios a partir de octubre de 2026 y que, tras su exhibición local, emprenderá una gira internacional por Madrid, Barcelona, Ciudad de México, Roma y París.

Según indicaron el director del CCR Maximiliano Tomas y la ministra de Cultura de Buenos Aires, Gabriela Ricardes, el diseño de la temporada apuesta por integrar referencias centrales de las artes visuales, la música, el cine y la literatura nacionales en dispositivos de exhibición y experiencias de escala internacional.

Las exposiciones centrales de Borges y Klemm confirmadas implican la colaboración con instituciones internacionales y las fundaciones nacionales que los representan. El ejercicio curatorial contempla una muestra antológica de Federico Klemm que abrirá la temporada en abril, en coproducción con la Fundación Klemm y bajo la curaduría de Federica Baeza, Guadalupe Chirotarrab y Santiago Villanueva. Por el lado literario, el aniversario de los 40 años del fallecimiento de Jorge Luis Borges se traducirá en una gran exposición en la sala Cronopios desde mayo, curada por Rodrigo Alonso y Daniel Fischer, con el respaldo de un comité de críticos e investigadores externos.

La muestra incluirá además otras actividades, con obras y documentos inéditos, así como dispositivos participativos y homenajes transversales a otros campos, como el ciclo musical Fervores y caprichos musicales de Borges en agosto, una retrospectiva cinematográfica enfocada en Josef von Sternberg y un programa literario denominado Borges 360°, que irá de abril a octubre. El clima de coproducción y circulación internacional se evidencia también en acuerdos con el Italian Council y Creative Scotland, que respaldarán una muestra individual de Marco Giordano con apertura en octubre, así como en la presencia del conceptualista español Isidoro Valcárcel Medina, quien exhibirá en coproducción con el CCEBA.

Los hitos de programación 2026

La estrategia 2026 del Centro Cultural Recoleta, según anunciaron los funcionarios, privilegia la confluencia de disciplinas y públicos mediante un modelo de programación colaborativa entre áreas —artes visuales, música, cine y literatura— y alianzas con entidades del circuito internacional. Según señaló Maximiliano Tomas, director del CCR, la exposición inaugural sobre Federico Klemm reunirá más de 90 obras, activando el patrimonio del artista como mecenas, performer y figura de la escena mediática nacional, integrando performances históricas y piezas que dialogaron con el espacio del Recoleta desde los años 90.

La exposición dedicada a Jorge Luis Borges ocupará los 800 metros cuadrados de la sala Cronopios. Tomas confirmó la colaboración de críticos y académicos como Pablo Gianera, Lucas Adur, Germán Álvarez, Laura Rosatto, Gonzalo Aguilar, Matías Bauso, Patricio Zunini, Mariela Blanco y Martín Hadis, quienes aportarán perspectiva interdisciplinaria al abordaje de la obra y figura del escritor. El programa incluirá objetos personales, documentos inéditos y materiales para públicos tanto especializados como generalistas, y se completará con charlas, performances y ciclos transmedia de abril a octubre.

Otra de las concreciones de escala reside en la muestra Mafalda inmersiva, una producción público-privada desarrollada durante dos años y medio con equipos de Argentina, España y Gran Bretaña. La estructura ofrecerá proyecciones animadas, mapping, realidad virtual multiusuario, juegos interactivos, esculturas y objetos icónicos de la tira, con extensión hasta marzo de 2027 antes de iniciar su itinerancia internacional.

Exposiciones internacionales, homenajes y nuevos lenguajes

El calendario 2026 también confirma la llegada a Buenos Aires de nombres centrales de la escena contemporánea, como la artista argentina residente en París Liv Schulman (curaduría de Carla Barbero), quien presentará —por primera vez en la ciudad y en formato institucional— una exposición individual que consolidará su reconocimiento internacional. A esto se suma el Archivo Caminante de Eduardo Molinari (curaduría de Javier Villa), un recorrido por imaginarios visuales y gráficos de contenido poético-político, compuesto por instalaciones, collages, dibujos y fotografías intervenidas del artista visual.

En materia de homenajes, el CCR dedicará espacio en la Sala Histórica para homenajear a las artistas Mireya Baglietto y Renata Schussheim. El diálogo con el campo global se refuerza mediante al menos dos exposiciones de proyección internacional, entre ellas una muestra del artista italiano Marco Giordano (curaduría de Javier Villa y Michele D’Aurizio, con respaldo de instituciones europeas) y la del español Isidoro Valcárcel Medina (curaduría de Ferrán Barenblit, coproducción CCEBA). El circuito de fotografía tendrá, en noviembre, una nueva edición de la organización internacional World Press Photo.

En el segundo semestre destacan además la Bienal de Arquitectura (septiembre), la exposición antológica de Mauro Guzmán (octubre), que atravesará cine experimental, teatro under, estética camp, trash y lenguajes digitales; y el estreno de la obra Quimera del coreógrafo Oscar Araiz en La Capilla.

[Fotos: prensa CCR; archivo REUTERS/Eloy Alonso]

Damon Albarn y Jamie Hewlett,

"La gran desigualdad del

Darío Lopérfido, entre el entusiasmo

Murió Darío Lopérfido: un liberal

Tip de ortografía del día:
