Cultura

Un recorrido por el universo de Wallace y Gromit invita a descubrir la belleza artesanal del stop-motion

La muestra ‘Inside Aardman’ en el Museo Victoria and Albert de Londres, revela la meticulosa dedicación y el ingenio del estudio británico de animación que creó a los famosos personajes

Tráiler de "Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas"

Un excéntrico inventor aficionado llamado Wallace y su leal perro, Gromit, emplean un invento no probado para acabar con una plaga de conejos en la finca de la gran Lady Campanula Tottington. Una bandada de gallinas rebeldes planea escapar de una granja de huevos con apariencia de prisión. Una banda de piratas audaces secuestra accidentalmente a Charles Darwin. Todo el elenco y el equipo están aquí en el museo Young V&A de Londres para la exposición Inside Aardman: Wallace and Gromit and Friends: humor idiosincrático y resplandecientes imágenes, en dos y tres dimensiones, en imágenes fijas y en movimiento.

Tanto si conoces bien a los personajes y las películas en las que aparecen, como si no, la muestra ofrece una mirada fascinante e inmersiva detrás de escena de Aardman, el estudio de animación con sede en Bristol, Inglaterra, que los creó. Fundado hace 50 años por Peter Lord y David Sproxton, es conocido por su innovador y singular uso de técnicas de animación en stop-motion y efectos especiales combinados con narrativas descabelladas e hilarantes.

La exposición está dirigida a públicos de 8 a 14 años, pero hay algo para todos, especialmente en el sentido de que las películas infantiles pueden trascender la edad y el gusto, y unificar a través de la innovación visual y una narrativa lúdica. Esto es sin duda cierto para sus creadores. En una serie de espacios temáticos dedicados al proceso —atmósfera, guion gráfico, construcción de mundos, decorados y modelos, sonido, iluminación, animación, efectos visuales, doblaje—, los videos del equipo detrás del mundo de Aardman revelan su meticulosa y entregada labor.

La exposición Inside Aardman en
La exposición Inside Aardman en el museo Young V&A de Londres celebra los 50 años del estudio de animación británico

La exposición comienza desde el principio, con cortos de un minuto de Morph, un pequeño hombre de plastilina color terracota que vive en una caja de madera y habla incomprensiblemente. (Piensa en una versión aguda del Chef Sueco de Los Muppets. Morph será familiar para una generación mayor de espectadores de la BBC que veían el programa infantil Take Hart en la década de 1970, y lleva a cabo varias actividades autodirigidas —fútbol, trucos de cartas, bromas de Día de los Inocentes, pintura, escondidas— que a menudo salen mal. Su forma de plastilina es lo suficientemente flexible como para transformarse en cualquier forma que requiera la narrativa descabellada, una plasticidad inventiva que es tanto divertida como visualmente hipnotizante.

Puede imitar objetos, extraer partes de sí mismo para producir otras formas, comprimirse o expandirse para pasar por espacios: uno no puede dejar de mirar, pero además, este primer trabajo muestra cuán inspirador e inteligente puede ser el entretenimiento infantil, un elemento constante e importante en el universo Aardman.

Debido a los movimientos minúsculos necesarios para generar matices de movimiento y expresión utilizando marionetas y modelos de arcilla, a los animadores les toma una semana producir aproximadamente seis segundos de película. Las tramas pasan por intensas revisiones de guion gráfico y gags durante años; los personajes son dibujados y vueltos a dibujar, afinando por ejemplo la forma de la nariz de Gromit o el vestuario de Lady Tottington. Un personaje puede requerir hasta 22 bocas de arcilla para una sola frase, que son intercambiadas en medio de una vocal o consonante para lograr la apariencia de un habla fluida y facilitar la sincronización labial.

Animadores de Aardman emplean semanas
Animadores de Aardman emplean semanas para crear apenas segundos de meticulosa animación con modelos de arcilla y marionetas

Hay numerosas estaciones de actividades para los visitantes, y debo admitir que mis intentos de stop-motion con algunos coches de juguete y Lego fueron desastrosos. Otras estaciones permiten asumir el rol de técnico de iluminación, presionando botones y deslizando interruptores para atenuar o iluminar la celda de la prisión de Feathers McGraw, el infame pingüino bandido de Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas (2024), o probar como artista de Foley, zapateando con unos zapatos pesados, golpeando cocos entre sí, raspando una sierra sobre una superficie áspera para crear una banda sonora de la vida cotidiana. Exhibiciones más tradicionales al estilo de un museo muestran también dibujos y fondos, utilería y objetos efímeros, marionetas y modelos de diferentes tamaños.

El barco pirata de ¡Piratas! Una loca aventura (2012) es sorprendentemente enorme —el modelo más grande de Aardman hasta la fecha— y fue construido en piezas que podían separarse y moverse. En contraste, la acogedora sala de estar de Wallace y Gromit es modesta, pero está repleta de detalles que pueden pasar desapercibidos en las imágenes en movimiento de la película: si miras de cerca, verás, en la repisa de la chimenea, una factura vencida sin abrir junto a una copia muy manoseada de Una habitación propia de Virginia Woolf —o en este caso Virginia Woof.

Ya sea que pases el tiempo examinando los mínimos detalles de los brillantemente variados modelos y marionetas, inspeccionando el intrincado panel de programación que muestra la planificación y rodaje de escenas a lo largo de semanas de producción, o simplemente viendo una selección de fragmentos de películas de Aardman de los últimos 50 años, saldrás de la exposición con la sensación de cuánto trabajo —y cuánta diversión— implica imaginar tantos mundos diferentes dentro del nuestro propio.

Fuente: The New York Times

[Fotos: V&A Museum]

