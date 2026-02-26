Qué es la “ficción reparadora”, el género literario que no sólo muestra el dolor sino que intenta sanarlo

Palabras que sirven para sanar, en una tendencia que viene de Asia y conquista el mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años empezó a circular, en el ámbito literario y crítico, una expresión que despierta curiosidad: “ficción reparadora”. No designa un género ni una moda pasajera, sino una manera de entender para qué sirve contar historias. La idea es sencilla y, al mismo tiempo, potente: hay relatos que no solo representan el dolor o el conflicto, sino que trabajan sobre ellos, los transforman simbólicamente y ofrecen una experiencia de elaboración. En lugar de limitarse a mostrar la herida, intentan intervenirla desde la imaginación.

No se trata de un género con reglas fijas ni de una fórmula de autoayuda encubierta, sino de una sensibilidad narrativa: historias que parten de una pérdida, una decepción o una crisis vital y acompañan a sus personajes en un proceso de recomposición. En un presente saturado de distopías y relatos de colapso, estas ficciones eligen otro foco: no negar la oscuridad, pero sí explorar cómo se reconstruye una vida después del quiebre.

Un ejemplo es La tienda de los deseos, de Hiyoko Kurisu, donde una tienda aparentemente común en un barrio japonés ofrece algo más que objetos: cada artículo, mínimo y cotidiano, habilita a sus clientes a revisar heridas íntimas y ensayar cambios posibles. En la misma línea, Mis días en la librería Morisaki, de Satoshi Yagisawa, sitúa la reparación en el corazón de una librería de Tokio: entre estanterías y cafés, los vínculos inesperados y la hospitalidad del mundo del libro se convierten en una forma de recomenzar. En ambos casos, la ficción no promete milagros; propone algo más verosímil y acaso más poderoso: la posibilidad de volver a armarse, página a página.

La “ficción reparadora”, originaria de Japón y Corea, ha captado el interés de importantes casas editoras en Estados Unidos y Reino Unido, que han acelerado la adquisición de derechos y la publicación de títulos similares tras el crecimiento exponencial de lectores en los últimos años.

Este tipo de ficción ocupa un lugar destacado en las listas de best sellers, con ventas superiores a 3 millones de ejemplares solo en mercados angloparlantes para series como Antes de que se enfríe el café de Toshikazu Kawaguchi.

El organismo público coreano Literature Translation Institute informó que 150 obras coreanas se publicaron en español entre 2001 y 2024, la mayoría en el último lustro. Destacadas editoras, como Shannon DeVito de Barnes & Noble y Sara Nelson de Harper, consideran que este fenómeno representa el mayor boom de narrativa traducida desde el auge del noir escandinavo, apoyado por la acción concertada de libreros, agentes de derechos y plataformas digitales.

La ficción reparadora crece en el mundo.

El modelo editorial se orienta a capitalizar la demanda de libros que funcionen como refugio emocional, impulsando la publicación masiva de títulos inéditos en español e inglés, así como lanzamientos y reediciones notables como La asombrosa tienda de la señora Yeom de Kim Ho-Yeon, que acumula más de 1 millón de copias vendidas y ha sido traducida a 23 idiomas, y El misterio de la lavandería de Yeonnam-dong de Kim Jiyun, que alcanzó 18 reediciones antes de su adaptación musical.

En la Argentina, ya se está escribiendo el género. Por ejemplo, la periodista y escritora Silvia Cordano -que es coautora de Nuestras Mujeres de Malvinas- por estos días está presentando los relatos de Las acuarelas prodigiosas.

La ingeniería de la ficción reparadora: claves de un modelo de éxito

Las novelas que se agrupan bajo la etiqueta de ficción reparadora se distinguen por tramas centradas en escenarios cotidianos —cafeterías, librerías, lavanderías o tiendas de barrio— y abordan conflictos emocionales, como la soledad, el duelo o la culpa, desde la contención y la empatía más que desde la intensidad dramática. El componente mágico realista aparece de forma recurrente: cafeterías donde se puede viajar en el tiempo, gatos sanadores, tiendas que venden sueños y librerías cuyas recomendaciones pretenden transformar vidas.

"Healing fiction", relatos calmos y que hagan bien.

Editoras como Elena Ramírez de Planeta y Anik Lapointe de Salamandra describen este tipo de literatura como una narrativa de detalles sin sobresaltos, centrada en el bienestar y el valor de la comunidad frente a la incertidumbre global.

Estos títulos suelen tener estructura episodica y breve, favoreciendo la lectura en dispositivos móviles, y se destinan a un público joven-adulto, especialmente mujeres de 18 a 35 años, aunque el alcance se expande a adolescentes gracias a la penetración de la cultura coreana y japonesa en el entretenimiento masivo.

El protagonismo de los libros, la comida y los gatos —elemento visual utilizado por editoriales en portadas, aunque no siempre central— refuerza la construcción de marca y contribuye a la viralización de estas obras en redes sociales y espacios destacados de librerías.

Efecto TikTok, viralidad y diversificación de mercados

La difusión masiva de la ficción reparadora tiene su raíz en la viralización en TikTok e Instagram, como demuestran los vídeos vinculados a la saga de Kawaguchi, que superan los 28 millones de visualizaciones y han llevado a sellos como Hanover Square Press, Sunmark, Planeta, Plaza & Janés y Duomo a redoblar la apuesta por el género. Los eventos de firmas en ciudades como Nueva York, Toronto, Los ángeles o Dubái reflejan la dimensión internacional y la capacidad de estas historias para movilizar lectores y ventas en mercados muy distintos.

Un factor central en la expansión ha sido el papel de la traducción y la intermediación editorial. Según fuentes periodísticas, la preferencia por títulos japoneses en Reino Unido es tal que el 43 % de los libros traducidos más vendidos provinieron de Japón. El español ya es el sexto idioma con mayor recepción de obras coreanas, superando los 150 títulos en 25 años, con crecimiento acelerado desde la pandemia.

La respuesta de editoriales como Berkley (Penguin Random House) y HarperOne (HarperCollins) ha impulsado la publicación de secuelas y spin-offs ligados a best sellers recientes, incluyendo adaptaciones rápidas de fenómenos como Te receto un gato de Syou Ishida y Mis días en la librería Morisaki de Satoshi Yagisawa.

Intersección cultural y proyección del género

El auge de la ficción reparadora es reflejo del renovado interés global por la cultura japonesa y coreana, alimentado por el éxito transversal del K-pop, los K-dramas, el manga y el anime, así como el reconocimiento de la creatividad empática presente en estas narrativas.

Directivos como Jaekwang Shin del Centro Cultural Coreano en España han trazado paralelismos históricos y sociales entre estas culturas y sus mercados editoriales de referencia, mientras responsables de librerías independientes, como Andrea Stefanoni en Madrid y Jessica Callahan en Estados Unidos, han comprobado el aumento del interés y la capacidad de estas historias para atraer nuevos lectores.