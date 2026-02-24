Cultura

El fotógrafo Aldo Sessa, reconocido como personalidad emérita de la cultura nacional

El reconocimiento se realizó en una ceremonia oficial en el Palacio Libertad, donde se destacó sus siete décadas de producción artística

Guardar
El fotógrafo Aldo Sessa, reconocido
El fotógrafo Aldo Sessa, reconocido como personalidad emérita de la cultura nacional

La Secretaría de Cultura de la Nación distinguió a Aldo Sessa, uno de los fotógrafos más influyentes de la Argentina, como Personalidad Emérita de la Cultura Nacional, en reconocimiento a siete décadas de producción artística que lo consolidaron como referente de la fotografía y el arte visual del país.

Durante el acto realizado en La Cúpula del Palacio Libertad, Sessa, a sus 86 años, subrayó el compromiso de continuar trabajando en favor de la cultura argentina, idea central en sus palabras de agradecimiento.

“Recibo esta distinción con profunda gratitud, sobre todo con humildad; la fotografía me enseñó a mirar para poder detener en el tiempo la belleza y la memoria de nuestro país que se refleja en sus paisajes y en los múltiples rostros de su gente”, expresó Sessa al recibir el homenaje de manos de Leonardo Cifelli, secretario de Cultura.

El reconocido fotógrafo Aldo Sessa
El reconocido fotógrafo Aldo Sessa es homenajeado con una placa conmemorativa por su destacada trayectoria y aporte a la cultura, entregada por Leonardo Cifelli, secretario de Cultura

El fotógrafo valoró el acompañamiento recibido a lo largo de su trayectoria, especialmente el de su familia, y puso de relieve la dimensión colectiva de este reconocimiento: “No solo como un honor personal, sino como un reconocimiento a la fotografía argentina”.

Con una trayectoria que suma más de 250 exposiciones y casi 60 libros publicados, Sessa ha construido un archivo de más de un millón de imágenes. Esta vasta producción lo ha llevado a retratar a Jorge Luis Borges, el papa Juan Pablo II y Ray Bradbury, entre otras personalidades.

En sus palabras durante el homenaje, sintetizó su método a través de la fidelidad a su primera mirada: “Algo que he hecho a lo largo de estas siete décadas es simplemente ser fiel a la mirada inicial”.

Nacido en Buenos Aires en 1939, Sessa se formó bajo las enseñanzas de Juan Bautista Heredia en dibujo y pintura y continuó su preparación en el taller de Ridder, donde adquirió conocimientos en artes gráficas y diagramación.

Fotos de Aldo Sessa
Fotos de Aldo Sessa

Su viaje a Los Ángeles en 1962 para estudiar cinematografía marcó un punto de inflexión, ya que esa experiencia derivó en una renovada exploración del color, ampliando las posibilidades expresivas de su lenguaje fotográfico.

De regreso en Buenos Aires, Sessa estableció su propio estudio y mostró su obra en galerías y museos de América y Europa, entre ellos el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y el Palais de Glace. Destaca también su colaboración con escritores como Manuel Mujica Lainez y Silvina Ocampo, fusión de imagen y literatura que ha dado lugar a numerosos proyectos editoriales.

La influencia de Sessa trasciende fronteras. En 1980, su cuadro “Humorum” pasó a integrar la colección del National Air and Space Museum de la NASA, consolidando su presencia en el ámbito internacional. Además, la Federación Argentina de Fotografía lo ha reconocido como Miembro Honorario. .

Temas Relacionados

Aldo Sessafotografía

Últimas Noticias

A pesar de los pesares, mi admiración por Willie Colón y mi respeto por su trabajo jamás desaparecerán

En este texto cedido a Infobae Cultura, el cantautor panameño realiza una respetuosa semblanza del músico puertorriqueño que murió el pasado domingo y con quien formó uno de los dúos más relevantes de la cultura latinoamericana

A pesar de los pesares,

Tom Hanks interpretará a Abraham Lincoln en el filme “Lincoln in the Bardo”

El protagonista de ‘Forrest Gump’ dará vida al icónico presidente estadounidense en una película que combinará animación y live action, bajo la dirección de Duke Johnson y la producción de su propio sello Playtone

Tom Hanks interpretará a Abraham

“Mapas inútiles”, el libro que resignifica el viaje por México sin un lente de violencia

La nueva novela de Carlos Ferráez explora silencios ocultos y la compleja red de recuerdos familiares, lejos de los asaltos, los narcobloqueos y los retenes

“Mapas inútiles”, el libro que

Tips de ortografía: bármanes y bármans, plurales de barman

Las erratas pueden dar la imagen de ser una persona poco preparada

Tips de ortografía: bármanes y

La novela de terror se vuelve a poner de moda: 10 títulos para leer y pasar miedo con vampiras, psicópatas, casas encantadas y maldiciones

En los últimos meses se han publicado un buen puñado de novelas que se insertan dentro del género del horror desde diferentes perspectivas

La novela de terror se
DEPORTES
Boca Juniors debutará en la

Boca Juniors debutará en la Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy en Salta: hora, TV y formaciones

Los detalles del cambio que piensa implementar la Fórmula 1 para evitar “la receta para el desastre” en las largadas

Jugó más de 15 años en Europa, enfrentó a Messi y lo convocaron 3 veces a la Selección: “No tuve el reconocimiento que merecía”

La sucesión de Marcelo Gallardo en River Plate: el principal candidato, el sueño imposible y el interino

“Hay un 90% de posibilidades”: Luciana Rubinska anticipó quién es el DT elegido por River para reemplazar a Gallardo

TELESHOW
Toda la intimidad del cumpleaños

Toda la intimidad del cumpleaños de Mirtha Legrand: ambientación con rosas, el menú y el emotivo discurso de la diva

Bajo la lluvia y con estética vintage: las fotos de Oriana Sabatini y Paulo Dybala en el octavo mes de embarazo

Cuál fue el rating del primer programa de Gran Hermano Generación Dorada

La tierna postal del reencuentro de Maxi López con Daniela Christiansson y sus hijos en Suiza

Todo el brillo y la primera tanda de jugadores: así fue la gala estreno de Gran Hermano Generación Dorada

INFOBAE AMÉRICA

A pesar de los pesares,

A pesar de los pesares, mi admiración por Willie Colón y mi respeto por su trabajo jamás desaparecerán

La comunidad salvadoreña en Barcelona contará con trámite exprés del Documento Único de Identidad

Cómo la purga militar en China está afectando a su estructura de mando

Un decreto de Rodrigo Paz limita las facultades del vicepresidente y genera el rechazo de Edmand Lara

Anabel Hernández: “Militares y políticos de Ecuador fueron sobornados por los cárteles mexicanos”